Communiqué de presse - SPIE annonce l'acquisition de MBG energy en Allemagne

Cergy, le 27 mars 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de c.75% de MBG energy GmbH en Allemagne.

MBG energy GmbH est un fournisseur de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le déploiement de panneaux photovoltaïques, notamment pour leur installation sur les toits des bâtiments dans le nord-est de l'Allemagne. La société, dont le siège est à Berlin, a été fondée en 2018 et emploie 47 salariés. Elle a généré un chiffre d'affaires d'environ

15 millions d'euros en 2023.

Avec cette acquisition, SPIE pourra se renforcer sur le marché en forte croissance des installations photovoltaïques et développer des compétences dans ce domaine, dans un contexte réglementaire européen favorable avec l’adoption par l’Union Européenne du EU Solar Standard dans la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Cette législation vise la mise en place de panneaux solaires sur les bâtiments à travers l’Union Européenne. L’acquisition de MBG energy GmbH permettra également de développer des opportunités de synergies commerciales avec le segment Technical Facility Management de SPIE en Allemagne.

L'équipe managériale de MBG energy GmbH, qui comprend les fondateurs, rejoindra l'équipe de SPIE afin de poursuivre le développement des activités dans le pays et restera actionnaire minoritaire. Ainsi, SPIE détiendra environ 75% du capital social à la clôture, tandis que les 25% restants seront détenus par l'équipe de direction actuelle. L'accord comprend des mécanismes de put et de call liés aux 25%.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

Le groupe SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.

Contacts

SPIE

Pascal Omnès

Directeur de la communication Groupe

Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11

pascal.omnes@spie.com SPIE

Audrey Bourgeois

Directrice des relations investisseurs

Tél. + 33 (0)1 34 41 80 72

audrey.bourgeois@spie.com



IMAGE 7

Laurent Poinsot & Claire Doligez

Tel. + 33 (0)1 53 70 74 70

spie@image7.fr

www.spie.com

https://www.facebook.com/SPIEgroup

http://twitter.com/spiegroup

Avertissement

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques, mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de SPIE et l’environnement dans lequel SPIE exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de SPIE et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement en dehors du contrôle de SPIE. Les résultats réels pourraient être significativement différents de ceux qui sont présentés, explicitement ou implicitement, dans les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 2 « Facteurs de risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de SPIE déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12 avril 2023, sous le numéro D.23-0265 disponible sur le site de la Société (www.spie.com) et celui de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Pièce jointe