EBC集團獲開曼金融監理局CIMA全監理牌照

HONG KONG, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日,EBC Financial Group (Cayman) Limited 取得開曼金融監理局CIMA頒發的全監理牌照,監理號2038223。 EBC集團在全球多個重要金融司法轄區取得授權並受其監管,CIMA牌照為EBC集團獲FCA和ASIC牌照後又一里程碑。







在CIMA嚴格的監管框架內,EBC將提供含信託、證券、期貨和基金在內更全面的金融服務,專注於零售或機構客戶的互動方式,向建構全球性的金融生態綜合體邁出全新一步。

全球領先金融中心

開曼是全球五大金融中心之一,同時也是世界最大離岸銀行業中心和世界第二大離岸專屬保險中心,聚集了全球90%的銀行和85%以上的對沖基金,每日負責監管的資金規模超6兆美元。依托世界級的金融基礎設施和頂尖的系統構建,在世界範圍內廣受讚譽。

開曼權威的金融監管機構CIMA ,基於英國的法律框架,在監管制度和風險防範體系上與FCA高度相似,擁有極為嚴苛的資訊揭露、客戶資金保護條例、合規管理要求。

CIMA全監管執照

自開曼CIMA成立以來,取得全監管牌照的企業屈指可數。隨著申請門檻不斷提高,近兩年來,只有4家企業成功通過審核並獲得部分資格授權。

EBC 集團透過嚴格審核和背景調查,取得CIMA 全監管牌照,被授予交易(dealing)、承銷認購(arranging)、管理(managing)和諮詢(advising)等全部權限,接受CIMA最嚴格的監管,並遵循開曼SIB法案框架性要求,全面確保投資者資金安全。

隨著MiFID II 法規實施,零售市場的規模和範圍受到不同程度的限制。 CIMA是僅有的向零售用戶提供更靈活投資工具並提供全面性監管的機構,擁有舉足輕重的國際地位。

CIMA全監理牌照鞏固了EBC全球頂級金融集團地位,推動EBC跨轄區資產配置,並為拓展全球服務提供更全面的系統性支援。

嚴格交叉監管

EBC始終以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我,為客戶的資產安全和價值發展保駕護航。在取得CIMA全監管牌照之前,EBC坐擁兩大全球頂級監管牌照:

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英國金融行為監理局(FCA)授權及監管,監理號:927552;

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳洲證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,監管編號:500991。





EBC作為全球領先的交易券商,不僅有義務遵守CIMA的規定,同時也要兼顧FCA在相關事項上的限制與規定,透過交叉監管,為交易者提供更為嚴格和穩健的風險管理。

EBC集團擁有巴克萊銀行最高等級的Corporate Banking Account,不同監理主體享有同等保障。 EBC Financial Group(Cayman)Limited 與EBC Financial Group(UK)Limited 皆嚴格遵守客戶資金保護條例,將客戶資金獨立託管於英國巴克萊銀行,享AAA級安全保障。

儘管會增加營運中的合規成本,但EBC集團秉承誠信與尊重的原則,展現出對高標準業務實務的承諾和能力,為投資者建立專業、安全和高效穩定的交易環境。

拓展全球交易生態

在獲得開曼金融監理局CIMA頒發的全監管牌照之後,EBC集團將探索新視野,在全球展拓多元、創新的服務。

在未來,EBC將始終秉承初心,嚴格遵守CIMA的高標準,確保投資者獲得充分保護,從而建立更安全的監管保障機制,推動產業互信與透明。

EBC始終相信,每個認真交易的人,都值得被認真對待。

關於我們

EBC Financial Group 是全球領先交易券商,以全球頂級監管、毫秒級的訂單執行和機構級的清算池、全方位的保障體系,致力於為每位客戶提供「安全、專業、高效穩定」的交易環境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英國金融行為監理局(FCA)授權及監管,監理號:927552;

EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳洲證券和投資委員會(ASIC)授權和監管,監管編號:500991;

EBC Financial Group (Cayman) Ltd由開曼群島金融管理局(CIMA)授權和監管,監管號: 2038223。

EBC集團核心人員擁有逾30年的大型金融機構的工作經驗,親歷多個經濟週期,時間跨越85年《廣場協議》、97年亞洲金融危機、08年全球金融危機和15年瑞郎黑天鵝事件等。他們對突發事件及金融危機有優異的因應經驗。基於實戰鍛鍊出的專業素養,促使EBC對自我要求更為嚴格。

EBC以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我,以誠信與尊重為服務宗旨,為客戶的資產安全和發展保駕護航。

