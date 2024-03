AB Akola group statys sėklų fabriką už 9,5 mln. Eur

AB Akola group investuoja 9,5 mln. Eur į sėklų fabriką Latvijoje. Fabriką, kuris turėtų pradėti veikti 2025 metų viduryje Iecavos mieste, savo sklype statys pavaldžioji įmonė SIA „Dotnuva Seeds“. Metinis maksimalus fabriko pajėgumas bus apie 30 tūkstančių varpinių ir ankštinių augalų sėklų.



„Projektuodami fabriką planuojame taikyti naują perspektyvią sėklų paruošimo technologiją, kuri sėklų gamybą daro tvaresne. Neseniai kolegos svečiavosi fabrike, kur jau naudojama tokia technologija. Kadangi ji visiškai nauja, kol kas stebime, kaip jiems sekasi. Planuojame suprojektuoti fabriko infrastuktūrą tos technologijos naudojimui ir tikimės anksčiau ar vėliau pritaikyti naują technologiją savo būsimame fabrike. Skaičiuojame, kad investicija atsipirks po septynerių metų,“ – sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Būsimas fabrikas užims bendrą 4 550 kv. m plotą, jame bus gamybos padalinys, sandėlis ir administracinis dviejų aukštų pastatas, kuriame bus įrengta laboratorija, biuro darbo vietos bei techninės patalpos.

„Fabrikas bus arčiau vartotojų gretimose Baltijos šalyse, leis greičiau pasiekti Latvijos ir Estijos ūkininkus, sutrumpindamas logistikos grandinę. Bendradarbiaujame net su 30 selekcininkų iš skirtingų Europos šalių, tiriame ir įvedame į rinką vis naujas kiekvienos šalies klimatui tinkančias veisles. Didesnė pasiūlos įvairovė bus labai naudinga žemdirbiams. Numatėme galimybę gamyboje naudoti naujas perspektyvias švediškas sėklų paruošimo technologijas,“ – sako AB Akola group valdybos narys ir SIA „Dotnuva Seeds“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.

Siekiant stiprinti sertifikuotų sėklų gamybą, pernai įkurtos dvi sėklų gamybos įmonės – viena Lietuvoje ir viena Latvijoje. Lietuvoje, Dotnuvoje veikiantis sėklų fabrikas per metus pagamina apie 27 tūkstančius tonų „Dotnuva Seeds“ sėklų. Prekybą sėklomis vykdo kita AB Akola group pavaldžioji įmonė AB „Linas Agro”, kuriai nuo kovo mėnesio vadovauja Jonas Bakšys. Sertifikuotas sėklas įmonė parduoda visose Baltijos šalyse, dalį jų eksportuoja į kitas Europos šalis. Per pirmąjį 2023–2024 finansinių metų pusmetį, pasibaigusį gruodžio 31 d., įmonė pardavė virš 20 tūkstančių tonų sėklų – beveik 14 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

„Sertifikuotų sėklų paklausa auga, nes ūkininkai supranta šių sėklų generuojamą grąžą. Šiandien sėklų parduoti galime daugiau nei pagaminame. Prieš penkerius metus per visus metus pagamindavome apie 20 tūkstančių tonų sėklų – net šiek tiek mažiau, nei pardavėme per pastarąjį pusmetį. Pradžioje, paleidę gamybą, Latvijoje planuojame per metus gaminti apie 20 tūkstančių varpinių ir ankštinių augalų sėklų, o jei rinka toliau augs, didinsime fabriko pajėgumą iki 30 tūkstančių tonų sėklų,“ – teigia J. Bakšys.



Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų pajamos buvo beveik 2 mlrd. eurų. Šiuo metu grupė Lietuvoje stato greito paruošimo produktų gamyklą, projektuoja džiūvėsėlių fabriką ir biodujų jėgainę.



Daugiau informacijos:



Mažvydas Šileika, AB Akola group Finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt