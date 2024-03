Core Specialty ist Vorreiter in Sachen Innovation mit Cloud-basierten SaaS-Lösungen von Duck Creek über Microsoft Azure Marketplace

BOSTON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung definiert, hebt Core Specialty als seinen ersten Kunden hervor, der sein Duck Creek OnDemand-Abonnement auf dem kommerziellen Marktplatz von Microsoft abgeschlossen hat, um sein bestehendes Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) zu nutzen.



Duck Creek und Microsoft verbessern das Kundenerlebnis und rationalisieren die Transaktionen für technologieorientierte Versicherer wie Core Specialty. Als zukunftsorientierter Marktführer in der Versicherungsbranche erkennt Core Specialty den strategischen Wert des Erwerbs von Software-as-a-Service (SaaS)-Produkten über den Azure Marketplace. Dieser Ansatz ermöglicht es Core Specialty, seine Duck Creek SaaS-Gebührenzahlungen als Gutschrift auf seinen MACC zu verwenden und vereinfacht den Abrechnungsprozess durch eine konsolidierte Rechnung.

Als technologieorientierter Versicherer, der auf kontinuierliche Produktinnovation und Geschäftserweiterung setzt, profitiert Core Specialty von Duck Creeks Präsenz auf dem kommerziellen Marktplatz. Die Beziehung zwischen Duck Creek und Microsoft führt zu bedeutenden Ergebnissen für Versicherer in Bezug auf Skalierbarkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit und ermöglicht eine schnelle Markteinführung innovativer und neuer Technologien.

„Wir sind stolz darauf, Core Specialty auf seinem Weg zu Wachstum, Innovation und exzellentem Service für seine Kunden und Vertriebspartner durch unsere erstklassigen Lösungen und Branchenkenntnisse zu unterstützen“, so Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Die Entscheidung, die Lösungen von Duck Creek auf dem Microsoft Azure Marketplace verfügbar zu machen, ist ein strategischer Schritt, der einen erheblichen Mehrwert für Versicherer darstellt, indem die Beziehung und die Investitionen von Duck Creek und Microsoft auf wirkungsvolle Ergebnisse ausgerichtet werden.“

„Die Gewinnung von Core Specialty Insurance als Kunden von Duck Creek zeigt die enormen Möglichkeiten, die sich für Partner ergeben, wenn sie auf Microsoft Azure aufbauen und Lösungen über den Azure Marketplace verkaufen, was dazu führt, dass die Cloud-Transformationsstrategie von Core Specialty über SaaS und transaktionsfähige Lösungen hinweg optimiert wird. Dies unterstreicht die Stärke der Zusammenarbeit, bei der zukunftsweisende Technologieanbieter und Versicherer zusammenkommen, um Innovationen voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Versicherungslandschaft zu verändern. Unsere kontinuierliche Unterstützung der Finanzdienstleistungsbranche und Beziehungen wie diese sind ein Beispiel für das wahre Potenzial der Cloud und des Partner-Ökosystems von Microsoft“, so Karen Del Vescovo, CVP Financial Services, Microsoft.

„Bei Core Specialty sind wir stets bestrebt, die Bedürfnisse unserer Kunden und Makler zu erfüllen“, so Jeff Consolino, Gründer, President und Chief Executive Officer von Core Specialty. „Durch die Zusammenarbeit mit Duck Creek und Microsoft haben wir unseren Schwerpunkt auf den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses verstärkt. Diese Beziehung ermöglicht es uns, unser Engagement für herausragenden Service und innovative Lösungen fortzusetzen.“

Erfahren Sie mehr über den Azure Marketplace und wie Versicherer mit Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC)- Gutschriften ihre Ausgaben für OnDemand-Lösungen von Duck Creek verwenden können, einschließlich der Verwaltung von Policen, Bewertungen, Abrechnungen, Schadensfällen, Herstellern, Einblicken, Vertrieb und Brancheninhalten.

Über Core Specialty

Core Specialty bietet ein breit gefächertes Angebot an Spezialversicherungsprodukten für kleine und mittlere Unternehmen. Von seinen Versicherungsbüros in den USA aus konzentriert sich das Unternehmen auf Nischenmärkte, lokalen Vertrieb und hervorragendes Underwriting-Know-how und bietet sowohl traditionelle als auch innovative Versicherungslösungen an, um die Bedürfnisse seiner Kunden und Makler zu erfüllen. Core Specialty ist eine Versicherungsholding, die über die StarStone Specialty Insurance Company, einen US-amerikanischen Exzedenten- und Überschussversicherer, und die StarStone National Insurance Company, die Lancer Insurance Company und die Lancer Insurance Company of New Jersey, allesamt in den USA zugelassene Versicherer, sowie die Standard Life and Accident Insurance Company, einen Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer, tätig ist. Alle Versicherungseinheiten von Core Specialty werden von AM Best mit A- (Excellent) bewertet. Für weitere Informationen über Core Specialty besuchen Sie bitte www.corespecialty.com.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten brauchen. Unsere marktführenden Lösungen sind einzeln oder als Komplettpaket verfügbar, und alle sind erhältlich über Duck Creek OnDemand. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für aktuelle Informationen –LinkedIn und X.

Medienkontakte:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com