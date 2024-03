Cegedim Résultats Annuels 2023 : Croissance du Chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel Courant

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 31 décembre 2023

IFRS – Information réglementée – Auditée

Résultats Annuels 2023 : Croissance du Chiffre d’affaires et du Résultat Opérationnel Courant

Chiffre d’affaires 2023 en hausse de 10,9% à 616,0 millions d’euros

à 616,0 millions d’euros Résultat opérationnel courant(1) en hausse de 23,4 % à 31,7 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, France, le 27 mars 2024 après bourse

Cegedim enregistre en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 616,0 millions d’euros, en progression de 10,9% en données publiées et de 10,8% en données organiques(2) par rapport à l’an dernier, et un résultat opérationnel courant(1) de 31,7 millions d’euros, en hausse de 23,4%.

Compte de résultat Groupe

2023 2022 Var. En M€ En % En M€ En % En % Chiffre d’affaires( 616,0 100,0% 555,2 100,0% 10,9% EBITDA (1) 108,8 17,7% 96,2 17,3% 13,1% Dotation aux amortissements -77,2 -12,5% -70,5 -12,7% 9,4% Résultat opérationnel courant (1) 31,7 5,1% 25,7 4,6% 23,4% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -11,7 -1,9% 0,8 0,1% - Résultat opérationnel 20,0 3,2% 26,5 4,8% -24,6% Résultat financier -11,9 -1,9% -8,8 -1,6% -35,2% Total impôt -14,8 -2,4% -4,6 -0,8% 222,0% Résultat net part du Groupe -7,4 -1,2% 13,6 2,5% -154,4% Résultat par action en euros -0,5 - 1,0 - -150%

Chiffre d’affaires consolidé : en progression de 61 millions d’euros, soit +10,9 %, pour s’établir à 616,0 millions d’euros en 2023 contre 555,2 millions d’euros en 2022. L’effet favorable de périmètre de 1,7 million d’euros, soit 0,3 %, est lié à la consolidation en année pleine dans les comptes de Cegedim des sociétés MesDocteurs, Laponi, Sedia et Clinityx. L’impact des devises est positif de 0,8 million d'euros soit 0,1%.

En données organiques(2), le chiffre d’affaires est en progression de +10,8 % sur la période.

Résultat opérationnel courant(1) : en progression de 6 millions d’euros pour s’établir à 31,7 millions d’euros en 2023 contre 25,7 millions d’euros en 2022. Il représente 5,1% du chiffre d’affaires en 2023 contre 4,6 % en 2022. Cette amélioration provient principalement de la forte progression de Cegedim Santé et des activités internationales, mais aussi des offres de BPO en assurance, ainsi que de l’excellente performance des activités en Ressources Humaines. Le socle des métiers historiques reste très solide, tant en marketing digital, que dans les services de flux dématérialisés pour les entreprises ou la santé, avec des investissements porteurs d’innovations.

-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 110 à 111 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Autres produits et charges opérationnels non courants(1) : sont une charge de 11,7 millions d’euros en 2023 et se comparent à un produit de 0,8 million en 2022. Le Groupe a déprécié pour près de 9 millions d’euros d’actifs au Royaume-Uni en 2023, du fait notamment de sa décision récente de recentrer ses activités logiciels médecins exclusivement sur l’Ecosse. En 2022, le Groupe Cegedim avait perçu un produit de cession d’une participation minoritaire.

Dotations aux amortissements : en hausse de 6,7 millions d’euros en 2023. Les amortissements de la R&D sont en croissance de 2,3 millions par rapport à 2022 et les amortissements de capex s’accroissent de 2,8 millions du fait notamment des investissements réalisés dans les activités cegedim.cloud et C-Media.

EBITDA : la hausse de 12,6 millions d’euros entre 2023 et 2022 résulte de la stabilisation relative des frais de personnel et des achats consommés par rapport à la croissance de l’activité et en dépit d’une augmentation des charges externes liée au lancement du contrat Allianz.

Résultat financier : s’établit à -11,9 millions d’euros en baisse de 3,1 millions d’euros par rapport à 2022, en raison de l’accroissement des charges d’intérêts sur les éléments de dette à taux variable.

