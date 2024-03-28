现已开放提名：第一版 Stevie® 卓越技术奖

费尔法克斯，弗吉尼亚州, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® 奖是全球顶级商业奖项的组织者，现已开放第九届国际竞赛： Stevie® 卓越技术奖。 此项全新的 Stevie 奖旨在表彰在各行业领域塑造科技未来的个人、团队和组织，庆祝他们所取得的卓越成就。





全球所有个人和组织——公营和私营、营利和非营利，无论规模大小——均有资格参与。该项目将表彰自 2022 年初以来全球范围内最优秀的科技专业人员、组织、成就、产品和服务。

早鸟报名截止日期为 5 月 2 日，可享报名费减免。报名截止日期为 5 月 30 日，但在 6 月 28 日前可接受逾期报名，并收取逾期附加费。有关报名详情，请访问 www.StevieAwards.com/tech 。

Stevie 奖的创始人兼执行主席 Michael Gallagher 对此次 Stevie 奖重要的里程碑表达了热情的期待：“我们怀着激动的心情宣布 Stevie 奖最新竞赛——Stevie 卓越技术奖已开启。在庆祝自 2002 年第一届 Stevie 奖竞赛开办以来的 22 年之际，这个项目的推出让我们期待已久的愿景得以实现。此项竞赛与我们现有的项目类别不同，为初创企业、小型企业、大型企业和有远见的个人提供了一个独特机会，让他们能够在享誉盛名的全球舞台上展示他们的技术成就。”

该项目涵盖了 20 个技术产业组的 250 多个类别 ，其中信息技术领域的类别更为广泛。类别组包括：

每年，Stevie 奖的角逐都会收到来自 70 多个国家/地区、各种类型和规模的组织的 12,000 多项提名。过去的 Stevie 奖得主包括：Cisco Systems, Inc.（美国）、DP DHL（德国）、EY Global Services Limited（美国）、HCLTech（全球）、IBM Corporation（全球）、LLYC（西班牙）、Proctor & Gamble（美国）、Samsung（韩国）、Toyota（日本）、Verizon（美国）、Viettel Group（越南）等。

由全球 100 多名高层管理人员组成的评审团将评出 Stevie 金奖、银奖和铜奖得主。获奖者名单将于 8 月 7 日公布，并将于 9 月 16 日在与第九届年度 Stevie® 杰出雇主奖 的联合颁奖宴会上庆祝，宴会将在纽约市马奎斯万豪酒店举行。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖分为九个项目：亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、The American Business Awards®（美国商业奖）、The International Business Awards®（国际商业奖）、杰出雇主 Stevie 奖、商界女性 Stevie 奖、销售与客户服务 Stevie 奖以及最新设立的 Stevie 奖项目——Stevie 卓越技术奖。每年，Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。要了解更多有关 Stevie 奖的信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系方式：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com