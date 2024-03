Microsoft Azure Marketplaceを介したダック・クリーク (Duck Creek) のクラウドベースSaaSソリューションで、コア・スペシャリティ (Core Specialty) がイノベーションをリード

ボストン発, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies) は、既存のMicrosoft Azure Consumption Commitment (MACC) を使用するために、マイクロソフトの商業マーケットプレースでダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) サブスクリプションを取引する最初の顧客としてコア・スペシャリティを取り上げている。



ダック・クリークとマイクロソフトは、コア・スペシャリティなどのテクノロジー中心の保険会社の顧客エクスペリエンスを強化し、取引を合理化している。保険業界の先進的なリーダーとして、コア・スペシャリティは、Azure Marketplaceを通じてSaaS (Software-as-a-Service、SaaS) 製品を購入することの戦略的価値を認識している。このアプローチにより、コア・スペシャリティはダック・クリークのSaaS料金の支払をMACCへのクレジットとして適用できるようになり、統合請求書を通じて請求プロセスが簡素化される。

継続的な製品革新と事業拡大に注力するテクノロジー中心の保険会社として、コア・スペシャリティは商業マーケットプレースにおけるダック・クリークの存在から恩恵を受けている。ダック・クリークとマイクロソフトのこの関係は、スケーラビリティ、セキュリティ、持続可能性に関して保険会社に影響を与える結果をもたらし、革新的な新技術を迅速に市場に投入することにもつながる。

ダック・クリーク・テクノロジーズの最高経営責任者 (CEO) であるマイク・ジャコウスキー (Mike Jackowski) は以下のように述べている。「私たちは、世界クラスのソリューションと業界の専門知識を通じて、顧客と販売パートナーの両方のために成長、革新、優れたサービスを実現するコア・スペシャリティを支援することに誇りを持っています。」「ダック・クリークのソリューションをMicrosoft Azure Marketplaceで利用できるようにするという決定は戦略的な動きであり、ダック・クリークとマイクロソフトの関係と投資を連携させて影響力のある結果をもたらすことで、保険会社に大きな価値をもたらします。」

マイクロソフト金融サービスCVPのカレン・デル・ヴェスコヴォ (Karen Del Vescovo) は以下のように述べている。「ダック・クリークのコア・スペシャリティ・インシュアランス (Core Specialty Insurance) での勝利は、Microsoft Azure上に構築し、Azure Marketplace経由でソリューションを販売するというパートナーの大きな機会を示しており、その結果、SaaSおよび取引可能なソリューション全体にわたるコア・スペシャリティのクラウド変革戦略が合理化されます。これは、先進的なテクノロジープロバイダーと保険会社が連携してイノベーションを推進し、顧客エクスペリエンスを向上させ、保険情勢を変革するコラボレーションの力を強調しています。私たちが金融サービス業界に力を与え続ける中で、このような関係は、クラウドとマイクロソフト・パートナー・エコシステムの真の可能性を体現するものになります。」

コア・スペシャリティの創設者、社長兼最高経営責任者であるジェフ・コンソリーノ (Jeff Consolino) は次のように述べている。「コア・スペシャリティでは、お客様と仲介業者のニーズを満たすための献身的な姿勢は揺るぐことはありません。」「ダック・クリークおよびマイクロソフトとの関係を通じて、当社はテクノロジーを利用して顧客エクスペリエンスを向上させることに重点を置いてきました。この関係により、当社は優れたサービスと革新的なソリューションを提供するというコミットメントを守ることができるのです。」

Azure Marketplaceの詳細およびMicrosoft Azure従量課金コミットメント (Microsoft Azure Consumption Commitment、MACC) クレジットを持つ保険会社が、保険契約、格付け、請求、保険金請求、プロデューサー、分析情報、流通管理、業界コンテンツといったダック・クリークのオンデマンド・ソリューションに支出をどのように使用できるかを参照されたい。

コア・スペシャリティについて

コア・スペシャリティは、中小企業向けに多様な特殊保険商品を提供している。同社は米国各地にある引受事務所から、ニッチ市場、地域の流通、優れた引受知識に重点を置いており、顧客と仲介業者のニーズを満たすために、伝統的かつ革新的な保険ソリューションを提供している。コア・スペシャリティは、超過・余剰保険会社であるスターストーン・スペシャリティ保険会社 (StarStone Specialty Insurance Company) 、およびスターストーン国内保険会社 (StarStone National Insurance Company)、ランサー保険会社 (Lancer Insurance Company)、ランサー保険会社ニュー・ジャージー (Lancer Insurance Company of New Jersey) という米国で市場に認められた各保険会社と、生命、事故、健康保険会社であるスタンダードライフ・アンド・アクシデント保険会社 (Standard Life and Accident Insurance Company) を通じて運営されている保険持株会社である。すべての中核専門保険事業体は、AM Best評価のA- (Excellent) となっている。コア・スペシャリティの詳細については、www.corespecialty.comを閲覧されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。最新の保険システムが構築されるプラットフォームであり、業界がクラウドの力を活用して俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行できるようにする。ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするときに、必要な場所で、必要な方法で保険が提供されるべきだと考えている。市場をリードする弊社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) から入手可能である。詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