Total Impôt : la charge d’impôt s’établit à 14,8 millions d’euros en hausse de 10,2 millions d’euros par rapport à 2022, du fait notamment d’une écriture d’ajustement des impôts différés précédemment activés pour un montant de 12,3 millions d’euros. Cette écriture, sans impact sur la trésorerie, vise à prendre en considération une évolution récente de jurisprudence conduisant la société à évaluer de manière plus prudente le gain futur latent encore réalisable.

Analyse de l’évolution de l’activité par division :

en millions d'euros Total Logiciels & services Flux Data & Marketing BPO Cloud & Support Chiffres d'affaires 2022 555,2 302,0 90,6 106,9 53,0 2,8 2023 616,0 326,6 95,9 114,9 71,5 7,1 Var. 10,9% 8,2% 5,9% 7,5% 34,9% 154,0% Résultat Opérationnel Courant (1) 2022 25,7 -4,9 13,1 17,9 3,0 -3,4 2023 31,7 4,2 12,1 15,9 4,0 -4,5 Var. 23,4% 185,5% -7,3% -11,3% 33,0% -30,5% Marge opérationnelle courante 2022 4,6% -1,6% 14,4% 16,8% 5,6% -122,5% 2023 5,1% 1,3% 12,6% 13,9% 5,5% -62,9%

Logiciels et services : le chiffre d’affaires 2023 enregistre une progression de 8,2 %, tirée par les bonnes performances de Cegedim Santé (+10 % sur l’année), des solutions RH (+19 %), des activités pharmaciens en France (+8 %) et des activités internationales au Royaume-Uni et en Espagne (+7 %).





Le Résultat opérationnel courant (ROC) 2023 a clôturé sur un gain de 4,2 millions d’euros par rapport à une perte de 4,9 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 9 millions d’euros.

Cette performance s’explique, pour près de 5 millions d’euros, par le niveau soutenu de l’activité Cegedim Santé combiné à un bon contrôle des embauches, après une année 2022 marquée par le renforcement des équipes commerciales, du support opérationnel et de la R&D.

Les activités internationales contribuent également pour 3,8 millions d’euros à cette performance, avec une forte reprise de la branche Pharmacie au Royaume-Uni pour laquelle les restructurations commencent à porter leurs fruits ainsi que la très bonne tenue de la filiale Activus (assurance aux personnels expatriés).

Les autres métiers de Logiciels et services en France enregistrent des résultats très satisfaisants dans les activités RH et logiciels pharmaciens, compensée par les effets d’une baisse de l’activité projets dans les métiers de l’Assurance.

Logiciels et Services Var.

2023 / 2022



en millions d'euros 2023 2022 Chiffre d’affaires 326,6 302,0 24,6 8,2% Cegedim Santé 76,6 69,6 7,0 10,1% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 197,6 183,5 14,1 7,7% Activités internationales 52,5 48,9 3,5 7,2% Résultat opérationnel courant 4,2 -4,9 9,0 185,5% Cegedim Santé -2,9 -7,8 4,9 62,5% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 14,7 14,3 0,4 3,0% Activités internationales -7,6 -11,4 3,8 33,1%

Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 5,9 %, entrainé par les activités de dématérialisation des processus et des échanges de données (+7,4 %) que ce soit en France ou à l’international. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 3,7%.

Le recul du ROC de 1 million d’euro est lié essentiellement aux investissements effectués pour devenir plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), dans la perspective de la réforme de la facture électronique qui va s’imposer en France à compter de 2026. Le Tiers payant affiche pour sa part une légère croissance de son ROC.

Data & Marketing : les métiers du Marketing et de la Data contribuent positivement à la hausse du chiffre d'affaires de la division par rapport à 2022, respectivement de 10,7 % et 5,1%.

Le ROC de la division a connu un retrait de 11,3% par rapport à 2022, imputable aux opérations Data à l'international, qui sont en recul en 2023, ainsi qu'au démarrage de la nouvelle activité Magellan chez Clinityx dont le lancement commercial est attendu sur 2024. La division Marketing a connu quant à elle une progression de 4,4% de son ROC.

