La saison à 1 million de dollars de Canada’s Got Talent de Rogers : les meilleures prestations de l’épisode de ce soir sur Citytv

– Rogers remettra 1 million de dollars à la ou les personnes derrière le numéro gagnant, soit le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne –



– Regardez l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent sur demande ou en continu sur Citytv+. Nouveaux épisodes les mardis à 20 h (HE/HP) sur Citytv et Citytv+ –

– Liste des participants et participantes de la semaine prochaine ci-dessous –

– Entrevues offertes sur demande –

– Téléchargez des photos de l’épisode de ce soir –





TORONTO, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent :

La ou les personnes derrière le numéro gagnant de la saison à un million de dollars de Canada’s Got Talent recevront grâce à Rogers l’incroyable somme de 1 million de dollars – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

De concert avec Canada’s Got Talent, Rogers s’engage à investir dans du contenu canadien original de première qualité tout en favorisant les talents d’ici. L’an dernier, la contribution de Rogers s’est élevée à environ 950 millions de dollars en contenu canadien, en plus d’avoir produit plus de 12 700 heures de contenu canadien unique.

Prestations de ce soir (mardi 26 mars)

DUO DESIRE – Cascades

Las Vegas, États-Unis



Regardez le numéro de DUO DESIRE

DANA SCHIEMANN – Musique

Toronto, ON



Regardez le numéro de DANA SCHIEMANN

NICOLAS RIBS – Numéro de magie

Lyon (France)



Regardez le numéro de NICOLAS RIBS

REBECCA STRONG – Chant/musique

Prince Albert, Saskatchewan



Regardez le numéro de REBECCA STRONG

TRAVIS LINDSAY – Numéro d’humour

Halifax, N.-É.



Regardez le numéro de TRAVIS LINDSAY

SAM BABIN – Chant/musique

Moncton, N.-B.



Jetez un coup d’œil au numéro de SAM BABIN

MEGAN & CAMERON – Numéro de danse

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)



Regardez le numéro de MEGAN et de CAMERON

**À VENIR**

Voici un aperçu des participants et participantes de la semaine prochaine (2 avril 2024)

FUNKANOMETRY – Numéro de danse

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)



CGT.Citytv.com / YouTube

DANIEL POWTER – Chant/musique

Vernon, BC



CGT.Citytv.com / YouTube

STEVE KASE – Variétés

Toronto, ON



CGT.Citytv.com / YouTube

MITCHELL HRYCAN – Numéro de magie

Saskatoon, SK



CGT.Citytv.com / YouTube

THERE IS A BALL ON MY HEAD – Variétés

Montréal, QC



CGT.Citytv.com / YouTube

AIR SUP ACROYOGA – Variétés

Ste-Agathe des Monts, QC



CGT.Citytv.com / YouTube

TROY JAMES – Variétés

Brampton, ON



CGT.Citytv.com / YouTube

MARK LEWIS – Numéro de magie

Toronto, ON



CGT.Citytv.com / YouTube

NATALIE MORRIS – Chant/musique

Toronto, ON



CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

Médias sociaux

Canada’s Got Talent sur Instagram

Canada’s Got Talent sur TikTok

Canada’s Got Talent sur YouTube

Canada’s Got Talent sur X

Canada’s Got Talent sur Facebook

Mot-clic : #CGT

Page officielle de CGT

Citytv sur Instagram

Citytv sur X

Citytv sur Facebook

Rogers Sports & Média sur X

Pour demander des entrevues, veuillez communiquer avec :

Citytv – Alessia Staffieri, Alessia.Staffieri@rci.rogers.com, 647-262-8412

Agentes de publicité – Erin Richards, erin@hypepr.ca, 416-627-5728; Brigitte Kenny, brigitte@hypepr.ca, 647-967-3272