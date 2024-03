English Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Spanish Thai Vietnamese Arabic

EBC Financial Group ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎระเบียบเต็มรูปแบบจาก Cayman Financial Regulatory Authority (CIMA)

CIMA หน่วยงานกำกับดูแลชั้นนำของโลกที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมั่นคง