Le ROC de la division a connu un retrait de 11,3% par rapport à 2022, imputable aux opérations Data à l’international, qui sont en recul en 2023, ainsi qu’au démarrage de la nouvelle activité Magellan chez Clinityx dont le lancement commercial est attendu sur 2024. La division Marketing a connu quant à elle une progression de 4,4% de son ROC.

BPO : la division a connu une croissance de l'activité de 34,9% en 2023 par rapport à 2022. Elle résulte plus particulièrement de l'activité de gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance, en croissance de 55,3% avec le démarrage du contrat Allianz au 1 er avril 2023. Le chiffre d'affaires en gestion pour compte des services RH est en hausse de 3,4 %.

Le ROC de la division progresse de 33% porté essentiellement par la délégation de gestion des RH qui profite de l’automatisation des processus de gestion. L’activité à destination des assureurs affiche un ROC positif et en légère progression, malgré les coûts de lancement du contrat Allianz.

Cloud & Support : Le chiffre d'affaires connait une augmentation de 4,3 millions d'euros cette année principalement du fait du rassemblement de toutes les activités cloud dans cette division (pour celles anciennement logées en Logiciels et services).

Le ROC 2023 affiche une perte de 4,5 millions d’euros, qui s’accentue de 1,1 million d’euros par rapport à 2022. Cette baisse résulte notamment d’un alourdissement des amortissements portés par cegedim.cloud, en rapport avec les investissements réalisés dans les infrastructures de support informatique mutualisées au sein du Groupe.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours de l’année 2023 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Prise de participation dans Phealing

Le 30 novembre 2023, Cegedim a pris une participation majoritaire dans la start-up Phealing, spécialisée dans la sécurisation de la délivrance d’ordonnances. Basée sur son moteur d’Intelligence Artificielle avancé, l’offre de Phealing répond à un besoin essentiel des officines de pharmacie : le double contrôle des ordonnances, une responsabilité qui consiste à vérifier, au moment de la délivrance, la conformité entre les médicaments vendus, l’ordonnance du patient et son profil physio-pathologique. Phealing a été intégrée dans les comptes du Groupe en date du 31 décembre 2023, donc uniquement pour ses postes de bilan.

Fiscalité

Les deux vérifications de comptabilité de Cegedim S.A. intervenues depuis 2018 ont donné lieu à des redressements portant sur l'utilisation de déficits fiscaux contestés par l'administration fiscale. Cegedim S.A., en concertation avec ses avocats, estime que le redressement est infondé au regard des dispositions fiscales applicables et de la jurisprudence. La société a donc mis en œuvre et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles.

Conformément au déroulé de la procédure, Cegedim S.A. a déjà procédé au paiement des sommes redressées pour un total de 23 millions d’euros (dont 10,9 millions en février 2024) portant sur les déficits utilisés jusqu’en 2022. La contrepartie de ces versements ne figure pas en charge d’impôts : elle est inscrite en créance fiscale au bilan, la restitution de ces sommes étant attendue à l’issue du contentieux en cas de dénouement favorable. La Société continue par ailleurs à activer l’économie d’impôt dont elle estime encore pouvoir bénéficier au titre du reliquat de déficits contestés, pour un montant de 7,7 millions d’euros d’impôts différés à l’actif du bilan consolidé au 31 décembre 2023 (en baisse de 12,3 millions d’euros sur l’exercice, du fait de la prise en compte d’une évolution récente de la jurisprudence conduisant à évaluer plus prudemment le gain futur latent).

Cegedim poursuit l'utilisation des déficits contestés encore disponibles. En cas d'issue défavorable, compte tenu des déficits utilisés jusqu'au 31 décembre 2023, la société serait amenée à constater une charge d’impôt de 27 millions d'euros (dont 23 millions ont déjà été payés) et à annuler les 7,7 millions d'euros d'impôts différés encore activés (qui n'impliquent aucune sortie de trésorerie).

Au dernier trimestre 2023 la société a saisi le tribunal administratif de ce contentieux, qui est par conséquent susceptible de s’étendre encore sur plusieurs années.

