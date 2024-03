Transgene nomme Lucie Larguier en tant que Directrice Financière et Christelle Schwoerer Comme Directrice des Ressources Humaines

Strasbourg, France – Le 27 mars 2024, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de Lucie Larguier, au poste de Directrice Financière (Chief Financial Officer), avec effet immédiat. Auparavant Vice-Présidente Communication Corporate et Relations Investisseurs, Lucie Larguier, en tant que CFO, sera responsable de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la Société afin d’accélérer le développement du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene. Lucie succède à Arnaud Dubarry qui a décidé de poursuivre d’autres opportunités.

Membre du Comité de Direction, Lucie Larguier apporte une vision globale et transversale des activités et des finances de la Société ainsi qu’une connaissance approfondie de la base d’investisseurs de Transgene. Depuis 2016, Lucie occupait le poste de Directrice de la Communication Corporate et des Relations Investisseurs et rapportait au PDG. Lucie a contribué de manière significative au bon déroulement de quatre levées de fonds, ainsi qu’au renforcement de la visibilité externe de Transgene. Avant de rejoindre Transgene, Lucie a passé plus de 10 ans en tant que conseil en communication. Elle a contribué à la réussite de nombreuses opérations de marché en conseillant ses clients sur leurs messages institutionnels et financiers. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), elle détient un Master en communication et une spécialisation en finance.

Parallèlement à cette nomination, Transgene a nommé Christelle Schwoerer Directrice des Ressources Humaines, à compter du 1er avril 2024. Elle rejoint également le Comité de Direction. Christelle Schwoerer a intégré le département des Ressources Humaines de Transgene en 2013. Sa connaissance de l’entreprise, de sa culture et des collaborateurs représente un réel atout dans ses nouvelles missions. Christelle Schwoerer est titulaire du Master 1 Ressources Humaines du CNAM Grand-Est et du Master 2 Management - Ressources Humaines de l’École de Management de Strasbourg, obtenus, respectivement en 2020 et 2021.

Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : « Pour avoir travaillé avec Lucie depuis mon arrivée en tant que PDG de Transgene, je suis convaincu que ses connaissances et son expérience feront d’elle une excellente CFO pour Transgene. Elle s’identifie à la culture d’entreprise que nous sommes en train de construire, a contribué de manière significative au succès de la Société et est idéalement placée pour soutenir nos ambitions visant à accélérer notre portefeuille d'immunothérapies très prometteuses contre le cancer. »

Lucie Larguier, Directrice Financière, ajoute : « Je suis très enthousiaste à l’idée d’assumer le rôle de Directrice Financière de Transgene. Je suis convaincue que la Société est à un moment clé de son développement avec l’avancée des études cliniques qui, si elles sont positives, pourront créer de la valeur pour la Société et ses parties prenantes dans les 12 à 24 mois à venir. Je me réjouis de poursuivre mon travail avec l’équipe de direction pour permettre la mise en œuvre de notre stratégie et contribuer au succès de notre portefeuille d’actifs très prometteurs dans le domaine de l’immunothérapie du cancer. »

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001, et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme Invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

