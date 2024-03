Investeringsforeningen IA Invest – Planlagt suspension af foreningens afdelinger som følge af ændring af depotselskab, market maker og bevisudsteder

Som oplyst ved meddelelse henholdsvis den 6. november 2023 og den 12. marts 2024 skifter Investeringsforeningen IA Invest depotselskab fra Lån & Spar Bank A/S til Jyske Bank A/S. Jyske Bank A/S vil som følge heraf også skulle varetage funktionen som market maker og bevisudsteder. Jyske Bank A/S vil varetage funktionen som depotselskab, market maker og bevisudsteder fra den 15. april 2024.

Det kan i forbindelse hermed meddeles, at al handel med beviser i nedenstående afdelinger suspenderes i perioden fra fredag den 5. april 2024 til og med fredag den 12. april 2024:

Afdeling ISIN-kode OMX Shortname MW Compounders DK0061294394 IAIMWC MW Compounders Akkumulerende DK0061804341 IAIMCA Strategic Danske Aktier DK0060889962 IAISDKAKT Peruma Invest Globale Aktier DK0061804267 IAIPGA Regulær Invest Nordiske Aktier DK0062267282 IAIRIN FormueFyn Skandi+ DK0062271474 IAIFFS

Suspensionen af afdelingerne forventes ophævet mandag den 15. april 2024 kl. 09:30.

Suspensionen af afdelingerne har til formål at beskytte investorerne. I forbindelse med ændringen af depotselskab vil det i en periode ikke være muligt for afdelingernes investeringsrådgivere at handle afdelingernes investeringer og likvide midler, før disse er overført til Jyske Bank A/S som det nye depotselskab. Suspensionen sker således for at sikre, at investorer ikke handler til misvisende kurser.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør