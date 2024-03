Soitec confirme sa prévision pour l’exercice 2023-2024

et dévoile ses perspectives pour l’exercice 2024-2025

Bernin (Grenoble), France, le 27 mars 2024 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, confirme ce jour sa prévision pour l’exercice fiscal 2023-2024 (exercice clôturant le 31 mars 2024) et donne de premières indications sur ses perspectives pour l’exercice fiscal 2024-2025 (exercice clôturant le 31 mars 2025).

Prévision 2023-2024

Soitec confirme attendre pour l’exercice 2023-2024 un chiffre d’affaires en baisse d’environ 10% à périmètre et taux de change constants et une marge d’EBITDA1,2 d’environ 34%, conformément aux indications données le 7 février dernier. Les résultats 2023-2024 seront publiés le 22 mai prochain.

Perspective 2024-2025

Soitec continue d’anticiper une croissance significative pour chacun de ses trois marchés finaux, dans lesquels le Groupe renforce son leadership dans les produits SOI et progresse dans l’exécution de sa stratégie d’expansion vers de nouveaux produits, notamment le POI et le SmartSiC™. A court terme, Soitec anticipe la poursuite d’une performance solide de ses substrats FD-SOI, POI et Power-SOI, mais aussi le début de la montée en puissance des substrats SmartSiC™.

En ce qui concerne les ventes de RF-SOI, le 2nd semestre de l’exercice 2023-2024 a bénéficié de la reconstitution des stocks chez nos principaux clients, en prévision d’un rebond du marché des smartphones en 2024, ainsi que de commandes significatives de la part de nouveaux clients. Comme indiqué dans le communiqué annonçant le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-2024, le niveau des stocks de RF-SOI dans les fonderies reste élevé et aura un impact sur la performance du premier semestre de l’exercice 2024-2025 du Groupe. Cependant, Soitec commence à percevoir des signes d’amélioration avec une résorption partielle des stocks en aval de la chaîne de valeur des smartphones et au niveau des fabless.

Soitec prévoit que le chiffre d’affaires 2024-2025 soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l’exercice 2023-2024, avec un potentiel de hausse si l’activité RF se redresse plus tôt que prévu et avec un fort effet de saisonnalité au cours de l’exercice. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2024-2025 devrait baisser d’environ 15% à périmètre et changes constants par rapport au 1er semestre 2023-2024, avec un point bas attendu au 1er trimestre 2024-2025. Soitec s’attend ensuite à un rebond du chiffre d’affaires du 2nd semestre de l’exercice 2024-2025, porté par la fin de la correction des stocks de RF-SOI dans les fonderies ainsi que par la croissance structurelle des ventes de substrats SOI, la poursuite de l’adoption des substrats POI et le début de la montée en puissance des ventes de SmartSiCTM. La marge d’EBITDA1,2 de l’exercice 2024-2025 est attendue à environ 35%.

Perspectives à moyen terme

Soitec prévoit que la correction des stocks de RF-SOI s’achèvera au cours de l’exercice 2024-2025 et que sa trajectoire de croissance à long terme reprendra rapidement par la suite. Le Groupe est confiant dans ses moteurs de croissance soutenus par la forte pénétration de la 5G, l’avènement de l’électrification des véhicules et l’accélération de l’intelligence artificielle, ainsi que par l’expansion de son portefeuille de produits, qu’il s’agisse des substrats SOI ou des semiconducteurs composés.

Ce fort rebond sera porté par la reprise de la croissance des ventes de RF-SOI, le leadership toujours plus affirmé du Groupe dans les produits SOI (FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI), la poursuite de l’adoption des produits POI et les revenus générés par les substrats SmartSiCTM. Le Groupe continuera à étendre son leadership à de nouveaux clients et de nouvelles régions.

Soitec communiquera annuellement ses perspectives et partagera sa prévision pour l’exercice 2025-2026 à la fin de l’exercice 2024-2025.

# # #

Agenda

Les résultats annuels 2023-2024 seront publiés le 22 mai 2024, après bourse.

L’équipe de direction de Soitec fera une présentation de ces résultats à Paris le 23 mai 2024.

# # #

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2022-2023) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.23-0482 en date du 14 juin 2023, ainsi que dans le Rapport Financier Semestriel 2023-2024 publié le 15 novembre 2023. Les versions françaises du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 et du Rapport Financier Semestriel 2023-2024, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ces deux documents, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 et le Rapport Financier Semestriel 2023-2024.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives. De plus, les futures conséquences des conflits géopolitiques, en particulier celles liées à la situation en Ukraine, de même que l’augmentation de l’inflation, peuvent avoir des répercussions plus importantes qu’actuellement anticipé dans ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un des risques décrits au chapitre 2.1 (facteurs de risques et environnement de contrôle) du Document d’Enregistrement Universel 2022-2023 peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

# # #

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros au cours l’exercice 2022-2023. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : communications mobiles, automobile et industrie, objets intelligents. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 100 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec Official

# # #

# # #

# # #

1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité

2 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires

