21Shares lancia un nuovo ETP su Toncoin, la criptovaluta degli sviluppatori di Telegram

Zurigo, 27 marzo 2024 – 21Shares, società con sede a Zurigo, sussidiaria di 21.co e leader nel segmento degli ETP sulle criptovalute con la più ampia gamma al mondo, annuncia oggi il lancio del nuovo 21Shares Toncoin Staking ETP (ticker: TONN) sulla piattaforma SIX Swiss exchange. Questo prodotto innovativo permetterà agli investitori di percepire un guadagno dallo staking in Toncoin in modo semplice e sicuro.

Lo scopo dell’ETP è quello di offrire la possibilità di ottenere una remunerazione dal processo di staking senza dover essere gestori di un “nodo”, ovvero di quella struttura della blockchain che funge da punto di ingresso o di uscita dal sistema, indispensabile per l’approvazione delle transazioni. In questo modo, chi deciderà di inserirlo in portafoglio potrà esporsi a una soluzione innovativa, potendo comunque contare sulla liquidità e la convenienza dei mercati finanziari tradizionali.

Ophelia Snyder, co-fondatrice e presidente di 21Shares, ha dichiarato: “Il nuovo 21Shares Toncoin Staking ETP apre nuovi orizzonti agli investitori, fornendo un accesso semplificato alle remunerazioni dello staking in questo ecosistema blockchain. Questo lancio rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra mission di accrescere e migliorare le opportunità di investimento in tecnologia blockchain per i nostri clienti, attraverso un numero sempre crescente di prodotti innovativi.”

Le caratteristiche principali del 21Shares Toncoin Staking ETP e dell’asset sottostante sono:

Toncoin – L’asset sottostante è la valuta nativa, TON, una soluzione Layer1 sviluppata da The Open Network, creata dal team di Telegram, e di proprietà di TON Foundation.

– L’asset sottostante è la valuta nativa, TON, una soluzione Layer1 sviluppata da The Open Network, creata dal team di Telegram, e di proprietà di TON Foundation. Proof-of-Stake – TON è una blockchain che si basa sul modello di consenso Proof-of-Stake (PoS) per la scalabilità e l’affidabilità della rete, offrendo servizi di pagamento veloci, trasparenti e sicuri; con commissioni minime.

– TON è una blockchain che si basa sul modello di consenso Proof-of-Stake (PoS) per la scalabilità e l’affidabilità della rete, offrendo servizi di pagamento veloci, trasparenti e sicuri; con commissioni minime. Mission – The Open Network mira a creare un ecosistema completo di servizi rivolti agli utenti, tra cui archiviazione decentralizzata, VPN, sistema di pagamenti e portafoglio nativo, soddisfacendo le esigenze dei consumatori tipici.

– The Open Network mira a creare un ecosistema completo di servizi rivolti agli utenti, tra cui archiviazione decentralizzata, VPN, sistema di pagamenti e portafoglio nativo, soddisfacendo le esigenze dei consumatori tipici. Scalabilità – La grande scalabilità portata da TON garantisce tempi rapidi per le transazioni in modo economicamente vantaggioso, facilitando una rapida crescita della rete senza effetti negativi sull'ambiente.

– La grande scalabilità portata da TON garantisce tempi rapidi per le transazioni in modo economicamente vantaggioso, facilitando una rapida crescita della rete senza effetti negativi sull'ambiente. Endorsement – Nonostante siano ormai due realtà separate, Telegram sostiene TON come piattaforma preferita per l'infrastruttura web3, evidenziando il suo impegno nell'innovazione blockchain.





Nome ISIN Ticker Valuta Exchange Data di emissione 21Shares Toncoin Staking ETP CH1297762812 TONN SE



USD SIX Swiss Exchange 27 marzo 2024

21Shares AG è la società leader mondiale nel dare agli investitori un accesso alle criptovalute attraverso strumenti appartenenti alla finanza tradizionale o alla finanza decentralizzata. Il suo business si concentra nello sviluppo e nella quotazione di ETP sulle criptovalute collateralizzati al 100% su numerose piattaforme di alcuni dei mercati più importanti al mondo. Prima di essere lanciati, gli ETP sono sviluppati e testati sulla piattaforma proprietaria Onyx, accessibile anche a terze parti