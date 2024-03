Transgene prévoit des avancées significatives sur son portefeuille d’immunothérapies en 2024 et étend sa visibilité financière jusqu’au 4ème trimestre 2025

Résultats annuels 2023 et point sur l’activité

TG4050 : de nouveaux résultats attendus en 2024 sur l’actif phare de Transgene

Les autres programmes cliniques et de recherche et innovation (R&I) continueront de progresser, de fournir des résultats et de renforcer le portefeuille de Transgene dans les 24 prochains mois

Nouvelle direction concentrée sur le succès de TG4050 et du portefeuille de produits

Visibilité financière étendue jusqu’au 4ème trimestre 2025 grâce à l’extension de la ligne de crédit apportée par l’actionnaire de référence, l’Institut Mérieux

Conférence téléphonique en anglais ce jour à 18 h (détails en fin de communiqué)

Strasbourg, France – Le 27 mars 2024, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie ses résultats financiers pour l’exercice 2023 et fait un point sur l’avancée de son portefeuille de produits et les prochaines étapes.

« En 2023, Transgene a franchi des étapes importantes. Nous avons obtenu des données déterminantes, qui confirment la valeur et le potentiel de nos immunothérapies innovantes pour lutter contre le cancer », commente le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene.

« Au congrès de l’AACR, qui se tient en avril 2024, nous présenterons de nouvelles données de notre essai randomisé de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou avec notre vaccin thérapeutique phare, TG4050. Avec notre partenaire NEC, nous étendons notre essai de Phase I en un essai de Phase I/II randomisé pour continuer de renforcer ces premiers résultats chez davantage de patients et poser ainsi les fondations d’une stratégie de développement vers une autorisation de commercialisation. »

« Au deuxième semestre 2024, nous prévoyons de communiquer les premiers résultats de notre étude de Phase II randomisée évaluant notre vaccin thérapeutique à antigènes partagés TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV-positifs. Tous les patients ont d’ores et déjà été inclus. »

« Grâce à ces annonces, combinées aux données de Phase I attendues pour nos programmes de virus oncolytiques BT-001 et TG6050, 2024 s’annonce comme une année clé pour Transgene. Nous sommes convaincus que d’autres étapes importantes prévues en 2025 auront le potentiel d’augmenter la valeur de notre plateforme. »

« Forts d’une visibilité financière étendue et d’une solide équipe de direction, nous sommes confiants en notre capacité à atteindre notre objectif ambitieux : proposer de nouvelles thérapies susceptibles de transformer la vie des patients atteints de cancer. Je me réjouis de vous faire partager nos prochains progrès. »





Faits marquants et prochaines annonces

Vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer (TG4050)

Présentation de données supplémentaires de l’essai randomisé de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou au premier semestre 2024 – Expansion en un essai randomisé de Phase I/II dans la même indication – Début de la partie Phase II au deuxième trimestre 2024

En 2023, de nouvelles données très prometteuses ont été présentées sur TG4050 aux congrès de l’AACR et de l’ASCO (voir le poster ici ). Elles démontrent la capacité de ce vaccin thérapeutique néoantigénique individualisé à induire des réponses immunitaires fortes, une condition devant permettre de prolonger les périodes de rémission des patients.

Les premières données de l’étude randomisée de Phase I dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (NCT04183166) présentées à l’ASCO ont montré que tous les patients évaluables avaient développé une réponse immunitaire robuste et spécifique contre plusieurs néoantigènes tumoraux après le traitement avec TG4050 et étaient restés en rémission clinique.

Ces résultats suggèrent que TG4050 peut renforcer le système immunitaire des patients malgré un micro-environnement tumoral défavorable lors d’intervention chirurgicale précédant le traitement.

Transgene et son partenaire NEC prévoient de présenter des données actualisées à la conférence de l’AACR 2024 (présentation du poster le 10 avril 2024). La médiane de suivi des patients à 24 mois sera communiquée au deuxième semestre 2024.

