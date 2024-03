OKX publica 17ª prova de reservas consecutiva, destacando USD 22.1 bilhões em ativos primários

Dubai, Emirados Árabes Unidos, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa líder global em tecnologia Web3 e corretora de criptomoedas, anunciou hoje a publicação do seu relatório de prova de reservas (PoR) mais recente, apresentando um total de USD 22.1 bilhões em ativos primários como garantias para os fundos dos usuários.

Isto marca o 17º mês consecutivo dos relatórios de prova de reservas (PoR) da corretora, que destacam os índices de reserva dos 22 ativos mais negociados na OKX: BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI e BCH. Assim como aconteceu com os seus relatórios anteriores, o 17º relatório de PoR da OKX revela índices de reserva superiores a 100% para todos esses ativos.

Os índices de reserva atuais para os ativos primários da OKX são os seguintes:

BTC: 102%

ETH: 104%

USDT: 106%

USDC: 110%



De acordo com Lennix Lai, Diretor Comercial Global da OKX: “Nosso 17º relatório de PoR consecutivo reforça nosso compromisso em criar confiança e transparência no ecossistema das criptomoedas. À medida que a adoção global das criptomoedas acelera, acreditamos que mecanismos como a PoR, que visam aumentar a segurança e a transparência, desempenharão um papel fundamental na integração da próxima onda de usuários do ecossistema. Na OKX, continuamos dedicados a fornecer aos usuários ferramentas confiáveis para navegar com confiança por esse novo cenário financeiro."

Desde o início do programa, a OKX introduziu várias atualizações e melhorias em seu mecanismo de PoR com base no feedback dos usuários, obtendo a mais alta classificação de qualidade entre as principais corretoras do mercado pelo especialista em blockchain Nic Carter . Em 2023, a OKX incorporou a tecnologia de argumento de conhecimento sucinto não interativo de conhecimento zero, ou “zk-STARK”, em seu processo de PoR, uma tecnologia que permite aos usuários verificar de forma independente a solvência da corretora, garantindo ao mesmo tempo o lastreamento dos seus ativos pelas reservas, sem nenhum risco à privacidade.

Os usuários podem visualizar e interagir com o mecanismo de PoR da OKX aqui .



