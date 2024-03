Valoe Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023

Valoe Oyj Tilinpäätöstiedote 27.3.2024 klo 15.45



NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI – VALOE SANEERAUKSEEN

Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,01 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa) ja liiketulos -1,1 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön taloudellinen tilanne jatkui erittäin tiukkana. Yhtiö pyrki hankkimaan lisärahoitusta heinäkuussa 2023 liikkeelle lasketulla Vaihtovelkakirjalainalla 1/2023, jonka merkintäaika jatkuu edelleen 31.7.2024 saakka. Yhtiö kävi rahoitusneuvotteluja myös useiden muiden tahojen kanssa. Rahoitusneuvottelut ovat edelleen käynnissä. Taloudellisen tilanteen kuitenkin edelleen kiristyttyä ja kahden velkojan haettua yhtiötä konkurssiin Valoe jätti 5.12.2023 yrityssaneeraushakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen, joka päätti 22.1.2024 Valoe Oyj:n yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla on ollut keskeytettynä 5.12.2023 lähtien.

Valoe ei anna markkinaohjeistusta tilikaudelle 2024 yrityssaneerausmenettelystä johtuen.

TILIKAUSI 2023

Tulos

Tilikaudella 2023 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 1,1 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2022). Käyttökate oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,9 miljoonaa euroa) ja liiketulos -4,7 miljoonaa euroa (-5,6 miljoonaa euroa). Kauden tulos oli -6,7 miljoonaa euroa (-7,7 miljoonaa euroa). Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -2,55 euroa (-3,84 euroa) ja osakekohtainen laimennettu tulos -2,55 euroa (-3,84 euroa).

Myynti

Vuoden 2023 alussa päättyi usean vuoden kestänyt ja massatuotantoon tähdännyt tuotekehitysyhteistyö Sono Motorsin Sion-autoprojektissa Sono Motorsin ilmoitettua yllättäen helmikuussa 2023 lopettavansa koko projektin. Projektin yllättävä päättyminen vaikeutti rahoitusjärjestelyjämme ja heikensi merkittävästi tilikauden 2023 taloudellista ja tuotannollista tilannetta. Jouduimme sopeuttamaan henkilöstöresurssejamme lomautuksin huhtikuusta 2023 alkaen koko loppuvuoden ajan.

Ajoneuvojen sähköistyminen jatkoi kasvuaan, ja ns. vakiintunut autoteollisuus vaikuttaa yhä kiinnostuneemmalta aurinkosähkösovelluksistamme. Tilikaudella 2023 saimme tilauksia jatkohankkeista vanhoilta asiakkailta kuten Simoldes Plásticos S.A:lta (”Simoldes”) ja uusista tuotekehitysprojekteista uusilta asiakkailta. Tilausten arvo on kehitysvaiheessa pienehkö, mutta niiden potentiaali on merkittävä. Kehitämme aurinkosähkösovelluksia myös raskaaseen liikenteeseen ja tilikauden 2023 alussa aloitimme yhteistyön hollantilaisen TIP Groupin kanssa.

Teimme kehitystyötä ja saimme tilauksen aurinkosähkösovelluksiemme hyödyntämiseksi militääri- ja avaruusteollisuudessa. Kulutuselektroniikassakin tarvitaan tehokkaita kennojamme ja varsinkin taustavirranjohdotukseen perustuvia kennopaneeliyhdistelmiä. Saimme tilauksia kiinnostavista suunnitteluprojekteista ja prototyyppien valmistuksesta.

Rahoitus

Rahoitimme toimintaamme tuloillamme, vaihtovelkakirjalainoilla ja Winancen kanssa sovitulla rahoitusjärjestelyllä. Toukokuussa 2023 Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 osuudet vaihdettiin yhteensä 60.500.412 Valoen uuteen osakkeeseen. Heinäkuussa 2023 laskimme liikkeelle uuden Vaihtovelkakirjalainan 1/2023, jonka määrän korotimme myöhemmin tilikaudella kolmeen miljoonaan euroon. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 merkintäaika jatkuu 31.7.2024 saakka. Neljännellä vuosineljänneksellä sovimme Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 haltijan, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi pääomaehtoiseksi Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2023. Tilikaudella 2023 päätimme kolmesta, yhtiölle itselleen suunnatusta maksuttomasta osakeannista mm. Winancen rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi.

Osakkeiden yhdistäminen ja optiot

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä toteutimme Valoen osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split), minkä johdosta Valoen osakemäärä väheni 3.116.630 osakkeeseen. Järjestelyn yksityiskohdat on tiedotettu 1.11.2023.

Yhtiökokouksen 26.5.2023 tekemän päätöksen ja antaman valtuutuksen mukaisesti yhtiö päätti Valoen hallituksen optio-ohjelman ehdoista, jotka julkistettiin pörssitiedotteella 20.7.2023. Hallituksen jäsenet merkitsivät kaikki heille yhtiökokouksen 26.5.2023 päätöksen mukaisesti tarjotut optiot. Annettavien optioiden käyttämisen eli osakemerkinnän edellytyksenä oli, että yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Johtoryhmä

Laajensimme johtoryhmämme osaamista ja valitsimme johtoryhmän uusiksi jäseniksi teknologiajohtaja Tuukka Savisalon, Valoen aurinkopaneelijärjestelmistä ja OddForm®-liiketoiminnasta vastaavan Teemu Pulkkisen sekä Valoen myynnistä ja markkinoinnista vastaavan Matts Kempen. Johtoryhmässä jatkavat edelleen toimitusjohtaja Iikka Savisalo, johtoryhmän puheenjohtajana, talousjohtaja Seija Kurki ja Valoen aurinkokennoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jose Basso.