L’essai de Phase I sera étendu en essai randomisé de Phase I/II en situation adjuvante des cancers de la tête et du cou. L’inclusion des patients dans la partie Phase II devrait débuter au deuxième trimestre 2024, dans le cadre de l’extension de la collaboration entre Transgene et NEC.

TG4050 pourrait être utilisé dans de nombreuses tumeurs solides pour lesquelles le besoin médical reste important en dépit de l’existence d’options thérapeutiques (y compris les immunothérapies). À ce titre, Transgene mène des travaux préliminaires sur un potentiel nouvel essai de Phase I dans une autre indication non divulguée à ce jour.

Vaccins thérapeutiques visant des antigènes partagés (TG4001)

Transgene a terminé l’inclusion de 86 patients dans l’étude de Phase II randomisée évaluant TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV-positifs (NCT03260023). Transgene confirme que les principaux résultats de cette étude sont attendus au deuxième semestre 2024.

En 2023, des données de réponse immunologique de TG4001 ont été présentées dans un poster à l’ASCO confirmant que TG4001 peut induire des réponses immunitaires de novo contre les antigènes E6 et E7 du HPV16 chez des patients atteints de cancers anogénitaux avancés HPV16-positifs. Les patients présentant une réponse objective complète ont montré une forte immunoréactivité induite par le vaccin.

Les résultats prometteurs de la précédente étude de Phase I/II évaluant TG4001 en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire ont été publiés en septembre 2023 dans le European Journal of Cancer ( https://doi.org/10.1016/j.ejca.2023.112981 ). Cette étude a montré la sécurité de TG4001 en combinaison avec avelumab et son activité antitumorale chez des patients atteints de cancer HPV16+ lourdement prétraités. Elle a également été le fondement de l’étude de Phase II randomisée en cours.

Virus oncolytiques

En 2023, des données cliniques présentées à l’AACR ont confirmé le mécanisme d’action et la sécurité des virus oncolytiques de la plateforme Invir.IO® administrés par voie intraveineuse, ce qui représente un solide avantage compétitif. Ces résultats confirment le potentiel des virus oncolytiques issus d’Invir.IO®, qui peuvent avoir de nombreuses applications dans le traitement des tumeurs solides du fait de leur mode d’administration polyvalent (voie intraveineuse - IV-, locorégionale et intratumorale).

TG6050 : premières données de l’essai de Phase I attendues au deuxième semestre 2024 pour ce candidat Invir.IO® administré par voie IV

Un premier patient a reçu TG6050, un nouveau virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO® en 2023. Ce candidat innovant a été conçu pour exprimer l’IL-12 humaine, une cytokine connue pour enclencher une puissante réponse immunitaire antitumorale, et un anticorps anti-CTLA4. L’essai de Phase I, nommé Delivir, évalue TG6050 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, en rechute après des traitements de référence. Les premières données de l’essai sont attendues au deuxième semestre 2024.

BT-001 : Résultats cliniques positifs en monothérapie – Premières données de la partie B de l’essai de Phase I (combinaison avec pembrolizumab) attendues au deuxième semestre 2024

En mai 2023, Transgene et BioInvent ont communiqué les résultats positifs de la partie A (monothérapie) de l’essai en Phase I en cours (NCT04725331). Sur les 18 patients ayant reçu des doses croissantes de BT-001 par voie intratumorale, deux ont montré une réduction de la lésion injectée d’au moins 50 %. Une stabilisation de la lésion injectée a été observée chez onze patients. Aucun problème de sécurité n’a été signalé.

Le premier patient de la partie B de l’essai de Phase I (combinaison de BT-001 avec pembrolizumab) a été inclus en octobre 2023. KEYTRUDA® (pembrolizumab) est mis à disposition de l’essai par MSD (Merck & Co). Les premières données de cette partie B sont attendues au deuxième semestre 2024.

Comme annoncé le 5 mai 2023, AstraZeneca a mis fin à sa collaboration de R&D sur les virus oncolytiques avec Transgene suite à une revue stratégique de son portefeuille.

Des résultats attendus sur tous les produits en 2024

En 2024, Transgene prévoit de communiquer des avancées et des résultats significatifs sur l’ensemble de son portefeuille d’actifs au stade clinique.

