Core Specialty 通过 Microsoft Azure Marketplace 利用 Duck Creek 基于云的 SaaS 解决方案引领创新之路

波士顿, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 强调 Core Specialty 是其在 Microsoft 商业市场上进行 Duck Creek OnDemand 订阅交易的首位客户,利用了其现有的 Microsoft Azure 使用量承诺 (MACC)。



Duck Creek 和 Microsoft 正在为 Core Specialty 等以技术为中心的保险公司提升客户体验并简化交易流程。作为保险行业的前瞻性领导者,Core Specialty 认识到通过 Azure Marketplace 获取软件即服务 (SaaS) 产品的战略价值。这种方法允许 Core Specialty 将其 Duck Creek SaaS 费用支付用作 MACC 额度,并通过合并发票简化了计费流程。

作为一家持续进行产品创新和业务扩张的技术型保险公司,Core Specialty 受益于 Duck Creek 在商业市场的影响力。Duck Creek 和 Microsoft 之间的这种合作关系在可扩展性、安全性和可持续性方面为保险公司带来了有影响力的成果,并且能够通过创新和新兴技术快速进入市场。

Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示:“能够通过我们世界一流的解决方案和行业专业知识,支持 Core Specialty 为其客户和分销合作伙伴实现增长、创新和卓越服务,我们很自豪。借助 Microsoft Azure Marketplace 提供 Duck Creek 解决方案的决定是一项战略举措,通过调整 Duck Creek 和 Microsoft 的关系以及投资,产生有影响力的成果,为保险公司增添巨大价值。”

Microsoft 金融服务企业副总裁 Karen Del Vescovo 表示:“Duck Creek 与 Core Specialty Insurance 的成功案例证明了在 Microsoft Azure 上构建并通过 Azure Marketplace 销售解决方案的巨大合作机会,简化了 Core Specialty 跨 SaaS 和可交易解决方案的云转型战略。前瞻性技术提供商和保险公司携手合作推动创新,提升客户体验,改变保险行业格局,这突显了合作的力量。随着我们继续为金融服务行业赋能,此类关系将体现云和 Microsoft 合作伙伴生态系统的真正潜力。”

Core Specialty 的创始人、总裁兼首席执行官 Jeff Consolino 表示:“在 Core Specialty,我们致力于满足客户和经纪人的需求,这一点是坚定不移的。通过与 Duck Creek 和 Microsoft 的合作,我们更加重视利用技术提升客户体验。这种关系使我们能够恪守提供卓越服务和创新解决方案的承诺。”

了解有关 Azure Marketplace 的更多信息,以及拥有 Microsoft Azure 使用量承诺 (MACC) 额度的保险公司如何将其支出用于获取 Duck Creek 的 OnDemand 解决方案,包括保单、评级、计费、索赔、保险营销员、洞见、分销管理和行业内容。

关于 Core Specialty

Core Specialty 为中小型公司提供多样化的专业保险产品。该公司的核保办事处遍布美国,专注于利基市场、本地分销和卓越的核保知识;传统和创新的保险解决方案均有提供,以满足客户和经纪人的需求。Core Specialty 是一家保险控股公司,通过美国超额和盈余险种保险公司 StarStone Specialty Insurance Company 和美国认可的市场保险公司 StarStone National Insurance Company、Lancer Insurance Company 和 Lancer Insurance Company of New Jersey,以及寿险、意外险和健康险保险公司 Standard Life and Accident Insurance Company 运营。所有 Core Specialty Insurance 实体的 AM Best 评级均为 A-(优秀)。有关 Core Specialty 的更多信息,请访问 www.corespecialty.com。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P&C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大优势,构建灵活、智能和持续改进的保险系统。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心,我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们市场领先的解决方案可以单独提供,也可以作为全套解决方案提供,并且所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请通过我们的社交媒体渠道关注 Duck Creek 以获取最新信息 – LinkedIn 和 X。

媒体联系人:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com