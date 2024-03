EBC集团获开曼金融监管局CIMA全监管牌照

HONG KONG, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日,EBC Financial Group (Cayman) Limited 获得开曼金融监管局CIMA颁发的全监管牌照,监管号2038223。EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管,CIMA牌照为EBC集团获FCA和ASIC牌照后又一里程碑。







在CIMA严格的监管框架内,EBC将提供含信托、证券、期货和基金在内更全面的金融服务,关注零售或机构客户的互动方式,向构建全球性的金融生态综合体迈出全新一步。

全球领先金融中心

开曼是全球五大金融中心之一,同时也是世界最大离岸银行业中心和世界第二大离岸专属保险中心,聚集了全球90%的银行和85%以上的对冲基金,每日负责监管的资金规模超6兆美元。依托世界级的金融基础设施和顶尖的系统构建,在世界范围内广受赞誉。

开曼权威的金融监管机构CIMA ,基于英国的法律框架,在监管制度和风险防范体系上与FCA高度相似,拥有极为严苛的信息披露、客户资金保护条例、合规管理要求。

CIMA全监管牌照

自开曼CIMA成立以来,获得全监管牌照的企业屈指可数。随着申请门槛不断提高,近两年来,只有4家企业成功通过审核并获得部分资格授权。

EBC 集团通过严格审核和背景调查,获得 CIMA 全监管牌照,被授予交易(dealing)、承销认购(arranging)、管理(managing)和咨询(advising)等全部权限,接受CIMA最严格的监管,并遵循开曼SIB法案框架性要求,全面确保投资者资金安全。

随着MiFID II 法规实施,零售市场的规模和范围受到不同程度的限制。CIMA是仅有的向零售用户提供更灵活投资工具并提供全面性监管的机构,拥有举足轻重的国际地位。

CIMA全监管牌照巩固了EBC全球顶级金融集团地位,推动EBC跨辖区资产配置,并为拓展全球性服务提供更全面的系统性支持。

严格交叉监管

EBC始终以最严格的行业准则和道德标准约束自我,为客户的资产安全和价值发展保驾护航。在获发CIMA全监管牌照之前,EBC坐拥两大全球顶级监管牌照:

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管,监管号:927552;

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管,监管号:500991。





EBC作为全球领先的交易券商,不仅有义务遵守CIMA的规定,同时也要兼顾FCA在相关事项上的限制与规定,通过交叉监管,为交易者提供更为严格和稳健的风险管理。

EBC集团拥有巴克莱银行最高级别的 Corporate Banking Account,不同监管主体享同等保障。EBC Financial Group(Cayman)Limited 与EBC Financial Group(UK)Limited 皆严格遵守客户资金保护条例,将客户资金独立托管于英国巴克莱银行,享AAA级安全保障。

尽管会增加运营中的合规成本,但EBC集团秉承着诚信与尊重的原则,展示出对高标准业务实践的承诺和能力,为投资者构建专业、安全和高效稳定的交易环境。

拓展全球交易生态

在获得开曼金融监管局CIMA颁发的全监管牌照之后,EBC集团将探索新视野,在全球范围内展拓多元、创新的服务。

在未来,EBC将始终秉承初心,严格遵守CIMA的高标准,确保投资者获得充分保护,从而构建更安全的监管保障机制,推动行业互信与透明。

EBC始终相信,每个认真交易的人,都值得被认真对待。

关于我们

EBC Financial Group 是全球领先交易券商,以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系,致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验,亲历多个经济周期,时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养,促使EBC对自我要求更为严格。

EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我,以诚信与尊重为服务宗旨,为客户的资产安全和发展保驾护航。

