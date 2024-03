Aspo Oyj

28.3.2024 klo 10.00

Kutsu Aspon pääomamarkkinapäivään 2024

Aspo kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat vuoden 2024 pääomamarkkinapäiväänsä. Tilaisuus järjestetään Helsingissä ja sitä on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä.

Päivä:

Tiistai 14.5.2024

Paikka:

Allas Sea Pool ravintola, Katajanokanlaituri 2A, Helsinki

Aika

9.15 Rekisteröitymiset

9.30 Esitykset

12.00 Lounas

n. 12.30 alkaen Laivakierrokset

Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson isännöi tilaisuuden yhdessä johtoryhmän jäsenten kanssa ja kertoo ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnoista, strategiasta ja taloudellisesta kehityksestä. Esitykset pidetään englanniksi. Jokaisen esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä myös kirjallisesti webcast-alustan kautta.

Esitysten jälkeen ohjelmassa on lounas ja mahdollisuus vierailla m/s Electramarilla, joka on ensimmäinen AtoB@C Shippingin tilaamista kahdestatoista sähköhybridialuksesta. Alus kiinnitetään Helsingin Katajanokalle Allas Sea Poolin ulkopuolelle.

Tarkempi esitysagenda ja linkki verkkolähetykseen ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aspo.fi lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tapahtumapäivänä julkaistaan pörssitiedote tilaisuudessa käsiteltävistä aiheista, ja esitysmateriaali julkaistaan Aspon verkkosivuilla.

ASPO OYJ

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja

Susanna Kemppinen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 338 0102. susanna.kemppinen@aspo.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

