BIC Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2023

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Mise à disposition du

Document d’Enregistrement Universel 2023

Clichy, France, 28 mars 2024 - Le Document d’Enregistrement Universel 2023 a été déposé le

28 mars 2024 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il peut être consulté sur le site internet de BIC (www.bic.com) dans la rubrique Investisseurs sous Document d’Enregistrement Universel, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le Document d’Enregistrement Universel 2023 contient des balises XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pour ses états financiers, BIC ayant adopté le format électronique unique européen ESEF (European Single Electronic Format).

Ce document comprend notamment :

le rapport financier annuel,

le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2023,

le rapport du Conseil d’Administration sur le Gouvernement d’entreprise (y compris la politique de rémunération des mandataires sociaux),

les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale,

le descriptif du programme de rachat d’actions,

les Rapports des Commissaires aux Comptes et leurs honoraires,

les projets des résolutions présentés par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2024 ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur ces projets.