Tilintarkastaja

Valoen tilintarkastajana toiminut tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Niemistö, erosi Valoen tilintarkastajan tehtävästään joulukuussa 2023. Valoe tulee kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana uuden tilintarkastajan valitsemiseksi.

Listalleottoesite

Finanssivalvonta hyväksyi 17.8.2023 Valoen yhteensä 85.250.206 osakkeen listalleottoon liittyvän rekisteröintiasiakirjan sekä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän, jotka yhdessä muodostavat osakkeiden listalleottoa koskevan esitteen ("Esite"). Esite on julkaistu Valoen internetsivuilla www.valoe.fi/julkaisut 17.8.2023.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Saneerauksen selvittäjän Pekka Jaatisen Ensiarvio

Valoe täydensi 5.12.2023 jättämäänsä yrityssaneeraushakemustaan 10.1.2024, ja Pohjois-Savon käräjäoikeus päätti 22.1.2024 Valoen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta. Saneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Pekka Jaatinen antoi yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen ensiarvionsa ("Ensiarvio") 22.2.2024.

Ensiarvion mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä. Selvittäjä katsoo, että yhtiön saneerausmenettelyn jatkuminen tulee edellyttämään menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn löytymistä. Yhtiön johto on aktiivisesti edistänyt toimia riittävän rahoituksen hankkimiseksi, ja selvittäjän käsityksen mukaan prosessi on edennyt lupaavasti. Selvittäjä pitää tällaisen menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn toteutumista tässä vaiheessa riittävän todennäköisenä, että menettelyn jatkamiselle on olemassa edellytykset. Selvittäjän ensihavaintojen mukaan esteitä saneerausmenettelyn jatkamiselle ei ole. Selvittäjän alustavan arvion mukaan yhtiölle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma edellyttäen, että yhtiö kykenee toteuttamaan sellaisen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestelyn, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan pidempiaikaisesti turvata. Selvittäjän on tehtävä ehdotus saneerausohjelmaksi 22.4.2024 mennessä. Tämän tiedotteen päivämäärään mennessä riittävä rahoitusjärjestely ei kuitenkaan ole vielä varmistunut eikä saneerausohjelmaa vahvistettu.

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa jatkoimme henkilöstön lomautuksia tammikuussa 2024 käytyjen muutosneuvottelujen tuloksen mukaisesti.

Yhtiön osakkeen kaupankäynti on edelleen keskeytettynä.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Syyskuussa aloitettujen rahoitusneuvottelujen viivästyessä aloitimme voimakkaan operatiivisten kustannusten karsimisen käyttöpääomatarpeen pienentämiseksi. Joulukuussa, 5.12.2023 jouduimme kuitenkin jättämään hakemuksemme yrityssaneeraukseen. Rajatut resurssimme on nyt keskitetty palvelemaan lupaavimpia asiakassuhteita. Tällaisia ovat ajoneuvoteollisuuden merkittävät asiakkuudet sekä elektroniikan ja avaruusteollisuuden projektit. Huolimatta siitä, että yrityssaneerausmenettely haasteineen on asiakkaiden tiedossa, emme ole menettäneet merkittäviä projekteja tai asiakassuhteita. Useat asiakkaistamme ovat kertoneet meille suunnitelmiaan ja tilanneet meiltä lisää palveluita, jotkut maksavat palveluistamme jopa etukäteen tukeakseen Valoeta sen erittäin haastavassa tilanteessa. Ensimmäisten merkittävää kassavirtaa tuovien projektien onkin sovittu käynnistyvän heti, kun meillä on niiden toteuttamiseen tarvittava rahoitus.

Neuvottelemme aktiivisesti useiden kotimaisten ja ulkomaalaisten sijoittajien kanssa rahoitusratkaisuista yhtiön tulevaisuutta tukevan saneerausohjelman aikaansaamiseksi. Tavoitteena on saada ohjelma valmiiksi huhtikuun aikana. Mikäli nyt kaavaillun tapainen ohjelma sen valmistuttua hyväksytään, muuttuvat sekä tuloslaskelmamme ja ennen kaikkea taseemme ratkaisevasti. Tavoitteemme on saneerauksen onnistuessa muuttua kehitysyhtiöstä korkean teknologian massatuotantoa alojensa ykkösyrityksille tuottavaksi yhtiöksi. Haluamme parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme. Jatkuva oppiminen kansainvälisten kumppaniemme rinnalla on keinomme menestykseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATILANNE

Viime vuosina Kiinaan keskittynyt voimalaitosaurinkopaneelien tuotantokapasiteetti on jatkanut kasvuaan. Perinteisten aurinkopaneelien maailmanmarkkinahinnat ovat sen myötä romahtaneet ennätys alhaisiksi. Pudonnut hintataso luo haasteita jopa maailman suurimmille aurinkopaneelien valmistajille. Voimalaitosmarkkinassa kilpailevat massavalmistajat ovat hakeneet kilpailukykyä suuremmasta kenno- ja paneelikoosta sekä uusista tehokkaammista kennotyypeistä. N-tyypin TOPCon-kenno valtaa alaa jo vanhentumassa olevalta PERC-kennolta. Taustajohdeteknologian markkinaosuus perinteisissä paneeleissa ei ole kasvanut. Myös taustavirranjohdatukseen perustuva IBC-kenno on markkinoilla erittäin harvinainen. Uskomme, että meillä on vielä teknologistaetumatkaa niissä sovelltuksissa, joita testasimme jo Sono Motorsin aurinkoauto Sionin suunnittelussa ja kehittämisessä.

