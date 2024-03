„Horizonterweiterung für Investoren“: 21Shares bringt Toncoin Staking-ETP auf dem Markt

Unkomplizierter Zugang zu Staking-Erträgen



Zürich/München, 27. März 2024 – 21Shares AG, weltweit größter Anbieter von Krypto-ETPs und Tochtergesellschaft von 21.co, verkündet den Marktstart des 21Shares Toncoin Staking ETP, das mit dem heutigen Tag auf der Schweizer Börse SIX handelbar ist. Das Produkt bietet Anlegern eine Möglichkeit, sich unkompliziert am sogenannten Staking-Ökosystem zu beteiligen und damit auf mühelose Weise Prämien (Staking-Erträge) zu verdienen.

Das Toncoin Staking ETP stellt eine innovative Lösung für Investoren dar, die von den Vorteilen des Staking der Kryptowährung Toncoin profitieren möchten – ohne dass dafür auf eigene sogenannte Staking-Nodes zurückgreifen müssen. Mittels des Toncoin Staking ETPs sind Staking-Erträge bei gleichzeitigem Erhalt von Liquidität und Komfort der traditionellen Finanzmärkte möglich.

"Unser 21Shares Toncoin Staking ETP erweitert den Horizont für Investoren und bietet ihnen einen problemlosen Zugang zu Staking-Erträgen innerhalb des Blockchain-Ökosystems", kommentiert Ophelia Snyder, Mitbegründerin und Präsidentin von 21Shares. "Wir sind bestrebt, Investoren mit neuartigen Produkten wie dem Toncoin Staking ETP zu unterstützen und damit unser Engagement bei der Entwicklung von Blockchain-Anlagemöglichkeiten zu bekräftigen."

Wichtigste Features des 21Shares Toncoin Staking ETPs

Investition in Toncoin (TON) : Eine dezentrale Layer-1-Blockchain, die nach der Übernahme durch die TON Foundation nun als "The Open Network" bekannt ist. Toncoin ist die native Währung des TON-Netzwerks. Ursprünglich wurde das Netzwerk von der Instant Messaging-Plattform Telegram mitentwickelt und war bis Mai 2020 als „Telegram Open Network“ bekannt.





: Eine dezentrale Layer-1-Blockchain, die nach der Übernahme durch die TON Foundation nun als "The Open Network" bekannt ist. Toncoin ist die native Währung des TON-Netzwerks. Ursprünglich wurde das Netzwerk von der Instant Messaging-Plattform Telegram mitentwickelt und war bis Mai 2020 als „Telegram Open Network“ bekannt. Proof-of-Stake (PoS) Konsens: TON nutzt ein PoS-Konsensmodell für Skalierbarkeit und Netzwerkzuverlässigkeit und bietet demzufolge schnelle, transparente und sichere Zahlungsdienste mit minimalen Gebühren.





Ziel des Projekts: Das Open Network zielt darauf ab, ein umfassendes Ökosystem von nutzerorientierten Diensten wie die Super-App WeChat zu schaffen, das Produkte wie einen dezentralen Speicher, ein dezentrales VPN, eine Zahlungslösung und eine native Geldbörse für Kryptowährungen direkt in der Messaging-App anbietet. Es zeichnet sich durch seinen Community-gesteuerten Ansatz und seine flexible Architektur aus, die auf die Bedürfnisse typischer Verbraucher eingeht.





Befürwortung durch den Messengerdienst Telegram: Obwohl Telegram das Projekt im Mai 2020 verlassen hat, unterstützt Telegram es weiterhin als seine bevorzugte Plattform für die Web3-Infrastruktur und unterstreicht damit sein Engagement für Blockchain-Innovationen





Skalierbarkeit: Die fortschrittliche Skalierbarkeit von TON gewährleistet eine schnelle Abwicklungszeit für Transaktionen auf kosteneffiziente Weise und ermöglicht ein schnelles Netzwerkwachstum ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt.





Das 21Shares Toncoin Staking ETP wird ab heute an der SIX Exchange gehandelt werden können. Es bietet Anlegern einen einfachen Weg, sich am Toncoin Staking zu beteiligen und die potenziellen Vorteile des Staking-Ökosystems zu nutzen.

Produktdetails

Name des Produkts ISIN Tickersymbol Basiswährung Datum der Listung 21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 TONN SE SIX Swiss Exchange 27. März 2024

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zürich in der Schweiz sowie Büros in Zürich, London und New York.

Weitere Informationen finden Sie unter www.21.co und www.21shares.com.

