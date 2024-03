Eviden ouvre un centre d’opérations de sécurité (SOC) au Mexique pour offrir des solutions de cybersécurité avancées aux entreprises du continent américain

Le 17ème SOC d’Eviden, situé au Mexique, exploitera les capacités mondiales de cybersécurité d’Eviden, pour un impact tangible et local.

Paris, France – 27 mars 2024 – Eviden, la ligne d’activités d’Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre d'opérations de sécurité (SOC) à Monterrey, au Mexique, afin de fournir des services de cybersécurité avancés aux entreprises d'Amérique du Nord et du Sud. 17ème SOC de nouvelle génération d'Eviden dans le monde, le centre de Mexico renforce ainsi son puissant réseau mondial de SOC.

Les cyberattaques qui affectent l'environnement commercial actuel sont en augmentation et deviennent de plus en plus sophistiquées. Les centres d'opérations de sécurité d'Eviden constituent un facteur clé de différenciation dans la gestion des risques d'entreprise en transformant les environnements de sécurité hautement cloisonnés en champs d’opérations holistiques et avancées.

Le SOC d'Eviden au Mexique fournira aux clients ses services gérés de détection et réponse aux incidents (MDR – Managed Detection and Response) pour identifier et atténuer les menaces, et leur apportera des réponses éclairées et prescriptives pour une sécurité proactive. La solution avancée de MDR, alimentée par la plateforme d'intelligence artificielle de nouvelle génération d'Eviden AIsaac Cyber Mesh, fournit des renseignements clés sur les menaces, permet la détection et la recherche proactives des cybermenaces, la surveillance continue de la sécurité, l’analyse des incidents, le confinement des menaces et une réponse complète pour faire face aux menaces émergentes d'aujourd'hui. Dans le cadre d'une démarche continue d'innovation et de mise en œuvre de solutions d'excellence, Eviden a lancé une version « données souveraines » de son service MDR, qui garantit le maintien des données des clients dans une même zone géographique. La version cloud native classique du service MDR d'Eviden est désormais 100 % neutre en carbone.

Chris Moret, Global Head of Cybersecurity Services chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Afin de répondre et d’identifier les besoins des clients locaux avec des solutions techniques qualitatives et efficaces en matière de cybersécurité, nous avons étendu notre réseau SOC et ouvert un SOC régional à Monterrey. Ce nouveau centre collaborera avec le solide écosystème de nos SOC mondiaux en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis, et contribuera à notre ambition de développer notre activité de cybersécurité et d'avoir un impact positif sur la sûreté et la sécurité de nos clients.

Le réseau mondial de SOC d'Eviden s'appuie sur les équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT - Computer Security Incident Response Team) pour bloquer et neutraliser les cyberattaques en temps réel dans tous les secteurs d’activité. Chaque SOC est conçu pour identifier et limiter rapidement l'impact des incidents de sécurité pour les grandes entreprises à l'aide d'une surveillance et d'une détection des menaces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi que de réponses ciblées.

Avec une équipe mondiale de plus de 6 500 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de 17 SOC, Eviden offre une sécurité numérique de bout en bout.

A propos d’Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

