Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 27 mars 2024 – 17h45

ARGAN livre à DSV une plateforme de distribution de 4 600 m² labellisée Aut0nom® en Normandie

Crédit : Argan

Après un chantier de 10 mois, les équipes de DSV Road ont pris possession de leur nouvelle plateforme de distribution d’Eslettes (76), à proximité de Rouen. Développé par ARGAN, ce bâtiment de 4 600 m² est labellisé Aut0nom®, « l’entrepôt Carbone Zéro à l’usage ».

DSV exploite cette agence via sa division DSV Road, dans le cadre d’un bail de neuf ans fermes. Il s’agit de la seconde collaboration entre DSV et ARGAN, déjà propriétaire des bâtiments formant le siège social de DSV en France à Gennevilliers. DSV est une entreprise internationale de premier plan, fournisseur de services de transports et de logistique.

Aut0nom® , le site Carbone Zéro à l’usage

Un souci particulier a été porté à la limitation de l’empreinte carbone du site. Labellisé Aut0nom® , le bâtiment est équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture couplée à des batteries de stockage. Il produit ainsi sa propre énergie verte et couvre la majeure partie des besoins de DSV. Le chauffage et le rafraichissement du site sont assurés par des pompes à chaleur électriques et l’éclairage par des LED intelligents à détecteur de présence et de luminosité. L’ensemble de ces équipements permet de réduire drastiquement les émissions de CO 2 . Le résiduel sera compensé par un programme de reforestation mené en France. Au final, le site sera Net Carbone Zéro en phase exploitation.

Le site d’Eslettes s’inscrit totalement dans la démarche de décarbonation des transports et de la logistique engagée par le groupe DSV qui vise l’amélioration systématique de l’éco-efficacité de ses bâtiments.

L’ensemble de ces investissements permet de viser une certification BREEAM Very Good.

La Normandie, un territoire d’avenir pour ARGAN

Après avoir fait son entrée sur le marché normand, en 2022, avec la livraison de deux plateformes logistiques à proximité de Rouen et de Caen, ARGAN confirme son intérêt pour cette région avec cette nouvelle plateforme de 4 600 m². Localisée sur la commune d’Eslettes, à une quinzaine de kilomètres au nord de Rouen, à proximité de la jonction des autoroutes A29 et A151, elle bénéficie d’un emplacement idéal pour les activités de transports et de logistique.

Le partenariat engagé ici au sein de la Zone d’Activité Economique Polen II entre ARGAN, la Mairie d’Eslettes et la Communauté de Communes Inter-Caux Vexin va se poursuivre avec la mise en valeur d’une réserve foncière située sur la parcelle mitoyenne. Maitrisé par ARGAN, ce foncier permettra le développement d’un nouveau projet de 16 000 m² pour lequel les autorisations administratives sont en cours d’instruction.

À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





www.argan.fr







Pièce jointe