Valoen kilpailuetu ja näkymät 2024

Kilpailuetumme perustuu poikkeavaan tapaan yhdistää IBC-kenno taustajohdepaneeliin joustavassa tuotantoympäristössä. Olemme eurooppalainen yhtiö. Emme enää ole tavanomaisten voimalaitospaneelien kehittäjä tai tuottaja. Kehityspolkumme eroaa perinteisten aurinkopaneelien valmistajista koko ajan enemmän. Löydämme jo tänä vuonna oman paikkamme pienten ja erittäin pienten paneelien kehittäjänä ja valmistajana. Teknologiaamme tullaan käyttämään mm. ajoneuvoissa, IoT-ratkaisuissa, kannettavassa elektroniikassa sekä ilmailu- ja avaruussovelluksissa. Tuotteidemme lisäarvo on perinteisiin aurinkopaneeleihin verrattuna joissain ratkaisuissa jopa monikymmenkertainen.

Valoe ei anna markkinaohjeistusta tilikaudelle 2024 yrityssaneerausmenettelystä johtuen.

TALOUDELLINEN TULOS

Seuraavassa on esitetty Valoe-konsernin taloudellinen tulos. Suluissa on vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2022, jollei toisin mainita.

Lokakuu - joulukuu 2023:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 0,01 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 0,4 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa)

- Kauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).



Tammikuu – joulukuu 2023:

- Valoe-konsernin liikevaihto oli 1,1 miljoonaan euroon (vuonna 2022: 1,3 miljoonaa euroa)

- Käyttökate oli -3,2 miljoonaa euroa (-3,9 miljoonaa euroa).

- Liiketulos oli -4,7 miljoonaa euroa (-5,6 miljoonaa euroa).

- Tulos ennen veroja oli -6,7 miljoonaa euroa (-7,7 miljoonaa euroa).

- Kauden tulos oli -6,7 miljoonaa euroa (-7,7 miljoonaa euroa).

- Osakekohtainen laimentamaton tulos oli -2,55 euroa (-3,84 euroa)

- Osakekohtainen laimennettu tulos oli -2,55 euroa (-3,84 euroa)

RAHOITUS

Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi - joulukuussa -2,6 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa). Myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 0,04 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Yhtiön nettorahoituskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa -61,6 prosenttia (-42,0 %) ja osakekohtainen oma pääoma oli -3,43 euroa (-3,14 euroa). Omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli -31,9 prosenttia (-8,6 %). Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,003 miljoonaa euroa.

Käyttöpääomatilanne oli tiukka koko tilikauden 2023. Asiakasrahoituksen lisäksi hankimme rahoitusta Winancen rahoitusjärjestelystä ja vaihtovelkakirjalainoilla.

Vaihtovelkakirjalainat

Helmikuussa 2023 allekirjoitimme Winancen kanssa enintään 5,0 miljoonan euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää yhtiön osakkeisiin oikeuttavia warrantteja. Tilikaudella 2023 rahoituksesta nostettiin yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, josta osa on käytetty RiverFortin lainojen lyhentämiseen.

Heinäkuussa 2023 laskimme liikkeelle enintään 0,6 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina 1/2023”). Korotimme Vaihtovelkakirjan 1/2023 enimmäismäärää 15.8.2023 ensin 1,0 miljoonaan euroon ja 3.11.2023 yhteensä 3,0 miljoonaan euroon. Katsauskauden lopussa 21.12.2023 vaihtovelkakirjalainan merkintähinta laskettiin 0,74 euroon/osake ja samalla merkintäaikaa jatkettiin 31.7.2024 saakka. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 laina-aika alkaa vaihtovelkakirjalainan maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 30.6.2025. Vaihtovelkakirjan pääomalle maksetaan 8 prosentin vuotuinen korko. Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Valoen osakkeisiin Vaihtovelkakirjalainan 1/2023 mukaisin ehdoin. Valoen yhden (1) osakkeen merkintähinta on 0,74 euroa/osake. Vaihtoaika osakkeiksi alkoi 1.12.2023 ja päättyy 30.6.2025.

Marraskuussa 2023 sovimme Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 haltijan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa lainan uudelleen järjestelemisestä ja muuttamisesta uudeksi pääomaehtoiseksi vaihtovelkakirjalainaksi. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsi sille tarjotun uuden, yhteensä 3.375.568 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan sillä Valoelta olevaa lainasaatavaa ja Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 uudelleenjärjestelyn 10.000 euron järjestelypalkkiota vastaan muuttamalla Vaihtovelkakirjalainan 2/2021 pääoma- ja korkosaatavan ja järjestelypalkkion Vaihtovelkakirjalainaksi 2/2023. Vaihtovelkakirjalainan 2/2023 ehdot on julkistettu pörssitiedotteella 24.11.2023.

Osakeannit

Tammikuussa 2023 merkitsimme yhteensä 30.000.000 uutta osaketta 21.9.2022 tehdyn yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla. Osakkeiden merkintä liittyi yhtiön rahoitusjärjestelyjen osittaiseen toteuttamiseen. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 1.2.2023 ja listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 3.2.2023.

Toukokuun 2023 lopussa päätimme yhtiön vaihtovelkakirjalainan 2/2022 osuuksien vaihtamisella tapahtuvasta yhtiön uusien osakkeiden merkinnästä, jossa vaihtovelkakirjalainan haltijat merkitsivät yhtiölle esitettyjen vaihtovaatimusten perusteella yhteensä 60.500.412 yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksia vaihtamalla. Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 pääoma vaihdettiin korkoineen kokonaan osakemerkinnässä uusiksi osakkeiksi. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.6.2023. Niistä puolet saatettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 6.6.2023 ja loput listattiin 21.8.2023.

Päätimme 30.5.2023 enintään 65.000.000 osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen (”Treasury-anti”). Yhtiölle suunnatuista osakkeista merkittiin 30.5.2023 yhteensä 40.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.6.2023 ja joista 10.000.000 otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 16.6.2023 ja loput 30.000.000 uutta osaketta listattiin 21.8.2023. Treasury-antipäätöksen nojalla merkittiin 3.8.2023 loput 25.000.000 uutta osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.8.2023 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 21.8.2023.

Syyskuussa 2023 päätimme yhteensä 19.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsimme kaikki yhtiölle suunnatut osakkeet. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 22.9.2023 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 26.9.2023.

Lokakuussa 2023 päätimme yhteensä 29.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja merkitsimme kaikki yhtiölle suunnatut osakkeet. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.10.2023 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 25.10.2023.

Osakkeiden yhdistäminen (reverse split)

Valoe toteutti 31.10.2023 osakkeiden yhdistämisen (ns. reverse split) sisältäen maksuttoman suunnatun osakeannin, osakkeiden lunastamisen ja osakkeiden mitätöinnin. Osakkeiden yhdistämisessä jokaiset kaksisataa yhtiön osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakemäärä on 3.116.630 kappaletta. Uusi osakkeiden lukumäärä merkittiin 31.10.2023 kaupparekisteriin ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 1.11.2023 uudella ISIN-koodilla FI4000561576.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehityskulut tammi– joulukuussa 2023 olivat 3,1 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden bruttoinvestoinnit tilikaudella 2023 olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), josta 1,1 miljoonaa euroa kohdistui IFRS16 mukaisiin rakennuksiin ja loput pääosin koneisiin ja laitteisiin.

Valoen tuotekehitys keskittyy tällä hetkellä asiakkaiden määrittelemien tuotekehityshankkeiden toteuttamiseen sekä käynnissä oleviin EU-projekteihin. Useat alallaan johtavat yhtiöt ovat valinneet Valoen yhteistyökumppanikseen kehittämään aurinkoenergiakomponentteja, jotka integroidaan osaksi asiakkaiden valmistamia tuotteita. Asiakkaat ja EU-projektit rahoittavat merkittävän osan yhtiön tuotekehityspanoksista.

Uskomme, että tulevaisuudessa autoteollisuuden tuotteiden massavalmistus hoidetaan joidenkin osavalmisteiden osalta Valoen omilla tehtailla mutta suuremmissa sarjoissa ja loppukokoonpanoa lähellä olevat komponentit teknologiansiirtosopimuksiin perustuen asiakkaiden tuotantoketjuissa. Meillä on käynnissä useita kehityshankkeita autoteollisuuden, kannettavan elektroniikan sekä avaruusteknologian alueilla. Ensimmäisten massatuotantoprojektien arvioidaan käynnistyvän toisen kvartaalin aikana Valoen omilla tuotantolaitoksilla.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2023 lopussa 54 (58) henkilöä, joista 19 henkilöä työskenteli Liettuassa ja loput Suomessa. Katsauskaudella konsernin palkka- ja palkkiokulut olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa).

OSAKKEET JA OMISTAJAT

Katsauskauden päättyessä 31.12.2023 Valoen osakepääoma oli 80.000,00 euroa ja osakemäärä 3.116.630 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Valoen hallussa oli 31.12.2023 sen omia osakkeita 29.590 kappaletta.

Yhtiöllä oli joulukuun 2023 lopussa yhteensä 16 870 osakkeenomistajaa ja osakkeista 3,8 prosenttia oli ulkomaalaisomistuksessa. Kymmenen suurimman osakkeenomistajan hallussa oli 31.12.2023 yhteensä 31,2 prosenttia yhtiön osakkeista.

Suurimmat omistajat 31.12.2023

1 SAVCOR TECHNOLOGIES OY 146.492 4,7 2 NEFCO 115.741 3,7 3 INVESTMENT KETOUMAN OY 106.918 3,4 4 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 106.044 3,4 5 SAVISALO IIKKA 89.056 2,9 6 JOCER OY AB 88.169 2,8 7 OLLILA JORMA 82.063 2,6 8 OY INGMAN FINANCE AB 79.985 2,6 9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) 79.710 2,6 10 SAVISALO HANNU 77.877 2,5 MUUT 2.144.575 68,8 YHTEENSÄ 3.116.630 100,0

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräysvaltayhteisöineen omistivat 31.12.2023 yhteensä 372.066 osaketta, mikä oli noin 12 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo määräysvaltayhteisöineen omisti kauden lopussa 292.850 yhtiön osaketta.

Valoen osakkeen kurssi vaihteli tammi-joulukuussa 0,55 euron ja 12,0 euron välillä. Keskikurssi oli 3,61 euroa ja päätöskurssi joulukuun lopussa 0,93 euroa. Valoen osakkeen vaihto oli tammi-joulukuussa 7,8 miljoonaa euroa ja 2,2 miljoonaa osaketta. Osakkeiden markkina-arvo joulukuun lopussa oli 2,9 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSET VUONNA 2023

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.5.2023 Mikkelissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa tilikauden 2022 aikana toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ei jaeta osinkoa. Niin ikään päätettiin, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarat-tilille. Yhtiökokous hyväksyi Valoe Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä jäsentä. Teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola, KHT Tuomas Honkamäki ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo jatkavat hallituksessa vanhoina jäseninä.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Savisalo ja varapuheenjohtajaksi Ville Parpola. Hallitus päätti, ettei yhtiön liiketoiminnan laajuus huomioiden ole tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle maksetaan molemmille palkkiona 40.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voisi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta käytetään hallituksen jäsenille tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. Valtuutuksen perusteella annetaan hallituksen puheenjohtajalle 15 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta ja hallituksen muille jäsenille 7,5 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta per jäsen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,03 euroa per osake. Optioilla voidaan merkitä osakkeita 31.12.2025 asti. Hallitukselle tämän valtuutuksen perusteella annettavien optioiden käyttämisen edellytyksenä on, että yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Niemistö.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 200.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön henkilöstölle sekä toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Hallitus on oikeutettu päättämään muista optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.

