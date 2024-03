EDF : Nominations groupe EDF

Nominations groupe EDF

Béatrice Buffon sera proposée en qualité de Présidente-Directrice Générale d’EDF Renouvelables lors du Conseil d’Administration d’EDF Renouvelables le 5 avril 2024. Elle conserve ses activités de Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale. D’un commun accord avec le Groupe, Bruno Bensasson, Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle Énergies Renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF Renouvelables, cessera ses fonctions au sein du Groupe à compter du 15 avril 2024 afin de poursuivre d’autres projets professionnels. Emmanuelle Verger, Directrice d’EDF Hydro, rapportera directement à Luc Rémont, Président-Directeur Général du Groupe.

Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF, a déclaré : « Après six années au sein du Groupe, je remercie très chaleureusement Bruno pour sa contribution déterminante dans la performance industrielle, économique et sociale du Pôle Energies Renouvelables. Sous sa direction, les capacités installées d’EDF Renouvelables ont augmenté de 60% et le groupe EDF a consolidé sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables. En France en particulier, le groupe a mis en service le premier parc éolien maritime, a retrouvé une place de premier plan dans l’énergie solaire et a conforté la disponibilité du parc hydroélectrique à long terme. Je lui souhaite le plus grand succès dans les prochains défis qu’il va relever.

C’est pour moi l’occasion de lancer une réflexion sur la consolidation de nos compétences à l’international et l’amélioration de la lisibilité de notre organisation vis-à-vis des parties prenantes externes, et de bénéficier des synergies technologiques, commerciales et géographiques afin de déployer plus efficacement les savoirs faire du groupe en matière d’énergie décarbonée avec nos partenaires et clients. J’ai demandé à Béatrice Buffon de prendre la direction de notre filiale EDF Renouvelables en complément de son rôle de Directrice Exécutive Groupe en charge de la Direction Internationale d’EDF afin de conduire cette réflexion en transparence avec les équipes et les représentants du personnel.

Par ailleurs, au moment où le régime hydroélectrique en France doit entrer dans une nouvelle ère pour permettre la reprise des investissements, cette activité va nécessiter un pilotage renforcé en faisant appel à de nombreuses dimensions au cœur du Groupe. J’ai donc souhaité me rattacher directement l’activité hydroélectrique dirigée par Emmanuelle Verger. »

Bruno Bensasson a déclaré : « J’ai été très heureux de diriger pendant six ans le Pôle énergies renouvelables d’EDF et de contribuer à la croissance de ces énergies indispensables à la lutte contre le dérèglement climatique. Je remercie chaleureusement les 10 000 employés du pôle, dont j’ai eu l’honneur de conduire l’action, pour leur engagement. »

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