Opérations et événements importants post 31 décembre 2023

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Acquisition de Visiodent

Le 15 février 2024, Cegedim Santé a fait l’acquisition du Groupe Visiodent, un des leaders français du logiciel de gestion à destination des cabinets dentaires et des centres de santé. Visiodent a lancé la première solution 100% SaaS du marché, Veasy, dans un contexte de fort développement de ces structures et compte désormais parmi ses utilisateurs les plus grands réseaux de centres de santé nationaux, mutualistes et privés, ainsi que plusieurs milliers de chirurgiens-dentistes libéraux. Visiodent a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 10 millions d’euros, et contribuera au périmètre de consolidation du Groupe Cegedim à compter du 1er mars 2024. Le Groupe Cegedim, suite à cette acquisition, continue de respecter l’ensemble des covenants de ses divers contrats de financement.

Litige avec la société Euris

Cegedim a reçu conjointement avec IQVIA (ex IMS Health) une assignation de la société Euris pour pratiques anticoncurrentielles. Cegedim a demandé à ce que le tribunal acte que Cegedim devait être mis hors de cause. Le tribunal a fait droit à la demande de Cegedim par un jugement favorable du 17 décembre 2018 dont IQVIA a interjeté appel. La cour d’Appel a confirmé le jugement favorable à Cegedim en date du 8 décembre 2021. Le dossier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à l'issue duquel la Cour de cassassion par un jugement en date du 20 mars 2024 a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait mis hors de cause Cegedim. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

Après consultation de ses conseillers juridiques externes, le Groupe n’a passé aucune provision.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a ni activités en Russie, ni en Ukraine, et n’a pas d’actifs exposés dans ces pays.

Perspectives

Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(2) de son chiffre d’affaires 2024 entre 5% et 8% par rapport à 2023. Le Résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2023.

Ces objectifs ne constituent pas des prévisions et pourraient être remis en cause en cas d’aggravation significative des risques géopolitiques, économiques et monétaires.

---------------

Le Comité d’Audit s’est réuni le 25 mars 2024. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 27 mars 2024. Il a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2023, et proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires d’approuver les comptes de l’année 2023. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des travaux requis pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel.

Le Document d’Enregistrement Universel sera disponible d’ici quelques jours en français et en anglais sur notre site web.

---------

(2) A périmètre et taux de change constants.

Annexes

Etats financiers consolidés au 31 décembre 2023

Actif au 31 décembre 2023

En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Ecart d’Acquisition 199 787 198 761 Frais de développement 1 562 3 081 Autres immobilisations incorporelles 192 616 185 004 Immobilisations Incorporelles 194 178 188 085 Terrains 544 544 Constructions 1 660 1 872 Autres immobilisations corporelles 45 829 39 467 Avances et Immobilisations en cours 831 133 Droits d'utilisation 89 718 88 988 Immobilisations corporelles 138 582 131 004 Titre de participation 0 1 Prêts 15 332 15 642 Autres immobilisations financières 5 230 5 053 Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence 20 563 20 696 Titres des sociétés mises en équivalence 9 725 9 655 Etat – Impôt différé 19 747 30 385 Charges constatées d’avance : part à plus d'un an - 0 Actif non courant 594 922 589 509 Marchandises 5 498 6 495 Avances, acomptes sur commandes 3 703 177 Créances client : part à moins d’un an 175 199 151 757 Autres créances : part à moins d’un an 59 563 50 497 Créances d'impôt courant 16 495 16 557 Equivalents de trésorerie 0 0 Trésorerie 46 606 55 553 Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an 22 082 19 370 Actif courant 329 146 300 406 TOTAL Actif 924 068 889 915



