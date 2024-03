Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Selskabsmeddelelse nr. 9/2024

København, den 27. marts 2024

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

mandag den 15. april 2024 kl. 10.00

hos Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, med følgende dagsorden:



Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Valg af bestyrelse. Rolf Lynge Olsen - ønsker genvalg Morten Schwartz Nielsen - ønsker genvalg Staffan Pär Gunnar Lindgren - ønsker genvalg Jan Bo Sørensen - ny kandidat Valg af revisor. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. Eventuelt

***

Uddybning af dagsordenen.

AD. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

AD. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

AD. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 18.641.049 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4. Valg af bestyrelse.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer samt valg af et yderligere bestyrelsesmedlem Jan Bo Sørensen.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/investor .

Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.

AD. punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

AD. punkt 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.

Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.

AD. punkt 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

***

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt kr. 19.595.685,50. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt samt af personer, der har pant i aktier, såfremt pantsætningen giver panthaveren ret til at udøve stemmeret, og dette er registreret i selskabets aktiebog.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, kan findes på invest.conferize.com fra den 25. marts 2024.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt den 25. marts 2024 sendt pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser i Euronext i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.



***

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag d. 5. april 2024.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S. Adgang kan bestilles ved at kontakte ir@conferize.com.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Det gøres ved at sende mail til Conferize på bhi@conferize.com med aktionærens navn, antal aktier og hvorledes man ønsker at stemme. Brevstemmer skal være modtaget senest torsdag d. 11. april kl. 12.00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til bhi@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 20 86 97 29, bhi@conferize.com