TG4050 Essai de Phase I randomisé (tête et cou) : Présentation d’un poster

Données additionnelles



10 avril 2024 (AACR)

S2 2024 Lancement d’un essai de Phase II randomisé (tête et cou) S1 2024 Travaux préliminaires au lancement d’un nouvel essai de Phase I 2024 TG4001 Principaux résultats de l’essai de Phase II randomisée S2 2024 TG6050 Premières données de l’essai de Phase I S2 2024 BT-001 Premières données de la partie combinaison de l’essai de Phase I S2 2024

Nouveau leadership pour accélérer le développement du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene

Le 5 mai 2023, Transgene a annoncé la décision du Conseil d’Administration de nommer le Dr Alessandro Riva, MD, en tant que Président-Directeur général à compter du 1er juin 2023. Alessandro Riva était Président du Conseil d’administration depuis mai 2022. Le Dr Riva a une excellente connaissance de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, ayant conduit à l’approbation de thérapies anticancer personnalisées comme les « CAR-T cells », aux États-Unis et en Europe.

Le comité de direction se compose des membres suivants :

Alessandro Riva, Président-Directeur général (CEO) ;

Éric Quéméneur, Directeur scientifique (CSO) ;

Christophe Ancel, Directeur des opérations pharmaceutiques et pharmacien responsable ;

Maud Brandely-Talbot, Directrice des affaires médicales et réglementaires (CMO) ;

Lucie Larguier, Directrice financière (CFO) (à compter de mars 2024) ;

James Wentworth, Directeur du business development (CBO) ;

(CBO) ; John Felitti, Secrétaire général et directeur juridique ;

Christelle Schwoerer, Directrice des ressources humaines (à compter d’avril 2024).

Par ailleurs, le 5 mai 2023, l’Assemblée générale Mixte a nommé Carol Stuckley, MBA, en qualité d’administratrice indépendante. Avec plus de 35 ans d’expérience, Carol Stuckley a dirigé plusieurs directions financières dans un environnement international et dans le secteur de la santé. Elle dispose d’une expérience reconnue dans la mise en place de stratégies financières orientées vers la création de valeur pour les actionnaires.

En mars 2023, Transgene a nommé le Dr John C. Bell et le Dr Pedro Romero, deux leaders d’opinion dans le domaine de l’immunothérapie, en tant que conseillers scientifiques. John Bell est un expert reconnu des virus oncolytiques. Il est aussi Senior Scientist en charge des programmes portant sur les thérapies contre le cancer à l’Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa Hospital Research Institute et dirige le Consortium canadien sur les Virus Oncolytiques. Pedro Romero est professeur honoraire à l’Université de Lausanne. Il se consacre à l’immunologie des tumeurs et à l’immunothérapie du cancer, en particulier à la biologie et à la dynamique des réponses des lymphocytes T CD8 cytolytiques (CTL). Il a également été rédacteur en chef du Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Principaux éléments financiers de 2023

7,9 millions d’euros de produits opérationnels en 2023 , contre 10,3 millions d’euros en 2022.

Les prestations de R&D pour des tiers se sont élevées à 1,2 million d’euros en 2023 (3,1 millions d’euros en 2022), comprenant principalement la collaboration avec AstraZeneca (terminée en mai 2023).

Le crédit d’impôt recherche s’est établi à 6,4 millions d’euros en 2023 (6,8 millions d’euros en 2022).



