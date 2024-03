Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 28.3.2024 klo 14:00

Digitalist Group Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

Digitalist Group Oyj on julkaissut vuoden 2023 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin yhtiön kotisivuilla alla mainituissa osoitteissa:

Tilinpäätös vuodelta 2023, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on julkaistu osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/financial/financial-statements.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance.

Palkitsemisraportti on julkaistu osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/governance/remuneration.

Tilinpäätös vuodelta 2023, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat saatavilla pdf-tiedostoina myös tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Digitalist Group Oyj on julkaissut tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona suomenkielisenä. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-kielellä taksonomian mukaisesti sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkinnöillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastajan suorittaman varmennuksen piiriin. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön kotisivuilla sekä tämän tiedotteen liitteenä.

