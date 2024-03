Core Specialty เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยโซลูชัน SaaS บนคลาวด์ของ Duck Creek ผ่านทาง Microsoft Azure Marketplace

บอสตัน, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และการประกันภัยทั่วไป ได้เน้นย้ำ Core Specialty ในฐานะลูกค้ารายแรกที่ทำธุรกรรมการสมัครสมาชิก Duck Creek OnDemand บนตลาดเชิงพาณิชย์ของ Microsoft เพื่อใช้ Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) ที่มีให้บริการ



Duck Creek และ Microsoft กำลังปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและปรับปรุงธุรกรรมสำหรับบริษัทประกันภัยที่เน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังเช่น Core Specialty ในฐานะที่ Core Specialty เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัย จึงตระหนักถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บริการ (software-as-a-service หรือ SaaS) ผ่านทาง Azure Marketplace แนวทางนี้ช่วยให้ Core Specialty สามารถใช้การชำระค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บริการของ Duck Creek เป็นเครดิตให้กับ MACC และลดความซับซ้อนของกระบวนการเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งหนี้รวม

ในฐานะที่ Core Specialty เป็นบริษัทประกันภัยที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีซึ่งคลุกคลีอยู่กับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ Duck Creek ในตลาดเชิงพาณิชย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Duck Creek และ Microsoft ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับบริษัทประกันภัยในด้านความสามารถในการปรับขนาด ความปลอดภัย และความยั่งยืน รวมถึงการเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเกิดใหม่

“เรามีความภาคภูมิใจในการสนับสนุน Core Specialty บนเส้นทางสู่การเติบโต นวัตกรรม และความเป็นเลิศในการบริการสำหรับทั้งลูกค้าและพันธมิตรการจัดจำหน่ายผ่านโซลูชันระดับโลกและความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา” Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies กล่าว “การตัดสินใจเปิดตัวโซลูชัน Duck Creek ใน Microsoft Azure Marketplace ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์และเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับบริษัทประกันภัย โดยการปรับความสัมพันธ์และการลงทุนระหว่าง Duck Creek และ Microsoft ให้เข้ากับผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ”

“ชัยชนะของ Duck Creek กับ Core Specialty Insurance แสดงให้เห็นถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ของพันธมิตรในการสร้างสิ่งต่าง ๆ บน Microsoft Azure และการขายโซลูชันผ่าน Azure Marketplace ส่งผลให้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบคลาวด์ของ Core Specialty ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บริการและโซลูชันที่ทำธุรกรรมได้นั้นมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำพลังของการทำงานร่วมกัน โดยที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริษัทประกันภัยที่มีความคิดก้าวหน้ามารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า และเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านการประกันภัย ในขณะที่เรายังคงเสริมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ความสัมพันธ์เช่นนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของระบบคลาวด์และระบบนิเวศทางธุรกิจของพันธมิตรของ Microsoft” Karen Del Vescovo ผู้ให้บริการด้านการเงินด้านต้นทุน ปริมาณ และกำไร (CVP) ของ Microsoft กล่าว

“ที่ Core Specialty ความทุ่มเทของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนายหน้าของเรานั้นไม่เปลี่ยนแปลง” Jeff Consolino ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Core Specialty กล่าว “ด้วยความสัมพันธ์ของเรากับ Duck Creek และ Microsoft เราได้เน้นย้ำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เรารักษาความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Azure Marketplace และดูว่าบริษัทประกันภัยที่มีเครดิตของ Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) สามารถใช้จ่ายเครดิตกับโซลูชัน OnDemand ของ Duck Creek ซึ่งรวมถึงนโยบาย การให้คะแนน การเรียกเก็บเงิน การเรียกร้อง ผู้ผลิต ข้อมูลเชิงลึก การจัดการการจัดจำหน่าย และเนื้อหาในอุตสาหกรรมได้อย่างไร

เกี่ยวกับ Core Specialty

Core Specialty นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเฉพาะทางที่หลากหลายสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บริษัทมุ่งเน้นไปที่ตลาดเฉพาะ การจัดจำหน่ายในท้องถิ่น และความรู้ที่เหนือกว่าในการรับประกันภัย โดยนำเสนอโซลูชันการประกันภัยแบบดั้งเดิมและแบบนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนายหน้า โดยดำเนินงานจากสำนักงานรับประกันภัยซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา Core Specialty เป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นประกันภัยที่ดำเนินงานผ่าน StarStone Specialty Insurance Company ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยด้านค่าเสียหายส่วนแรกและส่วนเกินของสหรัฐอเมริกา และ StarStone National Insurance Company, Lancer Insurance Company และ Lancer Insurance Company of New Jersey ซึ่งแต่ละแห่งเป็นบริษัทประกันในตลาดที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา และ Standard Life and Accident Insurance Company ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต อุบัติเหตุ และสุขภาพ หน่วยงานประกันภัยของ Core Specialty ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับจาก AM Best ในระดับ A- (ดีเยี่ยม) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Core Specialty ได้ที่ www.corespecialty.com

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างระบบประกันภัยสมัยใหม่ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อการดำเนินการที่คล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าการประกันภัยควรมีให้สำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา ในสถานที่ และในเหตุผลที่พวกเขาต้องการมากที่สุด โซลูชันชั้นนำของตลาดของเรามีจำหน่ายแบบแยกเดี่ยวหรือเป็นแบบทั้งชุด และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีจำหน่ายผ่านทาง Duck Creek OnDemand กรุณาไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