, contre 10,3 millions d’euros en 2022. Les prestations de R&D pour des tiers se sont élevées à 1,2 million d’euros en 2023 (3,1 millions d’euros en 2022), comprenant principalement la collaboration avec AstraZeneca (terminée en mai 2023). Le crédit d’impôt recherche s’est établi à 6,4 millions d’euros en 2023 (6,8 millions d’euros en 2022). 37,9 millions d’euros de charges opérationnelles nettes en 2023, contre 40,2 millions d’euros en 2022. Les dépenses de R&D se sont élevées à 29,6 millions d’euros en 2023 (32,2 millions d’euros en 2022). Les dépenses de frais généraux s’établissent à 7,0 millions d’euros en 2023 (7,9 millions d’euros en 2022).

contre 40,2 millions d’euros en 2022. Les dépenses de R&D se sont élevées à 29,6 millions d’euros en 2023 (32,2 millions d’euros en 2022). Les dépenses de frais généraux s’établissent à 7,0 millions d’euros en 2023 (7,9 millions d’euros en 2022). 7,7 millions d’euros de produit financier net en 2023 , contre une perte financière nette de 2,9 millions d’euros en 2022.

, contre une perte financière nette de 2,9 millions d’euros en 2022. Une perte nette de 22,3 millions d’euros en 2023, contre une perte nette de 32,8 millions d’euros en 2022.

contre une perte nette de 32,8 millions d’euros en 2022. Durant le 1 er semestre 2023, la Société a signé un accord pour la vente des actions restantes qu’elle détenait dans Tasly BioPharmaceuticals pour un montant total de 15,3 millions de dollars américains (14 millions d’euros). La transaction a été clôturée en juillet 2023 avec la réception des fonds.

semestre 2023, la Société a signé un accord pour la vente des actions restantes qu’elle détenait dans Tasly BioPharmaceuticals pour un montant total de 15,3 millions de dollars américains (14 millions d’euros). La transaction a été clôturée en juillet 2023 avec la réception des fonds. Consommation nette de trésorerie à 24,0 millions d’euros en 2023 , contre 22,8 millions d’euros en 2022 (hors augmentation de capital et ligne de crédit de l’Institut Mérieux).

, contre 22,8 millions d’euros en 2022 (hors augmentation de capital et ligne de crédit de l’Institut Mérieux). 15,7 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 décembre 2023, contre 26,8 millions d’euros à fin 2022.

contre 26,8 millions d’euros à fin 2022. Transgene a une visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2025.





Visibilité financière étendue jusqu’au quatrième trimestre 2025

La Société vient de signer un amendement à la convention d’avance en compte courant avec l’Institut Mérieux (TSGH) portant son montant de 36 millions d’euros à un maximum à 66 millions d’euros. Cette ligne de crédit étend la visibilité de Transgene jusqu’au quatrième trimestre 2025, permettant à son portefeuille de franchir des étapes importantes dans les 24 prochains mois.

La facilité de crédit sera disponible jusqu’à fin 2025 et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa main. Cette facilité s’ajoute à celle initialement signée en septembre 2023 pour un montant maximal de 36 millions d’euros (échéance à 24 mois).

Les états financiers pour 2023 ainsi que l’analyse du résultat sont joints au présent communiqué de presse (annexes A et B).

Le Conseil d’administration de Transgene, présidé par le Dr Alessandro Riva, s’est réuni le 27 mars 2024 et a arrêté les comptes au 31 décembre 2023 publiés ce jour. Les états financiers ont fait l’objet d’un audit des Commissaires aux Comptes et les rapports de certification sont en cours d’émission.

Le rapport financier annuel complet compris dans le document d’enregistrement universel sera disponible début avril 2024 sur le site internet de Transgene, www.transgene.fr .

Une conférence téléphonique en anglais aura lieu ce jour, le 27 mars 2024, à 18 h (heure de Paris).

Lien webcast vers la conférence :

https://edge.media-server.com/mmc/p/66eebfa3

Lien permettant d’obtenir un numéro de téléphone pour les participants :

https://register.vevent.com/register/BI1e9b40a25efe464fa60306adcf6632d5

Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société : www.transgene.fr après la conférence.

