Investeringsforeningen Investin – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hermed indkalder Investeringsforeningen Investin til ordinær generalforsamling den 19. april 2024. Indkaldelse med dagsorden med fuldstændige forslag inkl. overflytningsplan og -redegørelse for afdeling I&T Nordiske Aktier Large Cap samt afdeling I&T Globale Aktier ESG Select tillige med fuldmagtsblanket er vedhæftet og vil tillige være at finde på foreningens hjemmeside www.npa.nykredit.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

