Core Specialty Terajui Laluan Inovasi Bersama Penyelesaian SaaS Berasaskan Awan Duck Creek melalui Microsoft Azure Marketplace

BOSTON, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta am, menyerlahkan Core Specialty sebagai pelanggan sulungnya yang melakukan transaksi langganan Duck Creek OnDemand di pasaran komersial Microsoft untuk menggunakan Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) sedia ada.



Duck Creek dan Microsoft mempertingkatkan pengalaman pelanggan dan memperkemas urus niaga untuk syarikat insurans berpusatkan teknologi seperti Core Specialty. Sebagai peneraju yang berpandangan ke hadapan dalam industri insurans, Core Specialty mengiktiraf nilai strategik bagi memperoleh produk Perisian sebagai Perkhidmatan (SaaS) melalui Azure Marketplace. Pendekatan ini membolehkan Core Specialty menggunakan pembayaran yuran SaaS Duck Creek sebagai kredit kepada MACC dan memudahkan proses pengebilan melalui invois yang disatukan.

Sebagai syarikat insurans berpusatkan teknologi yang terlibat dalam inovasi produk berterusan dan pengembangan perniagaan, Core Specialty memanfaati kehadiran Duck Creek di pasaran komersial. Hubungan antara Duck Creek dan Microsoft ini memacu keputusan yang memberi kesan kepada syarikat insurans berkenaan kebolehskalaan, keselamatan dan kemampanan serta memasuki pasaran dengan pantas dengan teknologi yang inovatif dan memuncul.

"Kami berbangga dalam memperjuangkan Core Specialty dalam laluan mereka ke arah pertumbuhan, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan untuk kedua-dua pelanggan dan rakan kongsi pengedaran mereka melalui penyelesaian bertaraf dunia dan kepakaran industri kami," kata Mike Jackowski, Ketua Pegawai Eksekutif, Duck Creek Technologies. "Keputusan untuk menjadikan penyelesaian Duck Creek tersedia dalam Microsoft Azure Marketplace adalah langkah strategik dan menambah nilai penting untuk syarikat insurans dengan menyelaraskan hubungan dan pelaburan Duck Creek dan Microsoft mereka dengan hasil yang memberi kesan."

“Kemenangan Duck Creek dengan Insurans Khusus Teras menunjukkan peluang rakan kongsi yang besar untuk membina Microsoft Azure dan menjual penyelesaian melalui Azure Marketplace yang hasilnya memperkemas strategi transformasi awan Core Specialty di seluruh SaaS dan penyelesaian boleh diurus niaga. Ini menekankan kuasa kerjasama dengan penyedia teknologi dan syarikat insurans yang berfikiran ke hadapan bersatu untuk memacu inovasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengubah landskap insurans. Sambil kami terus memperkasakan industri perkhidmatan kewangan, hubungan seperti ini menunjukkan potensi sebenar bagi awan dan ekosistem rakan kongsi Microsoft,” kata Karen Del Vescovo, CVP Perkhidmatan Kewangan, Microsoft.

"Di Core Specialty, dedikasi kami untuk memenuhi keperluan pelanggan dan broker kami tidak berbelah bahagi," kata Jeff Consolino, Pengasas, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif, Core Specialty. “Melalui hubungan kami dengan Duck Creek dan Microsoft, kami telah meningkatkan penekanan kami terhadap penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Hubungan ini memperkasakan kami untuk mempertahankan komitmen kami untuk menyampaikan perkhidmatan yang luar biasa dan penyelesaian yang inovatif."

Ketahui lebih lanjut tentang Azure Marketplace dan cara syarikat insurans dengan kredit Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) boleh menggunakan perbelanjaan mereka untuk penyelesaian Duck Creek OnDemand, termasuk dasar, penilaian, pengebilan, tuntutan, pengeluar, cerapan, pengurusan pengedaran dan kandungan industri.

Perihal Core Specialty

Core Specialty menawarkan rangkaian produk insurans istimewa yang pelbagai untuk syarikat kecil hingga sederhana. Dari pejabat pengunderaitannya di seluruh A.S., syarikat itu memfokuskan pada pasaran khusus, pengedaran tempatan dan pengetahuan pengunderaitan yang unggul; menawarkan penyelesaian insurans tradisional serta inovatif untuk memenuhi keperluan pelanggan dan brokernya. Core Specialty ialah sebuah syarikat pemegang insurans yang beroperasi melalui Syarikat Insurans StarStone Specialty, sebuah syarikat insurans lebihan & surplus A.S. serta Syarikat Insurans StarStone National, Syarikat Insurans Lancer dan Syarikat Insurans Lancer New Jersey yang masing-masing merupakan syarikat insurans pasaran yang diterima masuk A.S. Syarikat Insurans Standard Life and Accident, sebuah syarikat insurans hayat, kemalangan dan kesihatan. Semua entiti Core Specialty Insurance diiktiraf AM Best sebagai A- (Cemerlang). Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Core Specialty, sila lawati www.corespecialty.com.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan sebuah penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri hartanah dan kasualti (P&C) serta am. Kami merupakan platform yang membina sistem insurans moden yang membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan berterusan. Ketulenan, tujuan dan ketelusan adalah teras kepada Duck Creek. Kami percaya insurans harus tersedia untuk individu dan perniagaan pada masa, di tempat dan dengan cara yang mereka paling memerlukannya. Penyelesaian peneraju pasaran kami tersedia secara tersendiri atau sebagai suite penuh, dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Sila layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X.