Annexe A : États financiers 2023

BILAN CONSOLIDÉ, IFRS

(en milliers d’euros)

Actif 31 décembre 2023 31 décembre 2022 ACTIF COURANT Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 666 4 403 Autres actifs financiers courants - 22 423 Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 15 666 26 826 Créances clients 778 2 789 Autres actifs courants 1 540 2 546 Actifs détenus et destinés à la vente - 14 345 Total actif courant 17 984 46 506 ACTIF NON COURANT Immobilisations corporelles 12 314 11 177 Immobilisations incorporelles 80 77 Actifs financiers non courants 1 347 1 673 Autres actifs non courants 13 492 7 003 Total actif non courant 27 233 19 930 TOTAL ACTIF 45 217 66 436





Passif et capitaux propres 31 décembre 2023 31 décembre 2022 PASSIF COURANT Fournisseurs 4 545 6 965 Passifs financiers courants 1 332 1 192 Provisions pour risques et charges 494 23 Autres passifs courants 3 671 4 602 Total passif courant 10 042 12 782 PASSIF NON COURANT Passifs financiers non courants 15 963 12 327 Avantages au personnel 3 345 3 282 Provisions pour risques et charges 255 - Autres passifs non courants - 204 Total passif non courant 19 563 15 813 Total passif 29 605 28 595 CAPITAUX PROPRES Capital 50 426 50 102 Prime d’émission et réserves 71 588 71 621 Report à nouveau (83 432) (50 628) Résultat de l’exercice (22 328) (32 804) Autres éléments du résultat global (642) (450) Total des capitaux propres revenant aux actionnaires de la Société 15 612 37 841 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 45 217 66 436





Compte de résultat consolidé, IFRS

(en milliers d’euros, sauf pour les données par action)

31 décembre 2023 31 décembre 2022 Revenus des accords de collaboration et de licence 1 184 3 126 Financements publics de dépenses de recherche 6 450 6 876 Autres produits 266 342 Produits opérationnels 7 900 10 344 Dépenses de recherche et développement (29 588) (32 168) Frais généraux (6 987) (7 912) Autres charges (1 372) (168) Charges opérationnelles (37 947) (40 248) Résultat opérationnel (30 047) (29 904) Produits financiers (charges), nets 7 719 (2 900) Résultat avant impôt (22 328) (32 804) Charge d’impôt sur le résultat - - RÉSULTAT NET (22 328) (32 804) Résultat net par action (€) – de base (0,22) (0,33) Résultat net par action (€) – dilué (0,22) (0,33)





TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE, IFRS

(en milliers d’euros)

31 décembre 2023 31 décembre

2022 Flux de trésorerie liés à l’activité Résultat net (22 328) (32 804) Annulation du résultat financier (7 719) 2 900 Élimination des éléments non monétaires Provisions 506 191 Amortissements 1 572 1 686 Paiements en actions 290 2 675 Autres 73 (41) Trésorerie nette absorbée par les opérations avant variation du besoin en fonds de roulement et autres éléments opérationnels (27 606) (25 393) Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation Créances courantes et charges constatées d’avance 2 722 7 301 Crédit d’impôt recherche (6 489) (198) Autres actifs courants 303 226 Fournisseurs (2 466) (750) Produits constatés d’avance (944) (804) Autres passifs courants (191) (685) Trésorerie nette absorbée par les activités opérationnelles (34 671) (20 303) Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (Acquisitions) / cessions d’immobilisations corporelles (2 667) (1 497) (Acquisitions) / cessions d’immobilisations incorporelles (79) (38) (Acquisitions) / cessions de participations de titres non consolidés 14 345 - Cessions d’autres actifs financiers 22 641 21 500 Autres (acquisitions) / cessions 332 307 Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement 34 572 20 272 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Résultat financier net (298) (646) Produit brut de l’émission d’actions - - Frais d’émission d’actions - - Financements publics conditionnés - 455 Avance en compte courant 12 859 - Montant net reçu sur financement de crédits d’impôt - (5) Locations financières et variation des obligations locatives (1 192) (1 281) Trésorerie nette provenant des / (absorbée par les) activités de financement 11 369 (1 477) Écarts de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (7) - Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 11 263 (1 508) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 4 403 5 911 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 15 666 4 403 Investissements dans les autres actifs financiers courants - 22 423 Trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants 15 666 26 826







Annexe B : Analyse des résultats 2023

Produits d’exploitation

Les revenus des accords de collaboration et de licence, représentent 1,2 million d’euros en 2023, contre 3,1 millions d’euros en 2022. Ils correspondent principalement à la collaboration avec AstraZeneca. Au premier semestre 2023, AstraZeneca a informé Transgene de sa décision de mettre un terme à la collaboration suite à une revue stratégique.

