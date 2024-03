Privacy Ref et Exterro s’associent pour proposer des solutions novatrices en matière de conformité et de confidentialité des données

PORTLAND, Oregon, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, l’un des principaux éditeurs de logiciels de gestion des risques liés aux données, et Privacy Ref, un cabinet de conseil en matière de protection de la vie privée de premier plus, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à fournir aux entreprises du monde entier des solutions novatrices en matière de conformité et de confidentialité des données. À une époque où la conformité et la confidentialité des données sont primordiales, cette collaboration permettra aux organisations de se frayer facilement un chemin dans le paysage complexe de la protection des données, en combinant les connaissances approfondies de Privacy Ref en matière de réglementation sur la protection de la vie privée et les solutions logicielles innovantes d’Exterro. De cette collaboration résulte un ensemble complet de technologies et de services spécialisés visant à élaborer, contrôler et maintenir un programme de protection de la vie privée valable et de minimiser les risques liés aux données.



La plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro s’appuie sur l’automatisation, l’optimisation des flux de travail et l’IA responsable pour conférer aux équipes internes un contrôle granulaire sur la conformité en matière de confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité et la gouvernance de l’information. Alimentée par une connaissance approfondie des données dérivée de son logiciel intelligent de découverte de données (Data Discovery), la suite complète de confidentialité et de gouvernance des données d’Exterro aide les entreprises à simplifier, optimiser et automatiser les processus de confidentialité et de gouvernance des données, afin de satisfaire aux exigences réglementaires mondiales et de minimiser les risques liés aux données.

Privacy Ref est le principal prestataire de services-conseils en matière de confidentialité et le premier partenaire formateur officiel de l’Association internationale des professionnels de la protection de la vie privée (International Association of Privacy Professionals in North America) en Amérique du Nord. Le cabinet s’attache à aligner les pratiques en matière de protection de la vie privée sur les objectifs organisationnels et opérationnels de ses clients. Ses principaux services comprennent la conception, l’exécution, l’évaluation et l’examen de programmes de confidentialité des données, la formation et la sensibilisation à la protection de la vie privée, ainsi que les services-conseils.

« Exterro est ravi de s’associer à Privacy Ref, un leader largement reconnu dans le domaine du conseil en matière de protection de la vie privée, qui fournit aux organisations des services de recherche, de planification et d’informations stratégiques dont elles ont besoin pour maintenir une politique de confidentialité à même d’évoluer dans un environnement commercial en mutation rapide », déclare Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « La combinaison de l’expertise en conseil de Privacy Ref et de la puissante suite technologique d’Exterro offre aux clients une solution complète et personnalisée à leurs défis en matière de respect de la vie privée et réduit les risques associés aux précieuses données qu’ils détiennent sur leurs clients et leurs salariés. »

L’équipe d’experts chevronnés de Privacy Ref met à profit ses connaissances et son expérience pratique pour aider les entreprises de toutes tailles à protéger leurs données et à se conformer à la législation sur la protection de la vie privée. L’équipe dirigeante est composée de collaborateurs certifiés « Fellows of Information Privacy » reconnus par l’International Association of Privacy Professionals et d’experts certifiés « Information Privacy Professionals » dans les domaines de la vie privée et du droit public aux États-Unis (CIPP/US), du droit européen (CIPP/E), du droit canadien (CIPP/C), des pratiques informatiques (CIPT) et de la gestion des programmes de protection de la vie privée (CIPM).

Bob Siegel, président de Privacy Ref, s’exprime : « Les entreprises doivent savoir quelles sont les informations personnelles dont elles disposent, où elles se trouvent, comment elles sont traitées et combien de temps elles sont conservées. Le maintien à jour de ces informations est une tâche difficile, et ce pour toutes les entreprises. Sans une approche intelligente et automatisée de la protection de la vie privée et de la gouvernance des données à l’instar de celle proposée par Exterro, il leur est impossible d’honorer leurs obligations, qu’il s’agisse de nouvelles lois des États américains, du RGPD, de la LGPD, de la PIPL ou de toute autre réglementation en matière de protection de la vie privée. »

À propos d’Exterro

Exterro permet aux organisations et aux organismes en charge de l’application de la loi d’obtenir de meilleurs résultats en matière de droit, de réglementation et d’enquêtes, de réaliser des économies et de réduire l’impact des menaces en gérant les risques liés aux données. Son logiciel de gestion des risques liés aux données constitue la seule plateforme complète qui associe le processus d’investigation au niveau des données, l’automatisation, l’optimisation des processus et l’IA responsable afin de mettre en lumière et de contrôler les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse en matière de cybersécurité, la conformité et la gestion des informations. Aux quatre coins du monde, des milliers d’équipes d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, visitez www.exterro.com

À propos de Privacy Ref

Privacy Ref aide les organisations à aligner leurs pratiques en matière de confidentialité des données sur leurs objectifs commerciaux. Le cabinet élabore et met en œuvre des programmes personnalisés de confidentialité des données, en tirant parti de son expérience et des meilleures pratiques du secteur pour mettre sur pied des processus et des politiques efficaces. Leurs experts en la matière, très réputés, garantissent une perturbation minimale des activités quotidiennes, ce qui se traduit par des programmes de confidentialité opérationnels qui sont propres aux besoins de votre entreprise. Pour plus d’informations, visitez www.privacyref.com