Ylimääräinen yhtiökokous

Valoe Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 27.10.2023 Mikkelissä.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta seuraavassa kuvatulla tavalla uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin yhtiön nykyistä 200 osaketta vastaa yksi (1) yhtiön osake. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli yhtiökokouskutsun päivämääränä 592.859.607 kpl. Yhtiön 20.10.2023 päättämässä yhtiölle itselleen suunnatussa annissa yhtiö merkitsi yhteensä 29.000.000 uutta osaketta, minkä johdosta yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ennen osakkeiden lukumäärän vähentämistä on 621.859.607 kpl. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeiden hinnanmuodostuksen luotettavuuden parantaminen. Osakkeiden lukumäärän vähentämiseen on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Järjestely ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan siten, että yhtiö luovuttaa 31.10.2023 jokaiselle yhtiön osakkeenomistajalle yhtiön uusia osakkeita osakeannilla vastikkeetta siten, että kaikkien yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen luvulla 200. Yhtiön luovuttamien omien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 199 osaketta kerrottuna yhtiön osakkeenomistajien yhtiön osakkeita säilyttävien arvo-osuustilien lukumäärällä 31.10.2023. Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä per 30.9.2023 oli 17.177. Osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden enimmäismäärä on siten 3.600.000 uutta yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista maksutonta osakeantia koskevista seikoista. Samanaikaisesti edellä kuvatun yhtiön uusien osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa jokaiselta yhtiön osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 200/1 mukaisesti, toisin sanoen jokaista 200 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 199 yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista muista osakkeiden lunastuksia koskevista seikoista. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä yhtiön hallituksen päätöksellä. Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä Nasdaq Helsingin kaupankäynnin päättymisen jälkeen 31.10.2023. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön uusi kokonaisosakemäärä näkyvät kaupparekisterissä arviolta viimeistään 1.11.2023. Kaupankäynti yhtiön uudella kokonaisosakemäärällä Nasdaq Helsingissä alkaa arviolta 1.11.2023. Tarvittaessa yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsingissä keskeytetään väliaikaisesti tarvittavien teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä 31.10.2023 jälkeen. Järjestely ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Mitään osaa järjestelystä ei toteuteta ilman, että kaikki muut osat toteutuvat.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 10.000.000 osakkeella (edellä kohdassa 6 päätetyn yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen jälkeen; kyseinen osakemäärä vastaa 2.000.000.000 osaketta ennen kohdassa 6 päätettyä yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämistä). Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

VOIMASSA OLEVAT OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 10.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti. Tämän katsauksen päivämäärään mennessä hallitus on päättänyt yhteensä 7.179.622 osakkeen antamisesta tämän osakeantivaltuutuksen nojalla.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valoessa käynnistyi yrityssaneerausmenettely 22.1.2024. Yhtiön merkittävin riski on tarvittavan rahoituksen varmistaminen ja riittävyys. Valoessa on aloitettu yrityssaneerausmenettely 22.1.2024. Selvittäjän ensiarvion mukaan Valoen liiketoiminnassa on potentiaalia, joka on saneerausmenettelyn avulla tervehdytettävissä, mutta saneerausmenettelyn jatkuminen tulee edellyttämään menettelynaikaisen rahoitusjärjestelyn löytymistä. Lisäksi yhtiön tulee kyetä toteuttamaan sellainen rahoituksellisen tai omistuksellisen järjestely, jolla yhtiön liiketoiminnan jatkuminen voidaan turvata pidempiaikaisesti. Mikäli yhtiö ei onnistu varmistamaan tarvittavaa rahoitusta, voidaan saneerausmenettely joutua keskeyttämään ja yhtiö voidaan asettaa konkurssiin.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitustarpeeseen liittyvät riskit

Valoen johdon arvion mukaan yhtiön käyttöpääoma ei tämän katsauksen päivämääränä riitä kattamaan yhtiön tämänhetkistä tarvetta seuraavien 12 kuukauden ajaksi ja yhtiö tarvitsee lisärahoitusta. Yhtiö arvioi saavansa tulorahoituksen lisäksi rahoitusta sen olemassa olevista rahoitussopimuksista sekä EU-projekteista, joille on jo sitovasti myönnetty avustukset. Yhtiö pyrkii hankkimaan lisärahoitusta myös vaihtovelkakirjalainalla, jonka yhtiö laski liikkeelle heinäkuussa 2023. Lisäksi yhtiön hallitus on päättänyt laajemman kokonaisrahoitussuunnitelman laatimisesta sisältäen mahdollisesti yleisölle tai avainsijoittajille suunnattavan osakeannin vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Mikäli yhtiö ei saisi hankittua sen tarvitsemaa lisärahoitusta, voi tällä olla olennaisen epäedullinen vaikutus yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä toiminnan jatkuvuuteen.

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jääminen voisi johtaa tilanteeseen, jossa arvonalentumistestaukset osoittaisivat alaskirjaustarpeen aineettomiin ja aineellisten hyödykkeisiin tai liikearvoon. Tällaisessa tilanteessa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvon alentumisella voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus taloudelliseen asemaamme. Tarkempi kuvaus arvonalentumis-testauksestamme on konsernitilinpäätöksemme 2022 liitetiedoissa 12.

Strategiaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit

Valoella on useita yhteistyösopimuksia, jotka tähtäävät laajamittaiseen asiakasyhteistyöhön. Sopimusten täysimittainen toteutuminen edellyttää yleensä yhteisesti sovittujen laatu- ja/tai suorituskykytavoitteiden saavuttamista. Yhteistyösopimusten toteutuminen on lisäksi riippuvainen Yhtiön sopimuskumppaneista ja sopimukset voivat jäädä toteuttamatta esimerkiksi asiakkaan muuttuvien suunnitelmien tai heidän taloudellisen tilanteensa vuoksi. Mikäli Yhtiön sopimuskumppanien omat järjestelyt, taloudellinen tilanne tai maksukyky äkillisesti muuttuu tai Valoe ei saavuttaisi sovittuja tavoitteita, eivät yhteistyösopimukset toteutuisi alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti pienentäen Yhtiön arvioimaa kyseessä olevista sopimuksista saatavaa liikevaihtoa, millä olisi epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Tuotteiden ja palveluiden kannattavuuden arviointi sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien laatuvaatimusten täyttyminen sisältää epävarmuuksia ja riskejä. Mikäli yhtiö epäonnistuu tuotteiden ja/tai palveluiden edellyttämän työmäärän ja/tai kustannusten arvioinnissa, voi sillä olla huomattava vaikutus tuotteiden, toimitusten ja palveluiden kannattavuuteen sekä kannattavuuden saavuttamisen aikatauluun ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiöllä on myös useita vielä tuotekehitysvaiheessa olevia tuotteita, joiden massavalmistuksesta asiakkaille Yhtiöllä ei ole vielä kokemusta, ja kehitettäville tuotteille sovittujen mm. kestävyyteen, ulkonäköön ja/tai suorituskykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Mikäli Yhtiö ei saavuttaisi sovittuja laatuvaatimuksia, saattaisivat projektien aikataulut viivästyä, mikä saattaisi vaikuttaa Yhtiön kannattavuuteen ja sitä kautta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Energiamarkkina on tällä hetkellä vahvassa murroksessa johtuen mm. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamasta ennakoitua nopeammasta pyrkimyksestä siirtyä Euroopan ja Yhdysvaltojen kotimarkkinoilla tuotettuihin vihreisiin energiaratkaisuihin. Vaikka Valoe uskoo trendin tukevan yhtiön kasvutavoitteita, on tulevaisuuden kilpailutilanteen ennustaminen aiempaa vaikeampaa. Kilpailutilanne voi muuttua tulevaisuudessa oleellisesti esimerkiksi uuden kilpailijan tai teknologian markkinoille tulon myötä. Kilpailun kiristyminen voi laskea markkinahintoja ja sitä kautta vaikuttaa Valoen kykyyn säilyttää tuotteidensa suunniteltu hintataso. Ei ole varmaa, että Yhtiö pystyisi sopeuttamaan kustannuksensa uuteen hintatasoon ja tämä voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön kannattavuuteen.

Uusiin teknologioihin ja valmistukseen liittyvät riskit

Uuden teknologian kehittämiseen ja sen kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuutta ja merkittäviä riskejä. Mikäli tuotekehitysprojektimme eivät tuottaisi tulosta ja toimintaympäristö tai markkinatilanne muuttuisi, saattaisi kykymme tuottaa tuotteita tai palveluita asiakkaille kilpailukykyisesti vaarantua. Tällaisessa tilanteessa kannattavuustaso saattaisi jäädä arvioitua matalammaksi, mikä puolestaan voisi vaikuttaa merkittävästi kokonaiskannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme.

Viimeaikainen yleinen taloudellinen epävarmuus ja energian hinnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan ja yhtiön toiminnan kannattavuuteen haitallisesti. Tässä tilanteessa hankintaketjuihin liittyy erityisiä riskejä, joiden vaikutusta materiaalien ja palveluiden saatavuuteen ja hinnoitteluun ja sitä kautta yhtiön taloudelliseen tilaan ja toimintaan ei tällä hetkellä voida arvioida. Valoelle tärkeitä raaka-aineita ovat mm. erikoismuovit, metallit, lasi ja piikiekot sekä koneiden ja laitteiden komponentit sekä varaosat ja toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Näiden raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus riippuu herkästi maailmanpolitiikan käänteistä ja tuotantoketjujen logistiikan häiriöistä. Valoen aurinkopaneelituotanto Juvan tehtaalla sekä aurinkokennotuotanto Liettuassa ovat molemmat energiaintensiivisiä toimintamuotoja, minkä vuoksi energian hinnassa tapahtuvat epäsuotuisat hintakehitykset vaikuttavat suoraan Yhtiön kannattavuuteen, ja sitä kautta Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Nousseet raaka-aine- ja energiahinnat ovat jo haitanneet Yhtiön tuotantoa. Mikäli Valoen toimitusketjun toimintavarmuus ja sitä kautta Valoen liiketoiminnan kannalta kriittisten komponenttien ja raaka-aineiden saatavuus heikkenisi tai tällaisten komponenttien ja raaka-aineiden hinnat nousisivat ennakoitua enemmän, voisi tämä entisestään hidastaa Valoen tuotteiden valmistusta, viivästyttää toimituksia Valoen asiakkaille ja/tai laskea Valoen tuotteiden kannattavuutta. Tällä voisi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.

Hallinnolliset ja oikeudelliset riskit

Julkisella rahoituksella ja investointituilla on aurinkoenergialiiketoiminnassa huomattava kannustinvaikutus. Erityisesti Suomessa aurinkovoimalahankkeiden julkisessa rahoituksessa tai investointituissa tapahtuvat valmistajien kannalta epäedulliset muutokset saattaisivat pienentää kotimaan markkinaa huomattavasti. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaamme ja sen tulokseen ja taloudelliseen asemaamme ei voida varmuudella ennakoida.

