QPR Software Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Salo)

OPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2024 kello 9









QPR Software Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

QPR Software Oyj on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.









Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sanna Salo

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: QPR Software Oyj

LEI: 7437003V4S76KM56UW70

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 56732/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-03-26

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: QPR Softwaren optio-oikeus 2022 ja 2023

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 22029 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 22029 Keskihinta: 0 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-03-26

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: QPR Softwaren optio-oikeus 2022 ja 2023

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

(X) Liiketoimi liittyy osakeoptio-ohjelman toteuttamiseen

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 5000 Keskihinta: 0 EUR

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhintaohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi









