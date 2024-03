Keskisuomalainen Oyj on toteuttanut kaupan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi ja solminut kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen

Keskisuomalainen Oyj, muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot, pörssitiedote 28.3.2024 klo 10.00

Keskisuomalainen Oyj on tänään 28.3.2024 toteuttanut kaupan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi. PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiöiden Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PunaMusta Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekannat. PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminta siirtyy Keskisuomalainen Oyj:n omistukseen 1.4.2024.

Ostettavaan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoimintaan kuuluvat Sanomalehti Karjalainen Oy:n julkaisema kuutena päivänä viikossa ilmestyvä sanomalehti Karjalainen, PunaMusta Paikallismediat Oy:n julkaisemat paikallislehdet Outokummun Seutu, Pielisjokiseutu, Pogostan Sanomat, Ylä-Karjala, Lieksan Lehti ja Parikkalan-Rautjärven Sanomat sekä Karelia Viestintä Oy:n julkaisema kaupunkilehti Karjalan Heili. Lisäksi Sanomalehti Karjalainen Oy:llä on paikallisradio Karjalainen Syke.

Keskisuomalainen Oyj tiedotti 31.1.2024 allekirjoittaneensa kauppakirjan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan ostamiseksi PunaMusta Media Oyj:ltä. Kaupan täytäntöönpano oli ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ilmoitti hyväksyneensä kaupan 6.3.2024.

Ennen kaupan toteuttamista PunaMusta Paikallismediat Oy myi omistamansa neljä kiinteistöä PunaMusta Media Oyj:lle. Keskisuomalainen Oyj vuokraa näistä kiinteistöistä tarvitsemansa toimitilat kolmeksi vuodeksi. Lisäksi Keskisuomalainen Oyj vuokraa PunaMusta Media Oyj:ltä toimitiloja osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu kolmen vuoden määräajaksi. Vuokravastuiden enimmäismäärä kolmelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on noin 0,9 Me.

Keskisuomalainen Oyj on solminut kaupan yhteydessä PunaMusta Media Oyj:n kanssa kolmen vuoden sanomalehtipainamisen alihankintasopimuksen sekä yhdeksän kuukauden sivunvalmistusalihankintasopimuksen 31.1.2024 tiedotetun mukaisesti. Alihankintasopimusten arvo ilman indeksikorotuksia on enintään noin 5,5 Me.

Ostettavan PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan velaton arvo on 8,5 Me. Kauppaan kuuluvien yhtiöiden osakekantojen arvo sisältäen myös siirtyvät kassavarat on noin 11,8 Me.

Vuonna 2023 PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan liikevaihto oli noin 17,6 Me (19,0 Me vuonna 2022), käyttökate noin 1,0 Me (1,2 Me) ja liikevoitto noin 0,6 Me (0,7 Me). Medialiiketoiminnassa on noin 90 työntekijää.

Keskisuomalainen-konsernin ja PunaMusta Media -konsernin medialiiketoiminnan muodostaman kokonaisuuden pro forma -liikevaihto vuodelta 2023 on noin 226,2 Me (240,0 Me vuonna 2022), pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto vuodelta 2023 on noin -0,3 Me (4,4 Me) ja pro forma -operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate vuodelta 2023 on noin 12,2 Me (18,2 Me).

Vuonna 2024 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n liikevaihtoa ja kaupalla on positiivinen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n kannattavuuteen.

Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan ja vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Kaupan toteuttaminen kasvattaa Keskisuomalainen Oyj:n nettovelkaa arviolta velattomalla liiketoiminnan arvolla noin 8,5 Me.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com