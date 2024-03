Communiqué de presse



27 mars 2024

Renault Group va céder à Nissan jusqu’à 100 242 900 actions Nissan représentant environ 2,5 % du capital de Nissan

Boulogne-Billancourt, le 27 mars 2024

Après avoir réalisé une première cession d’actions Nissan le 13 décembre 2023, Renault Group annonce une seconde opération avec l’intention de vendre à Nissan jusqu’à 100 242 900 actions Nissan, représentant environ 2,5 % du capital de Nissan.

Cette cession d’environ 2,5 % du capital de Nissan résulte de l’exercice par Nissan de son droit de première offre d’acquérir 100 242 900 actions Nissan à la suite d’une notification de Renault Group exprimant son intention de vendre 280 690 000 actions Nissan (représentant environ 7 % du capital de Nissan). Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance, Renault Group a l’option de vendre le reste des 180 447 100 actions qui n’ont pas été rachetées par Nissan, sur une période de 180 jours à Nissan ou à des tiers.

Cette cession sera mise en œuvre dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 27 mars 2024. Nissan a indiqué sa décision d’annuler les actions acquises ce qui aura un effet relutif pour ses actionnaires.

Les actions qui seront vendues font partie des 24,63 % du capital de Nissan détenus dans une fiducie française (pour rappel, 28,4 % ont été initialement transférés par Renault Group dans cette fiducie le 8 novembre 2023, conformément au Nouvel Accord de l’Alliance entre Renault Group et Nissan).

En prenant l’hypothèse d’un cours de l’action de Nissan à 593,4 yens (cours de clôture de l’action Nissan au 27 mars 2024 retraité de 10 yens correspondant au prochain paiement du dividende que Renault Group devrait recevoir sur ces 100 242 900 actions cédées au cours premier semestre 2024) et d’une cession d’un nombre d’actions Nissan maximum de 100 242 900, cette cession d’actions Nissan par Renault Group entraînerait un flux de trésorerie positif jusqu’à 362 millions d’euros à la date de l’opération, ce qui améliorerait la position nette financière de l’Automobile de Renault Group.

Les impacts comptables de cette cession de 100 242 900 actions Nissan seraient les suivants :

sur les comptes consolidés de Renault Group : une moins-value de cession jusqu’à 450 millions d’euros qui impacterait le résultat net (cette moins-value, comptabilisée en « Autres produits et charges d'exploitation », n’impacterait pas le résultat opérationnel du Groupe);

sur les comptes sociaux de Renault S.A : une plus-value de cession jusqu’à 50 millions d’euros.

Cette opération permettra d'accélérer le désendettement et de soutenir la détermination du Groupe à retrouver une notation financière « Investment grade ».

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Valérie Gillot

+33 6 83 92 92 96

valerie.gillot@renault.com Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com





Pièce jointe