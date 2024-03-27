Ambiq Apollo510 功耗效率提高 30 倍，釋放終端 AI 潛能

功能亮點



基於 Arm Cortex-M55 的 Apollo510 與前幾代產品相比，能源效率提高了 30 倍，性能提高了 10 倍

能夠同時處理 AI/機器學習 (ML) 工作負載與複雜圖形、電信級語音應用以及始終在線的語音/感測器處理

4 MB 片上非揮發性記憶體 (NVM)、3.75 MB 片上靜態隨機存取記憶體 (SRAM) 以及連接片外記憶體的高頻寬接口

具有向量圖形加速功能的 2.5D 圖形處理器單元 (GPU)，可產生生動、清晰和流暢的圖形，整體性能比 Apollo4 Plus 系列提升 3.5 倍

支援像素內記憶體 (MiP) 顯示，通常用於功耗最低的產品中

採用 Arm TrustZone 技術的 Ambiq secureSPOT® 平台具有強大的安全性

德州，奧斯汀, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物聯網 (IoT) 設備高能效半導體技術領導者 Ambiq 推出全新 Apollo510，它是 Apollo5 SoC 系列的首個成員，在開啟真正無處不在、實用和有意義的 AI 時代方面具有獨特的優勢。

Apollo510 微控制器單元 (MCU) 對硬件和軟件進行了全面改造，充分利用了帶有 Arm Helium™ 的 Arm® Cortex®-M55 中央處理器 (CPU)，處理速度高達 250 MHz。與 Ambiq 之前的能源效率領先產品 Apollo4 相比，Apollo510 的延遲時間最多可提高 10 倍，同時能耗降低約 2 倍。這種性能和效率的理想結合使我們的客戶能夠在任何地方的電池供電設備上部署複雜的語音、視覺、健康和工業 AI 模型，使其成為市場上與 Arm Cortex-M55 一起運行的最高效的半導體。

Ambiq 的技術長兼創辦人 Scott Hanson 表示：「我們 Ambiq 一直在推動我們專有的 SPOT 平台優化功耗，以支援我們的客戶，他們每年都在積極提高其電池供電設備的智慧和複雜性。新型 Apollo510 MCU 同時也是我們有史以來能效最高、性能最強的產品。」

Arm 公司高級副總裁 (SVP) 兼 IoT 業務線總經理 (GM) Paul Williamson 表示：「隨著健康、工業和智慧家庭應用的不斷發展，對安全邊緣 AI 的需求對下一代設備至關重要，Ambiq 基於 Arm 打造的全新 SoC 系列將為端側 AI 帶來顯著的性能提升，幫助開發人員和設備製造商提供 AI 時代所需的功能。」

Apollo510 的能源效率提高了 30 多倍，能夠運行當今絕大多數終端 AI 運算，包括低功耗感測器監控、始終在線的語音命令、電信級音訊增強等。下一代可穿戴設備、數位健康設備、擴增實境 (AR)/虛擬實境 (VR) 眼鏡、工廠自動化和遠端監控設備等執行 AI/ML 推理的 IoT 設備製造商可以透過 Apollo510 的 SPOT 優化設計，在為設備增加更多功能的同時，大幅擴展其功率預算。

Apollo510 包含驅動智慧系統所需的一切：超高效運算、擴充的片上記憶體、連接片外記憶體的高頻寬介面以及安全性。Apollo510 上的 Arm Helium 技術每週期支援多達 8 個乘累加器 (MAC) 以及半精度、全精度和雙精度浮點運算，使其成為除一般訊號處理操作外進行 AI 計算的理想選擇。與上一代產品相比，Apollo510 還提高了記憶體容量，配備了 4 MB 片上 NVM 和 3.75 MB 片上 SRAM 和緊密耦合記憶體 (TCM)，因此開發人員可以順利進行開發，並獲得更多應用靈活性。對於超大型神經網絡模型或圖形資產，Apollo510 配備了大量高頻寬片外接口，單一接口的峰值吞吐量可達 500 MB/s，持續吞吐量超過 300 MB/s。

Apollo510 以 Ambiq 的 secureSPOT 平台為基礎，將 Arm TrustZone 技術與實體不可複製功能 (PUF)、防篡改 一次可編程 (OTP) 和安全周邊整合在一起。這些增強功能可協助設計人員建立可信任執行環境 (TEE)，以開發安全、穩健的應用程式，並更快地擴展其產品。

IoT 終端設備製造商可以期待無與倫比的能源效率，從而開發出比以往處理 AI/ML 功能更強大的設備。目標應用和產業包括穿戴式裝置、數位健康、農業、智慧家庭和建築、預測性維護、工廠自動化等。

Apollo510 MCU 目前正在向客戶提供樣品，將於今年第四季全面上市。它已被 2024 年嵌入式世界社群提名為嵌入式大獎的硬件類產品。

歡迎參加 2024 年 4 月 9 日至 11 日舉行的嵌入式世界展覽和會議，觀看現場產品演示。

關於 Ambiq

Ambiq 的使命是開發最低功耗的半導體解決方案，以實現智能裝置的普及，並推動更節能、可持續和數據驅動的世界。Ambiq 幫助全球領先的製造商開發出能在單次充電下使用幾週（而非幾天）的產品，同時在小巧機身中提供最多的功能集。Ambiq 的目標是利用 Ambiq 的先進的超低功耗系統單晶片 (SoC) 解決方案，將人工智能 (AI) 帶到流動和便攜裝置中前所未有之領域。Ambiq 出貨量已超過 2.3 億台。欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ambiq.com。

聯絡

Charlene Wan

品牌、市場和投資者關係副總裁

cwan@ambiq.com

+1.512.879.2850

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