Ohjeistuksen toteutumiseen ja strategiaan liittyvät riskit

Tämän puolivuosikatsauksen ja Valoen strategian sisältämät lausunnot ja arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen, Valoen toimialan ja asiakkaiden toimialan tilanteen muutoksille.

EHDOTUS OSINGONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 31.5.2024.

Mikkelissä, 27.3.2024

Valoe Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, p. 040 521 6082, iikka.savisalo@valoe.com





Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 7-12/2023 7-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 Liikevaihto 198 811 1 108 1 305 Myytyjen suoritteiden hankintameno -514 -1 246 -1 384 -2 332 Bruttokate -316 -435 -276 -1 027 Liiketoiminnan muut tuotot 26 13 69 94 Tuotekehityskulut -1 348 -1 455 -3 126 -2 854 Myynnin ja markkinoinnin kulut -147 -219 -354 -549 Hallinnon kulut -436 -465 -884 -889 Liiketoiminnan muut kulut -114 -362 -144 -362 Liiketulos -2 335 -2 922 -4 715 -5 587 Rahoitustuotot 1 2 1 2 Rahoituskulut -1 152 -1 097 -1 998 -2 083 Tulos ennen veroja -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 Tuloverot 0 0 0 0 Kauden tulos -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 Kauden tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 Tulos/osake (laimentamaton), eur -1,18 -1,98 -2,55 -3,84 Tulos/osake (laimennettu), eur -1,18 -1,98 -2,55 -3,84 Kauden laaja tulos yhteensä -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoryityksen omistajille -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 VUODEN 2023 NELJÄS NELJÄNNES 1 000 EUR 10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 Liikevaihto 13 388 1 108 1 305 Käyttökate -777 -1 226 -3 154 -3 877 Liiketulos -1 064 -1 667 -4 715 -5 587 Katsauskauden tulos -1 403 -2 337 -6 712 -7 668

Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 31.12.2023 31.12.2022 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11 222 10 598 Liikearvo 441 441 Muut aineettomat hyödykkeet 1 283 2 022 Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Pitkäaikaiset saamiset 336 336 Pitkäaikaiset varat yhteensä 13 292 13 407 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 330 361 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 018 1 445 Rahavarat 3 236 Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 350 2 042 Varat yhteensä 14 641 15 449 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 80 80 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38 736 34 694 Kertyneet voittovarat -47 826 -41 051 Oma pääoma yhteensä -9 010 -6 277 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset lainat 6 248 6 576 Pitkäaikaiset oman pääoman ehtoiset lainat 446 1 516 Pitkäaikaiset muut velat 252 25 Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 946 8 116 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 6 790 5 174 Lyhytaikaiset oman pääoman ehtoiset velat 3 904 3 477 Ostovelat ja muut velat 5 907 4 854 Lyhytaikaiset varaukset 104 104 Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 706 13 609 Velat yhteensä 23 652 21 725 Oma pääoma ja velat yhteensä 14 641 15 449

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 1-12/2023 1-12/2022 Liiketoiminnan rahavirta Tuloslaskelman voitto/tappio ennen veroja -6 712 -7 668 Oikaistaan ei-rahamääräiset, selkeät erät tuloslaskelmasta Poistot ja arvonalentumiset + 1 561 1 710 Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+) +/- 1 -2 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua +/- 88 361 Muut oikaisut +/- 0 0 Varausten muutos +/- 0 15 Rahoitustuotot ja -kulut +/- 1 996 2 083 Yhteensä rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3 065 -3 500 Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 31 87 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -148 430 Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 846 1 731 Käyttöpääoman muutos 730 2 247 Rahoituserien ja verojen oikaisu maksuperusteiseksi Maksetut korot - 220 281 Saadut korot + 0 0 Muut rahoituserät - 29 82 Rahoituserät ja verot -249 -362 LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -2 584 -1 615 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 358 1 319 Saadut avustukset + 0 1 262 INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -358 -57 Rahoituksen rahavirta Winance ja Riverfort rahoitusjärjestely + 2 554 1 050 Pitkäaikaisten lainojen nostot + 500 1 500 Lyhytaaikaisten lainojen nostot + 818 155 Lyhytaaikaisten lainojen takaisinmaksut - 1 162 812 RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 2 709 1 892 RAHAVAROJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -233 220





Oman pääoman muutoslaskelma (tilintarkastamaton) 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 80 34 694 -41 051 -6 277 Kauden voitto/tappio - - -6 712 -6 712 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 840 0 840 Riverfort ja muut järjestelyt 1 445 1 445 Osakkeiden merkintä VVK 2/2022 0 1 756 0 1 756 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 -63 -63 31.12.2023 80 38 736 -47 826 -9 010 1 000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 80 32 771 -33 887 -1 036 Kauden voitto/tappio - - -7 668 -7 668 Muuntoero, laaja tulos - - 0 0 Liiketoimet omistajien kanssa: Omien osakkeiden myynti - Winance 0 750 0 750 Riverfort ja muut järjestelyt 0 1 173 1 173 Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman komponentti 0 0 504 504 31.12.2022 80 34 694 -41 051 -6 277