Passif et capitaux propres au 31 décembre 2023

En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 282 521 271 344 Ecart de conversion Groupe -12 275 -13 141 Résultat Groupe -7 407 13 624 Capitaux propres part du Groupe 276 175 285 164 Intérêts minoritaires 18 381 18 971 Capitaux propres 294 556 304 135 Dettes financières 188 546 188 913 Dettes de location 78 761 75 907 Impôt différés passifs 5 600 6 137 Engagement de retraite 31 007 25 397 Provisions 2 521 2 355 Passif non courant 306 435 298 709 Dettes financières 3 006 3 854 Dettes de location 14 789 15 916 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61 734 55 709 Dettes d'impôt courant 235 247 Dettes fiscales et sociales 121 371 112 341 Provisions 1 730 2 172 Autres passifs 120 212 96 832 Passif courant 323 077 287 071 TOTAL Passif 924 068 889 915

Compte de résultat au 31 décembre 2023

En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Chiffre d’affaires 615 995 555 209 Achats consommés -28 547 -26 559 Charges externes -138 544 -119 913 Impôts et taxes -5 352 -6 259 Frais de personnel -331 748 -303 577 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -2 444 -298 Dotations et reprises aux provisions -2 714 -4 609 Autres produits et charges d’exploitation 431 -8 Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel 1 757 2 216 EBITDA (1) 108 834 96 202 Dotation aux amortissements autres que les droits d'utilisation -59 471 -53 302 Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -17 693 -17 228 Résultat opérationnel courant (1) 31 670 25 673 Produits et charges non récurrents -11 687 820 Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -11 687 820 Résultat opérationnel 19 983 26 492 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 475 114 Coût de l’endettement financier brut -11 742 -8 949 Autres produits et charges financiers -614 45 Résultat financier -11 881 -8 790 Impôts sur les bénéfices -4 509 -5 882 Impôts différées -10 336 1 272 Total d’impôts -14 845 -4 610 Quote part des sociétés mises en équivalence -1 195 -1 013 Résultat net consolidé -7 937 12 079 Part du groupe -7 407 13 624 Participations ne donnant pas le contrôle 531 -1 545 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 610 429 13 658 348 Résultat par action (en euros) -0,5 1,0

(1) Indicateur alternatif de performance.

Tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2023

En milliers d’euros 31/12/2023 31/12/2022 Résultat net consolidé -7 937 12 079 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -561 -1 203 Dotations aux amortissements et provisions 84 010 83 090 Plus ou moins-values de cession d'exploitation -1 816 -31 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 73 695 93 935 Coût de l’endettement financier net 11 881 8 791 Charges d’impôt 14 845 4 609 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 100 420 107 335 Impôt versé -4 233 -21 309 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité : Besoin 0 0 Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité : Dégagement 1 736 450 Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fond de roulement 97 923 86 476 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -53 538 -58 554 Acquisitions d’immobilisations corporelles -21 952 -17 582 Acquisitions d’immobilisations financières -1 036 -2 619 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2 598 2 099 Cessions d’immobilisations financières 805 1 636 Variation des dépôts reçus et versés 83 -717 Incidence des variations de périmètre -3 371 52 483 Dividendes reçus hors groupe 1 114 3 084 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -75 296 -20 170 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -2 -95 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -0 -6 831 Émissions d’emprunts 0 0 Remboursements d’emprunts -252 -85 Participations des salariés -65 81 Remboursements des obligations locatives -19 796 -19 036 Intérêts versés sur emprunts -5 050 -4 949 Autres produits financiers reçus 966 1 784 Autres charges financières versées -6 861 -4 758 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -31 071 -33 889 Variation de trésorerie hors effet devises -8 444 32 417 Incidence des variations de cours des devises -503 -1 024 Variation de trésorerie -8 947 31 393 Trésorerie nette d’ouverture 55 553 24 159 Trésorerie nette de clôture 46 606 55 553

Covenants Financiers

En milliers d’euros 31/12/2023 Critère Dette nette(*) 92 156 Ebitda 88 479 Ratio de levier 1,04 < 2,5





En milliers d’euros 31/12/2023 Critère Charges d’intérêts 5 328 Ebitda 88 479 Ratio de couverture d’intérêts 16,61 > 4,5

(*) hors dettes de participation des salariés, hors prêt FCB, hors dette IFRS16

Le Groupe respecte tous ces covenants au 31 décembre 2023 et il n'y a pas de risque de défaut prévisible.

