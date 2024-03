Investeringsforeningen Handelsinvest - forløb af ordinær generalforsamling 27. marts 2024

Investeringsforeningen Handelsinvest

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

Tlf. 9712 3355

handelsinvest@jyskeinvest.dk

www.handelsinvest.dk



























Nasdaq Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K



















27. marts 2024

Forløb af ordinær generalforsamling i Handelsinvest

Handelsinvest har onsdag den 27. marts 2024 afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen godkendte beretning, årsrapport for 2023 og bestyrelsens honorar. Udbytteudbetalingen for 2023 blev godkendt. Udbytterne blev udbetalt som aconto-udbytte og var til disposition for investorerne den 26. januar 2024.

Der var ingen forslag fra investorer.

Til foreningens bestyrelse blev der genvalg til Advokat Lone Mørch, Direktør Hugo Sørensen, Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen og Fhv. bankdirektør Niels Viggo Malle. Bestyrelsen består dermed af 4 medlemmer mod tidligere 5.

Bestyrelsen havde herudover følgende forslag, der alle blev godkendt af generalforsamlingen:

a) Fusion af fire afdelinger, som de ophørende afdelinger:





Handelsinvest Fjernøsten (AK)

Handelsinvest Europa (AK)

Handelsinvest Nordamerika (AK)

Handelsinvest Verden (AK)

De ophørende afdelinger fusioneres ind i afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Invest som følger:

 Afdelingen Handelsinvest Fjernøsten (AK) med Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Europa (AK) med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Nordamerika (AK) med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Verden (AK) med Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL som den fortsættende afdeling.

b) Fusion af seks afdelinger, som de ophørende afdelinger:





Handelsinvest Defensiv 10 (AK)

Handelsinvest Defensiv 30 (AK)

Handelsinvest Offensiv 60 (AK)

Handelsinvest Offensiv 80 (AK)

Handelsinvest Defensiv 10 Akkumulerende (AK)

Handelsinvest Offensiv 80 Akkumulerende (AK)

De ophørende afdelinger fusioneres ind i afdelinger i Investeringsforeningen Jyske Portefølje som følger:

 Afdelingen Handelsinvest Defensiv 10 (AK) med Stabil udl KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Defensiv 30 (AK) med Balanceret udl KL som den fortsættende afdeling.  Afdelingen Handelsinvest Offensiv 60 (AK) med Dynamisk udl KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Offensiv 80 (AK) med Vækst udl KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Defensiv 10 akkumulerende (AK) med Stabil akk KL som den fortsættende afdeling.

 Afdelingen Handelsinvest Offensiv 80 akkumulerende (AK) med Vækst akk KL som den fortsættende afdeling.

c) Overflytning af to afdelinger:





Handelsinvest Danmark (AK) med andelsklasserne:

Danmark

Danmark Engros 2017 AK

Danmark Engros AK

Handelsinvest Danske Obligationer (AK) med andelsklasserne:

Danske Obligationer

Danske Obligationer Engros AK

Afnotering af andelsklassen Danske Obligationer i forbindelse med overflytningen samt de foreslåede nye navne blev ligeledes godkendt.

d) Fælles forslag om bemyndigelse til ændringer. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer og registreringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes og Nasdaq Copenhagens A/S godkendelse af ovennævnte forslag.

e) Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger foreningens bestyrelse til at foretage de ændringer, som er nødvendige til registrering i Erhvervsstyrelsen eller som måtte blive krævet af Finanstilsynet i forbindelse med vedtægternes godkendelse.





Forslag til vedtægtsændringer og bemyndigelse til foreningens bestyrelse om at kunne foretage nødvendige ændringer af vedtægterne blev ligeledes godkendt.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR. nr. 30700228 genvalgtes som foreningens revisor.

Fusioner og overflytninger afventer Finanstilsynets godkendelse.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh

Director