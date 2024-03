KH Group Oyj

Pörssitiedote 28.3.2024 klo 9.45

KH Group Oyj:n vuosikertomus 2023 on julkaistu

KH Groupin vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin.

KH Group julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena, suomenkielisenä xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitteet on merkitty XBRL-merkeillä.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportti sekä XHTML-tiedosto ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.khgroup.com sekä tämän tiedotteen liitteinä.

KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.

Liitteet