EBC Financial Group (Cayman) Limited Mendapatkan Izin Regulasi Penuh dari Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA)

HONG KONG, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC Group atau EBC), penyedia layanan keuangan global terkemuka, dengan gembira mengumumkan bahwa anak perusahaan mereka di Kepulauan Cayman, EBC Financial Group (Cayman) Limited, telah diberikan lisensi penuh oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Prestasi besar ini menandai kemajuan penting dalam portofolio regulasi global EBC, setelah mendapatkan akreditasi dari Financial Conduct Authority (FCA) dan Australian Securities and Investments Commission (ASIC).







Dalam kerangka regulasi yang ketat dari CIMA, EBC akan menawarkan layanan keuangan yang lebih komprehensif, termasuk trust, sekuritas, futures, dan dana, yang secara khusus menyasar pelanggan ritel, profesional, individu berkekayaan tinggi, dan investor institusional.

Kepulauan Cayman, yang diakui sebagai pusat keuangan luar pantai utama, mengumpulkan 90% dari bank dunia dan lebih dari 85% dana lindung nilai. CIMA, Otoritas Moneter Kepulauan Cayman, terkenal dengan standar yang ketat dan pengawasan yang komprehensif, yang mencerminkan kerangka hukum Inggris. Persyaratan pengungkapan informasi yang ketat, perlindungan dana klien, dan manajemen kepatuhan memastikan integritas dan stabilitas sektor keuangan.

Di Antara Para Elit Global dengan Lisensi Penuh

Sejak berdirinya, CIMA hanya mengeluarkan sejumlah terbatas lisensi regulasi penuh. Dalam dua tahun terakhir, hanya empat entitas yang lolos audit. EBC Group menjadi salah satu dari sedikit perusahaan yang berhasil mendapatkan lisensi regulasi penuh yang diidamkan.

Setelah melalui pengawasan yang ketat, EBC Group berhasil mendapatkan lisensi regulasi penuh, memberikan EBC Financial Group (Cayman) Limited izin komprehensif dalam melakukan, mengatur, mengelola, dan memberi nasihat, di bawah regulasi yang paling ketat dari CIMA. EBC mematuhi persyaratan kerangka kerja Cayman SIB Act, memastikan keamanan dana investor yang komprehensif.

Sebelum menerima lisensi regulasi penuh dari CIMA, EBC telah memegang dua lisensi regulasi global teratas: EBC Financial Group (UK) Ltd diotorisasi dan diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diotorisasi dan diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC).





Lisensi regulasi penuh yang dikeluarkan oleh CIMA mengukuhkan posisi EBC sebagai grup keuangan global kelas atas, mendorong alokasi aset lintas yurisdiksi, dan memberikan dukungan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memperluas layanan global.



EBC Group memegang Akun Perbankan Korporat tingkat tertinggi dengan Barclays, memberikan keamanan dana yang sama di bawah badan regulasi yang berbeda. Sesuai dengan kepatuhan ketat EBC Financial Group (UK) Limited terhadap aturan CASS FCA, EBC Financial Group (Cayman) Limited dengan ketat mematuhi regulasi perlindungan dana klien CIMA. Dana klien disimpan secara independen di Barclays UK, mendapatkan perlindungan keamanan tingkat AAA yang sama.

Pandangan Ke Depan

EBC Group siap menjelajahi horison baru dan memperluas layanan yang beragam dan inovatifnya secara global. Melihat ke depan, EBC akan tetap pada niat awalnya, patuh pada standar tinggi CIMA, memastikan investor terlindungi sepenuhnya, dan dengan demikian membangun mekanisme perlindungan regulasi yang lebih aman untuk mempromosikan kepercayaan industri dan transparansi informasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai EBC Financial Group, silakan kunjungi: https://www.ebc.com/.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka London, EBC Financial Group (EBC) dikenal karena rangkaian layanan komprehensifnya yang mencakup perantaraan keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. Dengan kantor yang terletak strategis di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien profesional, individu, dan institusi investor di seluruh dunia.

Diakui oleh berbagai penghargaan, EBC berbangga dengan kepatuhannya pada standar etika dan regulasi internasional tertinggi. EBC Financial Group (UK) Limited diawasi oleh Otoritas Konten Etik Keuangan (Financial Conduct Authority - FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diawasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (Australian Securities and Investments Commission - ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diawasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (Cayman Islands Monetary Authority - CIMA).

Di pusat Grup EBC terdapat para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di lembaga keuangan utama, yang telah dengan mahir menavigasi melalui siklus ekonomi yang signifikan mulai dari Kesepakatan Plaza hingga krisis franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan serius sebesar yang layak.