Les financements publics de dépenses de recherche, représentant 6,4 millions d’euros en 2023 (contre 6,9 millions d’euros en 2022), correspondent essentiellement au crédit d’impôt recherche.

Autres produits

Les autres produits s’établissent à 0,3 million d’euros en 2023, comme en 2022.

Dépenses opérationnelles

Dépenses de Recherche et Développement « R&D »

Les dépenses de R&D se sont élevées à 29,6 millions d’euros en 2023, contre 32,2 millions d’euros en 2022.

Le tableau suivant détaille les dépenses de recherche et développement par nature de charge :

(en millions d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Dépenses de personnel 11,6 12,2 Paiements en actions 0,6 1,4 Dépenses de propriété intellectuelle et coûts des licences 0,7 1,1 Dépenses externes sur projets cliniques 6,6 6,2 Dépenses externes sur autres projets 2,6 4,3 Dépenses de fonctionnement 6,0 5,4 Amortissements et provisions 1,5 1,6 DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 29,6 32,2

Dépenses de frais généraux

Les frais généraux s’élèvent à 7,0 millions d’euros en 2023 contre 7,9 millions d’euros en 2022.

Le tableau suivant détaille les frais généraux par nature de charge :

(en millions d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Dépenses de personnel 3,4 3,3 Paiements en actions (0,3) 1,3 Honoraires et frais de gestion 2,6 2,3 Autres frais généraux 1,2 0,9 Amortissements et provisions 0,1 0,1 FRAIS GÉNÉRAUX 7,0 7,9

Les paiements en actions ont généré un produit de 0,3 million d’euros en 2023, contre une charge de 1,3 million d’euros en 2022. Cette variation s’explique par plusieurs départs intervenus au cours de l’exercice 2023 et du fait de l’arrivée à échéance de plusieurs plans d’actions gratuites en 2022.

Résultat financier

Le résultat financier s’est soldé par un produit net de 7,1 millions d’euros en 2023, contre une perte nette de 2,9 millions d’euros en 2022.

La valorisation des avances remboursables ADNA au 31 décembre 2023 a généré un produit financier de 8,1 millions d’euros contre un produit financier de 2,2 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Résultat net

Le résultat net s’est soldé par une perte nette de 22,3 millions d’euros en 2023, contre une perte nette de 32,8 millions d’euros en 2022.

Le résultat net par action ressort en conséquence en une perte nette de 0,22 euro en 2023, contre une perte nette par action de 0,33 euro en 2022.

Investissements

Les investissements corporels et incorporels se sont élevés à 3,7 millions d’euros en 2023 (2,2 millions d’euros en 2022).

Liquidités et ressources en capital

Au 31 décembre 2023, la Société disposait de 15,7 millions d’euros de trésorerie disponible, contre 26,8 millions d’euros au 31 décembre 2022. En complément, Transgene a signé en septembre 2023 une convention d’avance en compte courant avec l’Institut Mérieux pour un montant de 36 millions d’euros. Transgene a tiré 12,9 millions d’euros à la fin de 2023. La Société vient de signer un amendement à cette convention portant son montant de 36 millions d’euros à un maximum à 66 millions d’euros. Cette facilité de crédit étend la visibilité financière de Transgene jusqu’au quatrième trimestre 2025.

Consommation de trésorerie

La consommation de trésorerie de la Société s’est établie à 24 millions d’euros en 2023, contre 22,8 millions d’euros en 2022, hors augmentation de capital et avance en compte courant de l’Institut Mérieux.

Événements postérieurs à la clôture

La Société vient de signer un amendement à sa convention d’avance en compte courant avec l’Institut Mérieux portant son montant de 36 millions d’euros à un maximum à 66 millions d’euros. Cette facilité de crédit étend la visibilité financière de Transgene jusqu’au

