Ambiq Apollo510 功耗效率提高 30 倍，释放终端 AI 潜能

功能亮点



基于 Arm Cortex-M55 的 Apollo510与前几代产品相比，能效提高了 30 倍，性能提高了 10 倍

能够同时处理 AI/机器学习 (ML) 工作负载与复杂图形、电信级语音应用以及始终在线的语音/传感器处理

4 MB 片上非易失性存储器 (NVM)、3.75 MB 片上静态随机存取存储器 (SRAM) 以及连接片外存储器的高带宽接口

具有矢量图形加速功能的 2.5D 图形处理器单元 (GPU)，可生成生动、清晰和流畅的图形，整体性能比 Apollo4 Plus 系列提升 3.5 倍

支持像素内存储器 (MiP) 显示，通常用于功耗最低的产品中

采用 Arm TrustZone 技术的 Ambiq secureSPOT® 平台具有强大的安全性

德克萨斯州，奥斯汀, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物联网 (IoT) 设备高能效半导体技术领导者 Ambiq 推出全新 Apollo510，它是 Apollo5 SoC 系列的首个成员，在开启真正无处不在、实用和有意义的 AI 时代方面具有独特的优势。

Apollo510 微控制器单元 (MCU) 对硬件和软件进行了全面改造，充分利用了带有 Arm Helium™ 的 Arm® Cortex®-M55 中央处理器 (CPU)，处理速度高达 250 MHz。与 Ambiq 之前的能效领先产品 Apollo4 相比，Apollo510 的延迟时间最多可提高 10 倍，同时能耗降低约 2 倍。这种性能和效率的理想结合使我们的客户能够在任何地方的电池供电设备上部署复杂的语音、视觉、健康和工业 AI 模型，使其成为市场上与 Arm Cortex-M55 一起运行的最高效的半导体。

Ambiq 的首席技术官兼创始人 Scott Hanson 说：“我们 Ambiq 一直在推动我们专有的 SPOT 平台优化功耗，以支持我们的客户，他们每年都在积极提高其电池供电设备的智能性和复杂性。新型 Apollo510 MCU 同时也是我们有史以来能效最高、性能最强的产品。”

Arm 公司高级副总裁 (SVP) 兼 IoT 业务线总经理 (GM) Paul Williamson 说：“随着健康、工业和智能家居应用的不断发展，对安全边缘 AI 的需求对下一代设备至关重要，Ambiq 基于 Arm 打造的全新 SoC 系列将为端侧 AI 带来显著的性能提升，帮助开发人员和设备制造商提供 AI 时代所需的功能。”

Apollo510 的能效提高了 30 多倍，能够运行当今绝大多数终端 AI 计算，包括低功耗传感器监控、始终在线的语音命令、电信级音频增强等。下一代可穿戴设备、数字健康设备、增强现实 (AR)/虚拟现实 (VR) 眼镜、工厂自动化和远程监控设备等执行 AI/ML 推理的 IoT 设备制造商可以通过 Apollo510 的 SPOT 优化设计，在为设备增加更多功能的同时，大大扩展其功率预算。

Apollo510 包含驱动智能系统所需的一切：超高效计算、扩展的片上存储器、连接片外存储器的高带宽接口以及安全性。Apollo510 上的 Arm Helium 技术每周期支持多达 8 个乘累加器 (MAC) 以及半精度、全精度和双精度浮点运算，使其成为除一般信号处理操作外进行 AI 计算的理想选择。与上一代产品相比，Apollo510 还提高了内存容量，配备了 4 MB 片上 NVM 和 3.75 MB 片上 SRAM 和紧密耦合内存 (TCM)，因此开发人员可以顺利进行开发，并获得更多应用灵活性。对于超大型神经网络模型或图形资产，Apollo510 配备了大量高带宽片外接口，单个接口的峰值吞吐量可达 500 MB/s，持续吞吐量超过 300 MB/s。

Apollo510 以 Ambiq 的 secureSPOT 平台为基础，将 Arm TrustZone 技术与物理不可克隆功能 (PUF)、防篡改 一次可编程 (OTP) 和安全外设集成在一起。这些增强功能可帮助设计人员建立可信执行环境 (TEE)，以开发安全、稳健的应用程序，并更快地扩展其产品。

IoT 终端设备制造商可以期待无与伦比的能效，从而开发出比以往处理 AI/ML 功能更强大的设备。目标应用和行业包括可穿戴设备、数字健康、农业、智能家居和楼宇、预测性维护、工厂自动化等。

Apollo510 MCU 目前正在向客户提供样品，将于今年第四季度全面上市。它已被 2024 年嵌入式世界社区提名为嵌入式大奖的硬件类产品。

欢迎参加 2024 年 4 月 9 日至 11 日举行的嵌入式世界展览和会议，观看现场产品演示。

关于 Ambiq

Ambiq 的使命是开发最低功耗的半导体解决方案，以实现智能设备的普及，并推动更节能、可持续和数据驱动的世界。Ambiq 帮助全球领先的制造商开发出能在单次充电下使用几周（而非几天）的产品，同时在小巧机身中提供最强的功能集。Ambiq 的目标是利用 Ambiq 的先进的超低功耗系统单晶片 (SoC) 解决方案，将人工智能 (AI) 带到移动和便携设备中前所未有之领域。Ambiq 出货量已超过 2.3 亿台。欲了解更多信息，请访问www.ambiq.com。

联系 Charlene Wan

品牌、市场和投资者关系副总裁

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

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