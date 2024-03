COMMUNIQUÉ DE PRESSE

27 mars 2024

Assemblée générale 2024 de Valeo

Valeo informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra le 23 mai 2024, à 14h30, au 3 Mazarium, 3 Rue Mazarine, 75006 Paris.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,40 euro par action ayant droit au dividende. En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 28 mai 2024, avec une date de référence (record date) fixée au 29 mai 2024 et mis en paiement le 30 mai 2024.

Le Conseil d’administration a également décidé de proposer aux actionnaires de :

- renouveler le mandat d'administrateur (indépendant) du Fonds Stratégique de Participations, représenté par Julie Avrane, qui arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale 2024 ;

- nommer Sascha Zahnd et Beatriz Puente en qualité d’administrateurs (indépendants) en remplacement de Thierry Moulonguet et d'Ulrike Steinhorst dont les mandats arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée générale 2024 et qui n'en ont pas sollicité le renouvellement. Le Président du Conseil d'administration les remercie chaleureusement pour leur implication et le travail remarquable fourni pendant plus de 12 ans dans le cadre des travaux du Conseil d’administration et de ses comités spécialisés ;

- nommer Eric Chauvirey en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, avec Yann Le Pêcheur en qualité de remplaçant. Cette nomination proposée par les salariés actionnaires de Valeo s'inscrit dans le cadre de la représentation des salariés actionnaires au Conseil d'administration mise en œuvre conformément à la modification statutaire décidée par l'Assemblée générale du 24 mai 2023 à la suite du franchissement du seuil de 3 % du capital calculé selon les modalités de l'article L. 225-102 du Code de commerce.

En outre, dans le cadre des nouvelles obligations issues de la directive « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), il sera proposé aux actionnaires de nommer Mazars, commissaire aux comptes de la Société, en qualité d’auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité.

Les actionnaires seront par ailleurs appelés à se prononcer sur :

- la rémunération au titre de l'exercice 2023 des administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux (votes ex post) ;

- les politiques de rémunération applicables aux administrateurs et aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 (votes ex ante).

Il sera enfin proposé aux actionnaires de se prononcer sur une nouvelle autorisation permettant de procéder à des attributions gratuites d'actions.

L’avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) contiendra l’ordre du jour détaillé arrêté par le Conseil d'administration, les projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion et le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions pourront être consultés sur le site Internet www.valeo.com (rubrique Investisseurs et Actionnaires / Assemblée générale) à partir du 3 avril 2024.

Les autres documents préparatoires et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet précité, tenus à la disposition ou communiqués aux actionnaires dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe.

Pour toute information relative à la participation à l’Assemblée ou aux modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l’Assemblée, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier, le service Relations Investisseurs de Valeo ou Société Générale (Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3) agissant en qualité de mandataire de Valeo.

A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 22 milliards d’euros de CA en 2023 | 112 700 collaborateurs au 31 décembre 2023 | 29 pays, 175 sites de production, 66 centres de recherche et développement et 20 plateformes de distribution.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Contacts presse

Dora Khosrof | +33 7 61 52 82 75

Caroline De Gezelle | + 33 7 62 44 17 85

press-contact.mailbox@valeo.com

Relations investisseurs

+33 1 40 55 37 93

valeo.corporateaccess.mailbox@valeo.com

Pièce jointe