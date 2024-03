Evolutions au sein du Conseil d’administration de Soitec

Bernin (Grenoble), France – le 27 mars 2024 – A l’occasion la réunion de ce jour, le Conseil d’administration a pris acte de la décision d’Eric Meurice de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur à l’issue de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, le 23 juillet 2024. A cette date, Eric Meurice quittera ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’administration de Soitec. Il prendra par ailleurs un rôle de conseil stratégique auprès du Directeur Général de la Société pour une durée d’un an.

L’ensemble des administrateurs ont vivement remercié Eric Meurice pour son engagement sans faille au cours des six dernières années et pour sa contribution décisive aux travaux du Conseil, qui ont permis à Soitec de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Eric Meurice poursuivra ses fonctions jusqu’au 23 juillet 2024 et assurera une passation fluide avec son successeur.

Conformément au plan de succession établi, le Conseil d’administration a pris à l’unanimité, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, les décisions suivantes :

Christophe Gégout, actuellement Administrateur Référent indépendant de Soitec, Président du Comité d’audit et des risques et membre du Comité de la stratégie et du Comité ESG, remplacera Eric Meurice en tant que Président du Conseil d’administration et Président du Comité de la stratégie pour une période de transition. Ce changement interviendra à l’issue de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Christophe Gégout sera remplacé en tant qu’Administrateur Référent par Delphine Segura-Vaylet, administratrice indépendante du Conseil d’administration de Soitec, Présidente du Comité des rémunérations et des nominations, et membre du Comité de la stratégie depuis 2022. Christophe Gégout continuera d’assurer son rôle de membre du Comité d’audit et des risques, du Comité ESG et du Comité de la stratégie.

Un processus de remplacement et de recrutement d’un nouvel administrateur a été engagé pour renforcer encore les compétences et expertises du Conseil d’administration.





Le Conseil d’administration a également décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale les renouvellements des mandats de Françoise Chombar, Satoshi Onishi et Shuo Zhang en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans. Shuo Zhang, administratrice indépendante, membre du Comité d’audit et des risques et membre du Comité de la stratégie, prendra le rôle de Présidente du Comité d’audit et des risques1 en remplacement de Christophe Gégout.

Le Conseil d’administration confirmera ces décisions à la suite de l’Assemblée Générale des Actionnaires le 23 juillet 2024. Ainsi le Conseil disposera de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions de définition de la stratégie du Groupe Soitec et de contrôle de sa mise en œuvre.

Eric Meurice, Président du Conseil d’administration de Soitec : « Soitec est un leader mondial de l’industrie des semi-conducteurs que je suis fier d’avoir accompagné au cours de ces six dernières années. Je souhaite exprimer mon soutien et ma confiance totale en Christophe Gégout et Pierre Barnabé qui permettront à Soitec de continuer à progresser. Soitec a de nombreux atouts avec un portefeuille de technologies et de produits en expansion lui permettant de poursuivre sa croissance et de renforcer son leadership. Je me réjouis de pouvoir continuer à accompagner Soitec sur des sujets stratégiques au cours de l’année à venir. »

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec : « Je remercie chaleureusement Eric Meurice pour sa contribution déterminante au développement de Soitec au cours de ces dernières années. Depuis 2018, son soutien a été décisif pour accompagner la croissance du Groupe. Je suis très heureux que Christophe Gégout devienne Président du Conseil d’administration de Soitec dans l’intérim et de pouvoir m’appuyer sur son expérience et sa vision. »

Christophe Gégout, Administrateur Référent de Soitec : « Je suis heureux que le Conseil d’administration ait unanimement décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires le renouvellement des mandats de Françoise Chombar, Satoshi Onishi et Shuo Zhang en qualité d’administrateurs. Je suis très fier de poursuivre ma contribution au développement de Soitec. Je tiens également à remercier Eric pour l'étroite collaboration et les nombreuses interactions que nous avons eues depuis qu'il a rejoint le Conseil d'administration. Je suis impatient de continuer à collaborer étroitement avec Pierre Barnabé sur la stratégie de Soitec. ».

Biographies

Depuis 2020, Christophe Gégout est Directeur Général et associé fondateur de Yotta Capital Partners, plateforme d’investissement dans l’industrie du futur et la transition vers une économie bas carbone. Précédemment, Christophe Gégout était Directeur des investissements chez Meridiam. Après avoir été Directeur Financier du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) (de 2009 à 2015), Christophe Gégout en est devenu l’administrateur général adjoint (jusqu’en 2018). Précédemment, de 2001 à 2009, Christophe Gégout a occupé différentes fonctions au sein du ministère de l’Économie et des Finances, dont celle de conseiller de Christine Lagarde, ministre des Finances. Il siège au Conseil d'administration de Neoen (SBF120). Il est diplômé de l’École polytechnique, de Sciences Po Paris et de l’ENSAE (École nationale de la statistique et de l’administration économique).

Delphine Segura-Vaylet est administratrice indépendante depuis juillet 2022, membre du Comité de la stratégie et Présidente et membre du Comité des rémunérations et des nominations. Elle apporte au Conseil d’administration son expérience de plus de 25 ans de directrice des ressources humaines de grands groupes industriels internationaux et ses compétences en matière de gouvernement d’entreprise et de facilitation du dialogue avec toutes les parties prenantes.

Françoise Chombar, administratrice indépendante depuis juillet 2019, membre du Comité de la stratégie et du Comité ESG sera proposée pour un troisième mandat d’administratrice. De nationalité belge, Françoise Chombar apporte au Conseil d’administration son expérience de l'industrie des semi-conducteurs et de l'automobile tout en contribuant de façon active à la stratégie ESG du Groupe.

Satoshi Onishi, administrateur non-indépendant et membre du Comité de la stratégie depuis juillet 2015, sera proposée pour un quatrième mandat d’administrateur. De nationalité japonaise, Satoshi Onishi, Directeur Général du département des produits fonctionnels spéciaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, apporte au Conseil une connaissance approfondie des marchés dans lesquels le Groupe opère.

Shuo Zhang, administratrice indépendante depuis juillet 2019, membre du Comité de la stratégie, du Comité d’audit et des risques et du Comité des rémunérations et des nominations sera proposée pour un troisième mandat d’administratrice. De nationalité américaine, Shuo Zhang bénéficie de plus de 25 ans d’expérience internationale en direction d’entreprises, développement commercial stratégique dans le secteur des semi-conducteurs et compréhension des enjeux américains et chinois relatifs à ce secteur.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech 40 Paris), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui combinent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,09 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec Official

1 sous réserve du renouvellement de son mandat en qualité d’administratrice par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

