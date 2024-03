Core Specialty Menjadi yang Terdepan dalam Inovasi dengan Solusi SaaS berbasis Cloud milik Duck Creek via Microsoft Azure Marketplace

BOSTON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum, menyoroti Core Specialty sebagai pelanggan perdananya yang melakukan transaksi langganan Duck Creek OnDemand di marketplace komersial milik Microsoft untuk menggunakan Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) yang sudah ada.



Duck Creek dan Microsoft meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dan menyederhanakan transaksi untuk perusahaan asuransi yang berfokus pada teknologi seperti Core Specialty. Sebagai pemimpin yang berpikiran ke depan di industri asuransi, Core Specialty mengakui nilai strategis dari memperoleh produk software-as-a-service (SaaS) melalui Azure Marketplace. Pendekatan ini memungkinkan Core Specialty untuk menerapkan pembayaran biaya SaaS Duck Creek sebagai kredit pada MACC-nya serta menyederhanakan proses penagihan melalui faktur terkonsolidasi.

Sebagai perusahaan asuransi yang terfokus pada teknologi yang terus-menerus melakukan inovasi produk dan ekspansi bisnis, Core Specialty memanfaatkan kehadiran Duck Creek di marketplace komersial. Hubungan antara Duck Creek dan Microsoft ini mendorong hasil yang berdampak besar ubagi perusahaan asuransi terkait skalabilitas, keamanan, dan keberlanjutan, serta kemampuan untuk masuk ke pasar dengan cepat dengan teknologi yang inovatif dan sedang berkembang.

“Kami sangat bangga dapat mendukung Core Specialty dalam upaya mereka untuk mencapai pertumbuhan, inovasi, dan keunggulan layanan baik untuk pelanggan maupun mitra distribusi mereka melalui solusi dan keahlian industri kelas dunia kami,” ujar Mike Jackowski, Chief Executive Officer, Duck Creek Technologies. “Keputusan untuk menyediakan solusi Duck Creek di Microsoft Azure Marketplace merupakan langkah strategis dan menambahkan nilai yang substansial bagi perusahaan asuransi dengan menyelaraskan hubungan dan investasi Duck Creek dan Microsoft dengan hasil yang berdampak besar."

“Kesuksesan Duck Creek dengan Core Specialty Insurance menunjukkan peluang mitra yang besar untuk membangun di Microsoft Azure dan menjual solusi melalui Azure Marketplace sehingga menghasilkan penyederhanaan strategi transformasi cloud milik Core Specialty di SaaS dan solusi yang dapat ditransaksikan. Hal ini menegaskan kekuatan kolaborasi, yang menunjukkan bahwa kerja sama antara penyedia teknologi dan perusahaan asuransi yang berpikir maju akan mendorong inovasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mentransformasi lanskap asuransi. Di saat kami terus mendukung industri jasa keuangan, hubungan seperti ini menggambarkan potensi nyata dari ekosistem cloud dan mitra Microsoft,” ujar Karen Del Vescovo, CVP Financial Services, Microsoft.

"Di Core Specialty, dedikasi kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pialang kami tidak tergoyahkan,” ujar Jeff Consolino, Pendiri, Presiden & Chief Executive Officer, Core Specialty. “Melalui hubungan kami dengan Duck Creek dan Microsoft, kami semakin meningkatkan penggunaan teknologi guna menambah kepuasan pelanggan. Hubungan ini mendukung kami untuk memegang teguh komitmen kami dalam menyajikan layanan yang luar biasa dan solusi yang inovatif.”

Pelajari lebih lanjut tentang Azure Marketplace dan bagaimana perusahaan asuransi dengan kredit Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) dapat menggunakan pembelanjaan mereka untuk solusi OnDemand dari Duck Creek, termasuk polis, rating, penagihan, klaim, produsen, wawasan, manajemen distribusi, dan konten industri.

Tentang Core Specialty

Core Specialty menawarkan beragam produk asuransi khusus untuk perusahaan skala kecil hingga menengah. Dari kantor penjaminannya yang berada di wilayah AS, perusahaan ini fokus pada pasar khusus, distribusi lokal, dan pengetahuan penjaminan yang unggul, yang menawarkan solusi asuransi yang tradisional serta inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pialang. Core Specialty adalah perusahaan induk asuransi yang beroperasi melalui StarStone Specialty Insurance Company, perusahaan asuransi excess & surplus lines AS, dan StarStone National Insurance Company, Lancer Insurance Company, dan Lancer Insurance Company di New Jersey, masing-masingnya merupakan perusahaan asuransi yang memiliki izin operasi di AS dan Standard Life and Accident Insurance Company, perusahaan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Semua entitas Core Specialty Insurance mendapatkan nilai A di skala rating AM Best- (Sangat Baik). Untuk informasi lebih lanjut tentang Core Specialty, kunjungi www.corespecialty.com.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas yang menggambarkan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kecanggihan cloud untuk menjalankan operasi yang sigap, cerdas, dan selalu aktif. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya ada untuk mendampingi individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi terkemuka kami tersedia dalam bentuk produk mandiri atau suite lengkap, dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

