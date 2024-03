ノミネートを受付中：第1回スティービー®賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie® Awards for Technology Excellence)

バージニア州フェアファックス発, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最高のビジネス賞を主催するスティービー® 賞では、9回目となる国際コンテスト スティービー賞®テクノロジー・エクセレンス を開始した。この新しいスティービー賞プログラムは、あらゆる業界セクターにわたってテクノロジーの未来を形作る個人、チーム、組織の顕著な業績を称えるものである。





官民、営利、非営利、規模の大小を問わず、世界中の個人および組織が参加する資格がある。同プログラムは、2022年の初めからの、世界最高のテクノロジー専門家、組織、業績、製品、サービスを表彰するものである。

早期エントリーの締め切りは5月2日で、エントリー料の割引が適用される。エントリーの最終締め切りは5月30日だが、遅滞料を払えば6月28日まで受け付ける。エントリーの詳細については、 www.StevieAwards.com/tech を参照されたい。

スティービー賞の創設者兼執行会長であるマイケル・ギャラガー (Michael Gallagher) は、この重要なスティービー賞のマイルストーンについて熱意を表明し、以下のように述べている。「最新のスティービー賞コンテストであるスティービー賞テクノロジー・エクセレンスの開催を発表できることを嬉しく思います。2002年に最初のスティービー賞コンテストが開始されてから22周年を迎え、今回のこの新しい賞では長年待ち望まれていたビジョンを実現します。既存のプログラムとは異なり、このコンテストは、新興企業、中小企業、企業、先進的な個人に、名誉ある世界的な舞台で技術的成果にスポットライトを当てるユニークな機会を提供します」。

プログラムには、20のテクノロジー業界グループにわたる 250以上のカテゴリー があり、情報技術についてはより広範なカテゴリーが含まれている。カテゴリーグループには以下が含まれる:

毎年、スティービー賞には、70ヵ国以上のあらゆる種類や規模の企業・団体から12,000件以上の応募がある。過去のスティービー賞受賞企業には、シスコシステムズ (Cisco Systems, Inc.)、DP DHL、EYグローバル・サービス・リミテッド (EY Global Services Limited)、HCLテック (HCLTech)、IBMコーポレーション (IBM Corporation)、LLYC、プロクター・アンド・ギャンブル (Proctor & Gamble)、サムスン (Samsung)、トヨタ (Toyota)、ベライゾン (Verizon)、ベトテル・グループ (Viettel Group) などが含まれている。

世界中の100人以上の経営者が審査員に加わり、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者が決定される。受賞者は8月7日に公表され、9月16日にニューヨーク市のマリオット・マーキス・ホテル (Marriott Marquis Hotel) で開催される第9回 優秀な雇用主に贈られるスティービー®賞 (Stevie® Awards for Great Employers) との合同授賞式で授与が行われる。

スティービー賞について

スティービー賞は、「スティービー・アジア・パシフィック賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー中東・北アフリカ賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際・ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」、そして優れたテクノロジーに対する最も新しいアワードプログラムである「スティービー賞テクノロジー・エクセレンス (Stevie Awards for Technology Excellence)」の9つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70ヵ国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

問い合わせ先:

ニーナ・ムーア(Nina Moore)

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com