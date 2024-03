Aduro Clean Technologies begrüßt multinationales Baustoffunternehmen in seinem Kundenbindungsprogramm

LONDON, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Ausgangsmaterialien wie z. B. Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich, die Aufnahme eines führenden multinationalen Baustoffunternehmens („MBU“ oder der „Kunde“) in sein Kundenbindungsprogramm bekanntzugeben.



Das MBU erwirtschaftet mit umfangreichen Produktionsbetrieben in über 20 Ländern und einer weltweiten Vertriebsreichweite einen Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar. Der Kunde ist für seine breite Palette an Baumaterialien bekannt und engagiert sich für die Förderung der Nachhaltigkeit durch die Kreislaufführung von Materialien – mit Schwerpunkt auf dem Recycling und der Wiederverwendung von Materialien in seinen Produktlinien. Die umfangreiche Produktpalette umfasst Lösungen für Infrastruktur, Energiesysteme, kommunale Kanalisation, Lüftung und Wasseraufbereitung.

Der Auftrag beginnt mit einem technischen Evaluierungsprojekt, in dem das Potenzial der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) für das Recycling vernetzter Polymere, einem Schlüsselmaterial in der Produktpalette des Kunden, bewertet werden soll. Die Testproben werden aus den Abfallströmen der Produktionsanlagen des Kunden entnommen.

Vernetzte Polymere, unentbehrliche und vielseitige Materialien, sind aufgrund ihrer überlegenen Haltbarkeit, chemischen Beständigkeit und mechanischen Festigkeit in einer Vielzahl von Industriezweigen unverzichtbar. Sie sind allgegenwärtig und finden sich in Alltagsgegenständen wie Autoreifen, Gummireifen, Förderbändern, Dichtungen, Rohren, Schläuchen, Haushaltsklebstoffen, Schutzbeschichtungen und Medizinprodukten. Darüber hinaus erstreckt sich ihre Bedeutung auf kritische Sektoren wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie, das Bauwesen und die Elektronik, wo ihre außergewöhnlichen Eigenschaften unverzichtbar sind.

Doch gerade die Eigenschaften, die vernetzte Polymere so wertvoll machen, stellen auch eine große Herausforderung für das Recycling dar. Im Gegensatz zu Thermoplasten schmelzen diese Materialien nicht unter Hitzeeinwirkung, sondern sind äußerst schwer zu zersetzen. Wenn sie den sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden, die für ihren Abbau notwendig sind, zerfallen sie hauptsächlich in Holzkohle und Brenngas, Substanzen, die für die Wiederverwendung in neuen Materialien ungeeignet sind. Diese Einschränkung unterstreicht nicht nur die Notwendigkeit innovativer Recyclingtechnologien, sondern verdeutlicht auch die Dringlichkeit, nachhaltige Strategien für das Lebenszyklusmanagement vernetzter Polymere zu entwickeln.

„Das Testen von vernetzten Polymerproben stellt eine vielversprechende Möglichkeit dar“, betont Eric Appelman, CRO von Aduro. „Diese Materialien, die häufig im Recyclingstrom zu finden sind, werden in der Regel zu Holzkohle verarbeitet, ein Prozess, der ihr Potenzial bei weitem nicht ausschöpft. Die Fähigkeit der HCT, diese Materialien wiederzugewinnen, könnte nicht nur die Umwandlungserträge verbessern, sondern auch ein Zeichen dafür sein, dass sich die Sichtweise der Industrie in Bezug auf Abfallmanagement und Materialrückgewinnung grundlegend ändert und neue Wege für Innovation und Rentabilität eröffnet werden. “

„Unser Engagement für die Bereitstellung kundenorientierter Lösungen ist das Herzstück unserer Arbeit“, kommentiert Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Indem wir unseren Kunden zuhören und ihre einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen verstehen, gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, die uns helfen, unseren Vermarktungsweg voranzutreiben, und die es uns ermöglichen, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die einen echten Mehrwert schaffen und gleichzeitig unerschlossene Märkte und einen nachhaltigen wirtschaftlichen Wert erschließen.“

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und die Umwandlung von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der minderwertige Ausgangsmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts verwandelt.

