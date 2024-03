Investeringsforeningen Multi Manager Invest - Indkaldelse til ordinær generalforsamling



Investeringsforeningen Multi Manager Invest indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

Onsdag den 24. april 2024 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København V

med følgende dagsorden

1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af revision

5. Eventuelt

Dagsorden med fuldstændige forslag er vedhæftet nærværende meddelelse.



Tilmelding til generalforsamlingen kan ske indtil 17. april 2024 ved registrering på investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V eller på tlf. 44 55 91 10.



Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som én uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Attachment