Verizon ofrece a los fanáticos del fútbol la oportunidad de asistir al “ElClásico”de LALIGA en España

NUEVA YORK, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como parte de la asociación continua de Verizon con LALIGA, desde hoy hasta el 2 de abril, Verizon invita a los fanáticos del fútbol a participar en el #SorteoDeElClásico en el Instagram de la marca @TuVerizon para tener la oportunidad de ganar una experiencia VIP de LALIGA para “ElClásico”, el partido del FC Barcelona vs Real Madrid el 21 de abril de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.



El gran premio incluye una experiencia VIP de LALIGA con boletos para “ElClásico” para dos ganadores y un invitado, incluyendo pasaje aéreo ida y vuelta para dos, alojamiento en hotel, traslados, recorridos por el estadio, bolsas de regalos y más.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. El #SorteoDeElClásico está abierto a residentes legales de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia, que tengan 18 años de edad o más a la fecha de inscripción. Nulo donde esté prohibido. Para conocer las reglas oficiales, visita www.GanaElClasico.com. Para participar, sigue estos sencillos pasos:

1. Sigue a @TuVerizon en Instagram.

2. Dale me gusta a esta publicación.

3. Etiqueta a un amigo. Para obtener una entrada adicional, etiqueta a un amigo adicional en un comentario separado. Cada comentario individual, etiquetando a un amigo etiquetado, contará como una entrada adicional (hasta cinco) para un total de seis entradas.

Debes tener una cuenta de Instagram no privada para ingresar y tener la configuración de privacidad de tu cuenta configurada en "Desactivado/"Público". Se puede abrir una cuenta de Instagram de forma gratuita descargando la aplicación de Instagram desde la tienda Apple o Google Play.

Se realizará un sorteo al azar al finalizar el período del sorteo, para seleccionar a dos (2) ganadores del Gran Premio. Visita www.GanaElClasico.com para acceder a las bases y reglamentos del sorteo y detalles sobre cómo participar.

Mantenerte en contacto con tus seres queridos mientras viajas al extranjero nunca ha sido tan fácil ni más asequible

Ya sea que te dirijas a España para ElClásico u otro destino internacional, asegúrate de aprovechar el beneficio TravelPass de myPlan de Verizon, que te ofrece tres días de TravelPass por solo $10 al mes². Además, todos los planes Unlimited incluyen llamadas ilimitadas a México y le permiten llevar sus asignaciones nacionales de llamadas, mensajes de texto y datos a México sin cargo adicional.

1 * NO ES NECESARIO COMPRAR. Comienza el 25/03/24; finaliza a las 11:59 p.m. ET del 2/4/24. Gana El Clásico está abierto a residentes legales de los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia, que tengan 18 años de edad o más a la fecha de inscripción. Patrocinado por Verizon. Nulo donde esté prohibido. Para conocer las reglas oficiales, visita https://www.ganaelclasico.com/.

2 días TravelPass requieren una línea suscrita a un plan telefónico Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate. Debe tener 18 años o más. Cancele en cualquier momento. Una oferta por línea de Verizon elegible. Se aplican términos adicionales.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Media contact:

Ana Rosella Ibarra

ana.ibarra@verizon.com