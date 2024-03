Saputo signe un accord d’achat d’énergie virtuel à grande échelle avec Capital Power

MONTRÉAL, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (« nous », « Saputo » ou « la Société ») (TSX : SAP) annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord d’achat d’énergie virtuel (VPPA) d’une durée de 15 ans avec Capital Power (TSX : CPX), un producteur d’électricité nord-américain. Cet engagement à long terme, appuyé par le conseiller en approvisionnement énergétique Schneider Electric, marque une étape clé dans les efforts de développement durable de Saputo, car il permettra à la Société de faire des progrès significatifs vers son objectif climatique pour 2025 et ses futures cibles environnementales.

L’accord porte sur une installation éolienne basée au Canada (Halkirk 2 Wind) actuellement en construction. Sous réserve des approbations réglementaires finales et une fois opérationnelle, la partie de l’installation éolienne sous contrat avec Saputo produira environ 206 300 MWh d’électricité renouvelable par année, réduisant les émissions de CO 2 de la Société de plus de 140 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer plus de 30 000 voitures de la circulation. À terme, ce nouvel accord d’achat d’énergie virtuel permettra à Saputo de réduire son empreinte mondiale de CO 2 de 13 % (par rapport à l’exercice 2020).

Saputo travaille fort pour lutter contre les changements climatiques depuis qu’elle a rendu publics ses engagements environnementaux en 2020. La Société a investi 70 millions de dollars en capital pour financer plus de 65 projets visant à réduire l’intensité des émissions de carbone et de consommation d’énergie et d’eau dans le cadre de ses activités, en plus de signer un autre accord d’achat d’électricité à long terme en Australie en 2021.

Dans les mois à venir, la Société planifiera ses engagements et ses cibles en matière de climat après 2025, conformément aux orientations de la Science-Based Targets initiative (SBTi). Saputo continuera de travailler avec les agriculteurs, les fournisseurs de lait et les experts de l’industrie afin de lutter contre les changements climatiques et d’assurer une production responsable des ingrédients laitiers.

« En tant que leader mondial de l’industrie alimentaire, il est essentiel que nous démontrions notre engagement en faveur de la durabilité à long terme de l’industrie laitière, a déclaré Carl Colizza, président et chef de l’exploitation (Amérique du Nord). Cet accord est une étape importante dans l’approvisionnement en électricité propre et renouvelable afin de réduire l’empreinte carbone de nos activités, de sorte que nous puissions jouer notre rôle en tant que transformateur laitier durable et préserver l’environnement pour les générations futures. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec des chefs de file de l’industrie tels que Saputo et Schneider Electric afin de fournir une énergie fiable, abordable et décarbonisée à notre clientèle nord-américaine, a déclaré Jason Comandante, premier vice-président, responsable du Canada pour Capital Power. Grâce à cet accord, nous sommes à nouveau en mesure de démontrer notre capacité à collaborer et à innover, en créant des partenariats mutuellement bénéfiques pour réduire les émissions et contribuer à la réalisation d’objectifs plus larges en matière de changement climatique. »

« Cette collaboration entre Saputo et Schneider Electric représente une pratique exemplaire à l’échelle mondiale dans le cadre de la transition énergétique nécessaire d’aujourd’hui, démontrant le pouvoir des partenariats et des technologies novatrices tout en renforçant la position de Saputo en tant que transformateur laitier durable de premier plan », a déclaré John Powers, vice-président, Énergie renouvelable et technologies propres chez Schneider Electric.

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Capital Power est un producteur d’électricité orienté vers la croissance qui s’est engagé à atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2045, avec une production d’électricité d’environ 9 300 MW dans 32 installations en Amérique du Nord. L’entreprise a pour priorité de fournir une énergie fiable, abordable et décarbonée sur laquelle les communautés peuvent compter, de construire les systèmes électriques décarbonés nécessaires pour demain et de créer de véritables solutions carboneutres pour les clients. Capital Power favorise le changement en changeant la façon de produire l’énergie. Pour en savoir plus, visitez le site Capitalpower.com.

La raison d’être de Schneider Electric est de permettre à chacun de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources, en conciliant progrès et durabilité pour tous. Schneider Electric a baptisé cette approche : Life Is On. Pour en savoir plus sur les activités de Schneider Electric en matière de développement durable, visitez le site Web de l’entreprise.

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur des déclarations relatives à l’accord d’achat d’énergie virtuel (VPPA) conclu avec Capital Power, aux avantages attendus de cet accord et de l’installation éolienne Halkirk 2, au calendrier prévu pour l’exploitation commerciale du parc éolien Halkirk 2, à la production d’énergie renouvelable attendue du parc éolien Halkirk 2 et à la contribution à la réduction de l’empreinte carbone de la Société, ainsi qu’à nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques en matière de climat, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « but », « cibler » ou « s’engager » à la forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur et à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

Les énoncés prospectifs comportent, en raison de leur nature, des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, attentes et estimations formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, ainsi que les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, sont abordés dans nos documents déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 8 juin 2023, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedar.com. Ces risques et incertitudes comprennent également les éléments suivants : les risques inhérents au rendement des actifs; les lois, réglementations et politiques gouvernementales applicables; l’élaboration et l’exécution des projets; les prix de l’électricité et des énergies renouvelables; le développement et le rendement de la technologie et des nouveaux produits, services et programmes d’efficacité énergétique; les événements inattendus; ainsi que d’autres facteurs de risque, dont un grand nombre sont indépendants de notre volonté.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

Sauf indication contraire de la part de Saputo, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses à la date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.



