Core Specialty 透過 Microsoft Azure Marketplace 利用 Duck Creek 基於雲的 SaaS 解決方案引領創新之路

波士頓, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 強調 Core Specialty 是其在 Microsoft 商業市場上進行 Duck Creek OnDemand 訂閱交易的首位客户,利用了其現有的 Microsoft Azure 使用量承諾 (MACC)。



Duck Creek 和 Microsoft 正在為 Core Specialty 等以技術為中心的保險公司提升客户體驗並簡化交易流程。作為保險行業的前瞻性領導者,Core Specialty 認識到透過 Azure Marketplace 獲取軟件即服務 (SaaS) 產品的戰略價值。這種方法允許 Core Specialty 將其 Duck Creek SaaS 費用支付用作 MACC 額度,並透過合併發票簡化了計費流程。

作為一間持續進行產品創新及業務擴張的技術型保險公司,Core Specialty 受惠於 Duck Creek 在商業市場的影響力。Duck Creek 和 Microsoft 之間的這種合作關係在可擴展性、安全性和可持續性方面為保險公司帶來了有影響力的成果,並且能夠透過創新和新興技術快速進入市場。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 表示:「能夠透過我們世界一流的解決方案和行業專業知識,支援 Core Specialty 為其客户和分銷合作夥伴實現增長、創新和卓越服務,我們很自豪。借助 Microsoft Azure Marketplace 提供 Duck Creek 解決方案的決定是一項戰略舉措,透過調整 Duck Creek 和 Microsoft 的關係以及投資,產生有影響力的成果,為保險公司增添巨大價值。」

Microsoft 金融服務企業副總裁 Karen Del Vescovo 表示:「Duck Creek 與 Core Specialty Insurance 的成功案例證明了在 Microsoft Azure 上構建並透過 Azure Marketplace 銷售解決方案的巨大合作機會,簡化了 Core Specialty 跨 SaaS 和可交易解決方案的雲轉型戰略。前瞻性技術供應商和保險公司攜手合作推動創新,提升客户體驗,改變保險行業格局,這凸顯了合作的力量。隨着我們繼續為金融服務行業賦能,此類關係將體現雲和 Microsoft 合作夥伴生態系統的真正潛力。」

Core Specialty 的創始人、總裁兼行政總裁 Jeff Consolino 表示:「在 Core Specialty,我們致力於滿足客户和經紀人的需求,這一點是堅定不移的。透過與 Duck Creek 和 Microsoft 的合作,我們更加重視利用技術提升客户體驗。這種關係使我們能夠恪守提供卓越服務和創新解決方案的承諾。」

了解有關 Azure Marketplace 的更多資訊,以及擁有 Microsoft Azure 使用量承諾 (MACC) 額度的保險公司如何將其支出用於獲取 Duck Creek 的 OnDemand 解決方案,包括保單、評級、計費、索賠、保險營銷員、洞見、分銷管理和行業內容。

關於 Core Specialty

Core Specialty 為中小型公司提供多樣化的專業保險產品。該公司的核保辦事處遍佈美國,專注於利基市場、本地分銷和卓越的核保知識;傳統和創新的保險解決方案均有提供,以滿足客户和經紀人的需求。Core Specialty 是一間保險控股公司,透過美國超額和盈餘險種保險公司 StarStone Specialty Insurance Company 和美國認可的市場保險公司 StarStone National Insurance Company、Lancer Insurance Company 和 Lancer Insurance Company of New Jersey,以及壽險、意外險和健康險保險公司 Standard Life and Accident Insurance Company 營運。所有 Core Specialty Insurance 實體的 AM Best 評級均為 A-(優秀)。欲了解有關 Core Specialty 的更多資訊,請瀏覽 www.corespecialty.com。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及意外險 (P&C) 和一般保險行業未來的智能解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎,使保險業能夠利用雲計算的力量,實現敏捷、智能且持續發展的營運。真實性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心,我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊,請瀏覽 www.duckcreek.com。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com