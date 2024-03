후보자 공개모집 시작: 기술부문 우수상인 Stevie® Awards for Technology Excellence 제1회 시상식

페어팍스, 버지니아, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최고수준의 비즈니스 어워드를 주관하는 스티비 어워즈 (The Stevie® Awards)가 9번째로 기획한 국제 기술부문 우수상을 선정하는 the Stevie® Awards for Technology Excellence 의 경연 과정에 들어간다. 이 신규 프로그램을 통해 모든 산업 분야에 걸쳐 기술의 미래를 그려 나가는 개인이나 팀, 조직들의 탁월한 성과를 기리게 된다.



이 시상 부문에는 상장이나 영리성, 규모와 상관없이 전세계의 기업 기관은 물론 개인 자격으로도 참가가 가능하다. 2022년 초부터 시작해 세계 최고 수준의 기술력을 가진 전문가와 조직, 성과와 제품, 서비스 등이 선정의 대상이 된다.

조기 지원자들을 위한 얼리버드 참가는 참가비 할인 혜택이 적용되며 마감일은 5월 2일이다. 참가 마감일은 5월 30일이지만 연체료를 지불하게 될 경우 6월 28일까지도 참가가 가능하다. 이에 대한 자세한 내용은 www.StevieAwards.com/tech 에서 확인이 가능하다.

스티비 어워즈의 창립자이자 회장인 Michael Gallagher는 "스티비 어워즈의 최신 공모 프로그램인 Stevie Awards for Technology Excellence를 진행하게 되어 기대감이 크다"며 이 시상 프로그램이 맞게 된 중요한 이정표에 대해 열정을 보였다. 그는 또 "제1회 스티비 어워즈가 선을 보인 2002년 이후 22년이 지난 이 시점에서 그간 오랫동안 기다려 온 비전을 이룰 수 있게 되었다. 기존 프로그램과는 확연히 구분되는 카테고리를 통해 스타트업이나 중소기업, 일반 기업, 미래 지향적 개인이 권위 있는 글로벌 무대에서 자신의 기술적 성취를 부각시킬 수 있는 특별한 기회를 갖게 될 것이다"라고 밝혔다."

이 시상 프로그램은 20개의 기술산업을 그룹으로 구획해 250개의 카테고리로 세분화되어 있고 정보 기술 부문은 범위가 더 넓은 카테고리 구성이 이루어져 있다. 카테고리 그룹은 다음과 같다:

스티비 어워즈 시상 프로그램에는 매년 70여개국으로부터 12,000개 이상의 후보들이 지원하게 되는데 그 유형과 규모는 다양하다. 역대 스티비 어워즈 수상자들로는 Cisco Systems, Inc., DP DHL, EY Global Services Limited, HCLTech, IBM Corporation, LLYC, Proctor & Gamble, Samsung, Toyota, Verizon, Viettel Group, 이외 다수의 다른 기관들이 수상하게 되었다.

심사위원단은 전 세계 100명 이상의 경영진으로 구성되며 금상과 은상, 동상 부문을 결정하게 된다. 수상자는 8월 7일 공식 발표될 예정이며 9월 16일 뉴욕의 Marriott Marquis Hotel (메리어트 마르퀴스 호텔)에서 열리는 제9회 연례 스티비 어워즈 위대한 기업 ( Stevie® Awards for Great Employers ) 시상식과 함께 공동 시상식 형태로 축하의 장을 마련할 예정이다.

the Stevie Awards 소개

스티비 어워즈는 아시아 태평양 스티비 어워드 (Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 어워드 (German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비 어워드 (Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 어워드® (American Business Awards®), 국제 비즈니스 어워드® (International Business Awards®,), 위대한 기업 (우수 고용주) 스티비 어워드 (Stevie Awards for Great Employers), 재계 뛰어난 여성 스티비 어워드 (Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객 서비스 스티비 어워드 ( Stevie Awards for Sales & Customer Service), 최근 기획된 스티비 어워드 프로그램인 기술 우수 스티비 어워드 (Stevie Awards for Technology Excellence)등 9개 프로그램으로 구성되어 수여된다. 스티비 어워즈 대회에는 매년 70여 개국의 다양한 조직에서 12,000개 이상의 후보들이 제안된다. 다양한 유형과 규모의 조직, 그 조직들을 뒷받침하는 개인들의 업적을 기리는 스티비 어워드는 전 세계 일터에서 탁월한 성과를 거둔 기업 및 기관을 선정하고 있다. 스티비 어워즈에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.StevieAwards.com 에서 확인이 가능하다.

연락처 정보:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

