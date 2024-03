VIEL & Cie : Forte croissance des résultats en 2023. Distribution d’un dividende de 40 centimes par action, en hausse de 14,2%

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS EN 2023

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 8,9%* à 1 077,6 millions d’euros

Résultat d’exploitation de 172,1 millions d’euros en progression de 25,8%*

(y compris sociétés associées)

Résultat avant impôt de 166,5 millions d’euros (+27,5%*)

Résultat net de 133,6 millions d’euros (+25,5%*)

Résultat net- part du groupe de 98,1 millions d’euros (+33,4%*)

Distribution d’un dividende de 40 centimes par action, en hausse de 14,2%

‘* à cours de change variables

En millions d'euros 2023 2022 Variation* cours variables Variation* cours constants Chiffre d’affaires 1 077,6 989,6 8,9% 12,1% Autres produits d’exploitation 2,5 19,6 -87,0% -87,0% Produits d’exploitation 1 080,1 1009,2 7,0% 10,2% Charges d’exploitation -953,3 -911,6 4,6% 7,6% Résultat d’exploitation 126,9 97,6 30,0% 33,7% Quote-part de résultat des sociétés associées 45,3 39,2 15,6% 20,6% Résultat d’exploitation yc sociétés associées 172,1 136,8 25,8% 29,9% Résultat financier -5,6 -6,2 9,2% 43,5% Résultat avant impôts 166,5 130,6 27,5% 33,4% Impôts sur les bénéfices -32,9 -24,1 36,4% 43,9% Résultat net de l’exercice 133,6 106,4 25,5% 31,1% Part du Groupe 98,1 73,6 33,4% 39,0% Intérêts minoritaires 35,5 32,9 7,8% 13,3%

*Sur la base des données calculées en milliers d’euros. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change variables sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison



Aperçu des activités

Les activités du Groupe enregistrent une forte croissance en 2023 et ont évolué dans un contexte de normalisation de la politique monétaire marquée par une hausse rapide des taux d’intérêt depuis fin 2022. Ce contexte de taux conjugué à un environnement géopolitique très incertain a été favorable à l’ensemble des activités du Groupe. Dans l’intermédiation professionnelle, toutes les zones géographiques ont connu une croissance du volume d’activité. La hausse des taux d’intérêt a eu un effet favorable sur les activités de Bourse Direct et de Swiss Life Banque en 2023.

Résultats consolidés

VIEL & Cie enregistre une forte croissance de son activité en 2023 avec un chiffre d’affaires consolidé de 1 077,6 millions d’euros, en hausse de 8,9% à cours de change variables. A cours de change constants, le chiffre d’affaire affiche une hausse de 12,1% et s’établit à 1 109,2 millions d’euros.

La contribution des différents pôles d’activité au chiffre d’affaires consolidé est la suivante :

En millions d'euros 2023 2022 Intermédiation professionnelle 1 011,0 942,5 Bourse en ligne 66,6 47,1 Chiffre d'affaires consolidé 1 077,6 989,6

Le résultat d’exploitation s’élève à 126,9 millions d’euros en croissance de 30,0 % à cours de change variables. La marge d’exploitation ressort à 11,8 % contre 9,9 % sur la même période en 2022. Les charges d’exploitation s’établissent à 953,3 millions d’euros et s’inscrivent en hausse de 4,6 % par rapport à 2022.

Le résultat d’exploitation consolidé y compris les sociétés mises en équivalence de VIEL & Cie, s’établit à 172,1 millions d’euros contre 136,8 millions d’euros sur la même période en 2022 soit une hausse de 25,8 %. A cours de change constants, ce résultat d’exploitation s’inscrit en hausse de 29,9 % par rapport à 2022.

La contribution des sociétés associées et des coentreprises enregistre une nette progression de 20,6 % à cours de change constants pour s'établir à 45,3 millions d'euros.

Le résultat financier enregistre une perte nette de 5,6 millions d’euros en 2023 contre une perte de 6,2 millions d’euros sur la même période en 2022. Cette amélioration s’explique principalement par des produits d'intérêts constatés sur l'exercice 2023.

Le résultat avant impôt s’élève à 166,5 millions d’euros en 2023 en hausse de 33,4 % à cours de change constants.

Ainsi, le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’inscrit en hausse de 25,5 % à cours de change variables à 133,6 millions d’euros en 2023 contre 106,4 millions d’euros sur la même période en 2022.

Le résultat net - part du groupe de VIEL & Cie s’établit à 98,1 millions d’euros en hausse de 33,4% à cours de change variables.

Bilan

Le Groupe a maintenu son attention sur la solidité de son bilan axée sur des fonds propres importants en réduisant le niveau d’actifs intangibles et en maintenant une forte position de trésorerie nette.

Le résultat de l’exercice 2023 porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 618,9 millions d’euros au 31 décembre 2023, dont 474,2 millions d’euros pour la part du Groupe et après déduction de la valeur brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 28,9 millions d’euros

Le Conseil d’administration de VIEL & Cie s’est réuni le 27 mars 2024 pour examiner et arrêter les comptes de l’exercice 2023. Ces comptes annuels et consolidés sont en cours d’audit par le collège des Commissaires aux Comptes de la Société.

Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le rapport financier annuel de la Société.

Dividende

Il sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 6 juin 2024, la distribution d’un dividende de 40 centimes d’euro par action au titre de l’exercice 2023 contre 35 centimes pour l’exercice 2022, versé en numéraire, soit une croissance de 14,2%.

Perspectives

Sur son métier d’intermédiation professionnelle, le niveau d’activité en ce début d’année est en progression par rapport à la même période l’an dernier à cours de change constants. Compagnie Financière Tradition entend poursuivre sa politique de croissance avant tout organique ainsi que ses investissements dans ses capacités de courtages hybrides sur l’ensemble de ses opérations et dans ses activités de data et analytiques soutenus par son expertise développée en data sciences. Par ailleurs, le maintien de la qualité du son bilan et sa gestion rigoureuse des coûts demeurent des axes stratégiques prioritaires.

Sur son métier de bourse en ligne, l’activité est soutenue depuis le début de l’année dans un contexte de croissance constante des marchés, le CAC ayant dépassé le seuil symbolique des 8 000 points au cours du mois de mars 2024. Par ailleurs, le niveau de taux d’intérêt est favorable à l’activité de Bourse Direct et aura un impact positif sur le résultat de l’année 2024.

Swisslife Banque Privée poursuivra sa stratégie de croissance en 2024 après une très belle performance enregistrée en 2023.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans plus de 30 pays, 3ième acteur mondial dans le secteur de l’intermédiation professionnelle comptant plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Contacts :

VIEL & Cie

Virginie de Vichet

Directeur de la Communication

T : + 331 85 65 55 40 Image 7

Claire Doligez

T : + 331 53 70 74 93

