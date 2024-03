Ambiq Apollo510 offre un rendement énergétique 30 fois supérieur pour lancer l’IA sur les points de terminaison

Points forts des fonctionnalités



Apollo510, basé sur Arm Cortex-M55, offre un rendement énergétique 30 fois supérieur, et des performances 10 fois plus rapides par rapport aux générations précédentes

Capacité d’exécution des charges de travail par intelligence artificielle/machine learning (IA/ML) simultanément avec des graphiques complexes, des applications vocales de qualité télécom et un traitement voix/capteur permanent

Mémoire non volatile (NVM) incorporée de 4 Mo, mémoire vive statique (SRAM) incorporée de 3,75 Mo et interfaces à bande passante élevée vers les mémoires hors puce

Processeur graphique (GPU) 2,5 D avec accélération graphique vectorielle pour des graphiques vifs, clairs et fluides, soit des performances globales 3,5 fois supérieures par rapport à la gamme Apollo4 Plus

Prise en charge des écrans à affichage mémoire en pixels (MiP), généralement disponibles sur les produits à consommation d’énergie faible

Sécurité robuste sur la plateforme secureSPOT® d’Ambiq avec la technologie Arm TrustZone

AUSTIN, Texas, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq, leader technologique qui produit des semi-conducteurs offrant un rendement énergétique exceptionnel pour les appareils IdO, présente le nouveau Apollo510, le premier né de la gamme de systèmes sur puce (SoC) Apollo5, qui occupe une position de choix pour lancer l’ère d’une IA véritablement omniprésente, pratique et significative.

L’unité de commande multipoint (MCU) Apollo510 est une refonte complète de matériel informatique et de logiciels qui exploite pleinement le processeur Arm® Cortex®-M55 avec Arm Helium™ afin d’atteindre des vitesses de traitement pouvant aller jusqu’à 250 MHz. L’Apollo510 atteint une latence jusqu’à 10 fois supérieure, tout en divisant quasiment la consommation d’énergie par deux par rapport à l’Apollo4, précédent leader d’Ambiq en matière de rendement énergétique. Cette association attrayante entre performances et rendement permet à nos clients de déployer partout des modèles sophistiqués d’IA conversationnelle, axée sur la vision, la santé, et industrielle sur des appareils alimentés par batterie, ce qui en fait le semi-conducteur le plus efficace du marché fonctionnant avec le processeur Arm Cortex-M55.

« Chez Ambiq, nous avons poussé SPOT, notre plateforme exclusive, à optimiser la consommation d’énergie afin de soutenir nos clients, qui, année après année, améliorent avec ferveur l’intelligence et la sophistication de leurs appareils alimentés par batterie », a déclaré Scott Hanson, Directeur technique et fondateur d’Ambiq. « Le nouveau MCU Apollo510 est à la fois le produit le plus rentable en énergie et le plus performant que nous ayons jamais créé ».

« Alors que les applications dans les domaines de la santé, de l’industrie et de la domotique ne cessent de progresser, le besoin d’une IA de pointe sécurisée est capital pour les appareils de nouvelle génération », a déclaré Paul Williamson, Vice-président directeur et Directeur général de la ligne d’activité IdO chez Arm. « La nouvelle gamme de SoC d’Ambiq conçue sur Arm offrira des gains de performances significatifs pour l’IA intégrée aux appareils. Cela permettra ainsi aux développeurs et aux fabricants d’appareils de fournir les capacités requises à l’ère de l’IA ».

Avec un rendement énergétique plus de 30 fois supérieur, l’Apollo510 est capable d’exécuter la grande majorité des calculs d’IA sur les points de terminaison actuels, notamment la surveillance par capteurs à faible consommation, les commandes vocales permanentes, l’amélioration audio de qualité télécom, et bien plus encore. Les fabricants d’appareils IdO qui effectuent des inférences IA/ML, tels que les appareils portables de nouvelle génération, les dispositifs de santé connectés, les lunettes de RA/RV, l’automatisation des usines et les appareils de surveillance à distance, peuvent considérablement augmenter leur budget énergétique tout en ajoutant plus de fonctionnalités à leurs appareils grâce au design optimisé pour SPOT d’Apollo510.

Apollo510 contient tout le nécessaire pour piloter des systèmes intelligents : calcul ultra-efficace, mémoires incorporées étendues, interfaces à large bande passante vers les mémoires hors puce, et sécurité. La technologie Arm Helium sur Apollo510 prend en charge jusqu’à 8 MAC par cycle ainsi que les opérations à virgule flottante demi, pleine et double précision, ce qui la rend idéale pour les calculs d’IA en plus des opérations générales de traitement de signal. La capacité de mémoire de l’Apollo510 est également améliorée par rapport à la génération précédente, avec 4 Mo de NVM incorporée et 3,75 Mo de SRAM et TCM incorporées, pour permettre aux développeurs une mise au point fluide et une plus grande flexibilité au niveau des applications. Pour les modèles de réseaux de neurones ou les actifs graphiques de très grande taille, Apollo510 dispose d’une multitude d’interfaces hors puce à bande passante élevée, capables d’atteindre individuellement des débits de pointe allant jusqu’à 500 Mo/s, et un débit soutenu supérieur à 300 Mo/s.

Basé sur la plateforme sécurisée d’Ambiq, secureSPOT, Apollo510 intègre la technologie Arm TrustZone avec une fonction physique non clonable (PUF), un mot de passe à usage unique (OTP) inviolable et des périphériques sécurisés. Ces améliorations permettent aux concepteurs d’établir un environnement d’exécution fiable (TEE) pour mettre au point des applications sécurisées et robustes, et faire évoluer leurs produits plus rapidement.

Les fabricants de points de terminaison IdO peuvent s’attendre à un rendement énergétique inégalé afin de mettre au point des appareils plus performants capables de mieux traiter les fonctions IA/ML qu’auparavant. Les applications et secteurs ciblés comprennent les appareils portables, les dispositifs de santé connectés, l’agriculture, la domotique et les bâtiments intelligents, la maintenance conditionnelle, l’automatisation des usines, etc.

Le MCU Apollo510 est en cours d’échantillonnage auprès de clients à l’heure actuelle, et il sera disponible au quatrième trimestre de cette année. Il a été nominé par la communauté internationale des systèmes embarqués pour 2024 dans la catégorie Matériel informatique aux Embedded Awards.

Retrouvez-nous lors de la Embedded World Exhibition and Conference du 9 au 11 avril 2024, pour une démonstration de produit en direct.

À propos d’Ambiq

La mission d’Ambiq est de mettre au point des solutions de semi-conducteurs à faible consommation, pour permettre l’utilisation d’appareils intelligents partout et contribuer à un monde plus économe en énergie, plus durable et axé sur les données. Ambiq a permis aux principaux fabricants du monde entier de développer des produits capables de fonctionner des semaines sur une seule charge (par rapport à quelques jours) tout en offrant un maximum de fonctionnalités avec des designs industriels compacts. L’objectif d’Ambiq est de rendre disponible l’intelligence artificielle (IA) là où elle ne l’était pas auparavant sur les appareils mobiles et portables, en utilisant les solutions avancées de systèmes sur puce (SoC) à ultra-basse consommation d’Ambiq. À ce jour, Ambiq a expédié plus de 230 millions d’unités. Pour plus d’informations, consultez le site : www.ambiq.

Contact

Charlene Wan

Vice-présidente de la stratégie de marque, du marketing et des relations auprès des investisseurs

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d64aa7b3-31bb-457a-8a24-8fed2fbbea57

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/998624f8-ab5f-46a8-89df-53e125d82767