Konsernin tunnusluvut (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 7-12/2023 7-12/2022 1-12/2023 1-12/2022 Liikevaihto 198 811 1 108 1 305 Liiketulos -2 335 -2 922 -4 715 -5 587 % liikevaihdosta -1178,3 % -360,3 % -425,5 % -428,2 % Käyttökate -1 621 -2 058 -3 154 -3 877 % liikevaihdosta -817,8 % -253,8 % -284,6 % -297,1 % Tulos ennen veroja -3 486 -4 017 -6 712 -7 668 % liikevaihdosta -1759,1 % -495,3 % -605,7 % -587,7 % Taseen loppusumma 14 641 15 449 14 641 15 449 Omavaraisuusaste % -61,6 % -42,0 % -61,6 % -42,0 % Nettovelkaantumisaste % neg. neg. neg. neg. Bruttoinvestoinnit 431 751 1 622 1 320 % liikevaihdosta 217,3 % 92,6 % 146,4 % 101,1 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 348 1 455 3 126 2 854 % liikevaihdosta 680,0 % 179,4 % 282,1 % 218,7 % Tilauskanta 58 450 58 450 Henkilöstö, keskimäärin 47 58 48 56 Henkilöstö, kauden lopussa 54 58 54 58 Koroton vieras pääoma 5 907 4 854 5 907 4 854 Korollinen vieras pääoma 17 640 16 767 17 640 16 767 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (laimentamaton) -1,18 -1,98 -2,55 -3,84 Tulos/osake (laimennettu) -1,18 -1,98 -2,55 -3,84 Oma pääoma/osake -3,05 -3,09 -3,43 -3,14 Hinta/voitto-suhde (P/E) -0,79 -3,03 -0,36 -1,56 Ylin kurssi 5,80 15,80 12,00 26,60 Alin kurssi 0,55 6,00 0,55 6,00 Keskikurssi 2,10 9,80 3,61 13,30 Osakkeen kurssi kauden lopussa (*) 0,93 6,00 0,93 6,00 Osakekannan markkina-arvo, kauden lopussa, MEUR 2,9 12,6 2,9 12,6 * Osakkeen kaupankäynti keskeytettiin 5.12.2023 yhtiön jätettyä yrityssaneeraushakemuksen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet Käyttökate (%) Tilikauden liiketulos + poistot + arvonalentumiset Tilikauden liikevaihto Omavaraisuusaste (%): Oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettovelkaantumisaste (%): Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus Tulos/osake (EPS): Tilikauden tulos emo yrityksen omistajalle Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä P/E-luku Osakkeen kurssi kauden lopussa Tulos/osake

Lähipiiritapahtumat (tilintarkastamaton) Konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä sekä suoraan lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit ja ostot perustuvat markkinahintaan. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1 000 EUR 1-12/2023 1-12/2022 Tavaroiden ja palvelujen myynnit Savcor Oy - tuotannon palveluja 0 3 SCI Invest Oy - tuotannon palveluja 0 1 Yhteensä 0 4 Tavaroiden ja palveluiden ostot SCI Invest Oy - vuokra 36 48 Basso J., Liettuan liiketoiminnan hallintopalvelut 118 119 SCI-Finance Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 100 84 Savcor Technologies Oy - markkinointi- ja hallintopalveluja 107 101 Savcor Oy - taloushallinnon palveluja 13 26 ISC Bioheat Oy - markkinointipalveluja 10 0 Muut 4 52 Yhteensä 388 430 Korkokulut ja muut rahoituskulut SCI-Finance Oy 127 131 Savcor Technologies Oy 9 0 Savcor Oy 4 6 Muut 1 5 Yhteensä 141 142 Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina lähipiiriltä 0 200 Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 211 37 Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 22 8 Ostovelat ja muut korottomat velat lähipiirille 929 239 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset lähipiiriltä 38 25 Savcor Technologies Oy ja Savcor Face Ltd ovat Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon, hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon ja johtoryhman jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluvia yhtiöitä. Savcor Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI-Finance Oy on Valoen hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. SCI Invest Oy on Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalon ja johtoryhmän jäsen Tuukka Savisalon määräysvaltaan kuuluva yhtiö. 1 000 EUR 1-12/2023 1-12/2022 Palkat ja palkkiot Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot 447 500

Käyvät arvot (tilintarkastamaton) Kirjanpito arvo Käypä arvo 1 000 EUR 31.12.2023 31.12.2023 Rahoitusvarat Myytävissä olevat sijoitukset 9 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 018 1 018 Rahavarat 3 3 Rahoitusvelat Tuotekehityslaina, pitkäaikainen 6 248 6 248 Oman pääoman ehtoiset lainat, pitkäaikaiset 446 446 Muut pitkäaikaiset velat 252 252 Oman pääoman ehtoiset lainat, lyhytaikaiset 3 904 3 904 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 4 945 4 945 Tuotekehityslaina, lyhytaikainen 743 743 Muut lainat, lyhytaikaiset 481 481 Muut lyhytaikaiset velat 622 622 Ostovelat ja muut korottomat velat 3 051 3 051 Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oletetaan vastaavan kirjanpitoarvoa ja ne on arvostettu käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Yleisessä korkotasossa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta lainojen nostohetken jälkeen. Muut pitkäaikaiset velat ja muut lyhytaikaiset velat sisältävät IFRS 16 mukaisia aktivoinnista johtuvia velkoja yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Yritys jätti yrityssaneeraushakemuksen 5.12.2023 ja Pohjois-Savon käräjäoikeus hyväksyi yrityssaneerausmenettelyn aloittamisen 22.1.2024. Ennen 5.12.2023 syntyneet velat tullaan käsittelemään saneerausohjelman mukaisesti.





Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos (tilintarkastamaton) 1 000 EUR 31.12.2023 31.12.2022 Sisältää aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, konserniliikearvon ja muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo kauden alussa 13 062 13 686 Poistot ja arvonalentumiset -1 561 -1 692 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 453 1 068 Vähennykset -8 0 Muuntoerot Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 946 13 062 Sopimusten varat ja velat on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesti vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään siirtymähetkellä 1.1.2019.